FETÖ ABD'de kaybetti! "Brooklyn Amity School" davasında karar: 15,5 milyon dolar faiziyle geri ödenecek
FETÖ ile iltisaklı Brooklyn Amity School, Müflis Bank Asya’dan 2011 yılında aldığı 15,5 milyon dolarlık krediyi faiziyle geri ödeyecek. New York’ta görülen davada, FETÖ'cü okulun “Türkiye’deki mahkeme kararlarının hukuki değil siyasi olduğu iddiası” ikna edici bulunmadı. Mahkeme, okulun tüm iddialarını reddetti. TMSF'nin talebini kabul ederek kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Böylelikle kazanan Türkiye oldu. FETÖ ise kuluçka merkezi edindiği ABD'de hukuki tokat yedi. Türkiye'nin FETÖ elebaşlarının iadesi için yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı dönemde çıkan bu karar emsal oldu.
Türkiye, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü elebaşlarının iadesi için yeni bir hamle yapmaya hazırlanırken FETÖ kuluçka merkezi edindiği ABD'de kaybetti.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası AŞ İflas İdaresi'nin ABD'de açtığı alacak davasında karar çıktı.
New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Amity School'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.
15,5 MİLYON DOLARLIK KREDİ TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
Davanın konusu, Bank Asya tarafından 2011 yılında okul binası alımı ve tadilat çalışmaları için kullandırılan toplam 15,5 milyon dolarlık kredi oldu. Beş ayrı parça halinde verilen kredilerin, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz olarak tahsis edildiği belirtildi.
Dosyadaki bilgilere göre söz konusu krediler, dönemin Banka Denetim Kurulu Üyesi ve A grubu hissedarlarından Ali Akbulut'un referansı ile kullandırıldı.
FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİL EDİLECEK
15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durduran okul yönetimi, ABD'deki davada Bank Asya'nın iflasının siyasi nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürerek kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu.
Ancak New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, 1 Haziran 2026 tarihli kararında bu iddiaları esastan reddetti ve alacağın faizleriyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi.
DAVALAR SÜRÜYOR
Öte yandan, kredilere ilişkin düzenlenen BDDK raporlarında, borçlu hakkında yeterli mali inceleme yapılmadan yüksek tutarlı ve uzun süre geri ödemesiz kredi tahsis edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu kredi süreçlerinde görev alan bazı banka yöneticileri hakkında Türkiye'de mali sorumluluk ve zimmet davalarının da sürdüğü öğrenildi.
Kararla birlikte TMSF'nin, yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor.
FETÖ ELEBAŞLARINA ABLUKA!
Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında firari FETÖ/PDY mensuplarının Türkiye'ye iadesi için uluslararası arenada yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, örgütün ABD ve Avrupa'da bulunan beyin takımını Türkiye'ye getirmek amacıyla, başsavcılıklar koordinesinde elde edilen yepyeni delillerle tüm iade dosyalarının güncellenerek ilgili ülkelere yeniden gönderileceğini belirtti.