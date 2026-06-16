FETÖ ABD'de kaybetti! "Brooklyn Amity School" davasında karar: 15,5 milyon dolar faiziyle geri ödenecek

Türkiye, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü elebaşlarının iadesi için yeni bir hamle yapmaya hazırlanırken FETÖ kuluçka merkezi edindiği ABD'de kaybetti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF ) tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası AŞ İflas İdaresi'nin ABD'de açtığı alacak davasında karar çıktı. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Amity School'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Bank Asya'daki FETÖ yönetiminin 2011'de çektiği 15,5 milyon dolarlık kredi Türkiye'ye dönüyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



15,5 MİLYON DOLARLIK KREDİ TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR



Davanın konusu, Bank Asya tarafından 2011 yılında okul binası alımı ve tadilat çalışmaları için kullandırılan toplam 15,5 milyon dolarlık kredi oldu. Beş ayrı parça halinde verilen kredilerin, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz olarak tahsis edildiği belirtildi.



Dosyadaki bilgilere göre söz konusu krediler, dönemin Banka Denetim Kurulu Üyesi ve A grubu hissedarlarından Ali Akbulut'un referansı ile kullandırıldı.