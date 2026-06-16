Bu da Kadıköy tosuncuğu! Baba-oğul lüks oto meraklılarını dolandırıp kaçtı | 141 milyon kayıp
Bağdat Caddesi’nde faaliyet gösteren ünlü oto galerisinde yaşanan büyük vurgunun detayları gün yüzüne çıktı. Müşterilerden lüks otomobil siparişi alarak milyonlarca lira toplayan galeri sahibinin, araçları teslim etmeyerek yurt dışına kaçtığı belirlendi. İddianameye göre, ultralüks otomobiller için ödeme yapan vatandaşlar, araçların üzerinde haciz olduğu yalanıyla oyalandı. Mağdur Cevher T. Porsche, Bentley ve Mercedes-Benz marka üç araç için 46 milyon 455 bin 440 lira kaptırırken bir diğer mağdur Mehmet Maruf Y. iki adet Rolls Royce marka araç için 66 milyon lira ödemesine rağmen araçlarına kavuşamadı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdurların güvenini kazanarak dolandırıcılık yapan şebeke üyelerinin şirketlerine kayyum atanması ve elde edilen yasa dışı gelirlerin müsadere edilmesi istendi. Baba, oğul ve çalışanlardan oluşan dört kişilik şebekenin, paraları farklı şirket hesaplarında dolaştırarak izini kaybettirmeye çalıştığı saptandı.
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- İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi'ndeki bir oto galerisinin sahibi Şahin Çolak ve ailesi, 141 milyon 255 bin 440 lira tutarında dolandırıcılık yaptı.
- Mağdurlar arasında Porsche, Bentley, Mercedes-Benz ve Rolls Royce gibi lüks araçlar için ödeme yapan müşteriler bulunuyor.
- Galeri sahibi Şahin Çolak ve çalışanı Şerif Yalçın Hünüloğlu, araç teslimatı yapmayarak müşterileri mağdur etti.
- MASAK raporları, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri çeşitli şirketler üzerinden transfer ettiğini ortaya çıkardı.
- Başsavcılık, Şahin Çolak ve ailesinin 27 yıldan 87 yıla kadar, Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun ise 24 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası almasını talep etti.
İstanbul Kadıköy'de lüks otomobil hayali kuran çok sayıda vatandaşı ağına düşüren, milyonlarca liralık vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışan oto galerisi şebekesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren galerideki karanlık ilişkileri gözler önüne serdi. İddianamede, yurt dışına kaçtığı belirlenen galeri sahibi Şahin Çolak, babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve tutuklu çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun lüks araç alım satımı üzerinden geniş çaplı dolandırıcılık ağı kurduğu bildirildi. Şüphelilerin mağdurları toplam 141 milyon 255 bin 440 lira zarara uğrattığı saptandı.
46,5 MİLYONU ALDI 'HACİZ VAR' DEDİ
Soruşturma dosyasında yer alan detaylar, şüphelilerin izlediği yöntemi ortaya çıkardı. Mağdurlarla güven ilişkisi kurarak yüksek bedelli araç satışı gerçekleştiren Şahin Çolak'ın, parayı tahsil etmesine rağmen teslimat yapmadığı belirlendi.
İddianamede mağdur sıfatıyla yer alan Cevher T.'nin, Porsche, Bentley ve Mercedes-Benz marka üç araç için 46 milyon 455 bin 440 lira ödediği aktarıldı.
Parayı hesabına geçiren Çolak'ın mağduru oyalayarak, "Araçların üzerinde banka haczi var. Bu nedenle teslimatı şu an yapamıyoruz." dediği ortaya çıktı.
ROLLS ROYCE TUTKUNU VURGUN KURBANI YAPTI
Dolandırıcılık ağının diğer mağdurları milyonlarca lira kaybetti. Mağdur Mehmet Maruf Y.'nin iki adet Rolls Royce marka araç satın almak amacıyla Çolak'a toplam 66 milyon lira ödediği, ancak araçlarına kavuşamadığı iddianameye yansıdı.
Okan D. isimli mağdurun satılması amacıyla galericiye bıraktığı Land Rover marka aracının üçüncü kişilere satıldığı tespit edildi. Aracını geri isteyen Okan D.'nin, alıcıların otomobili Çolak'tan parasını ödeyerek satın aldıklarını öğrendiği bildirildi.
Mercedes-Benz marka aracını 4 milyon 500 bin lira karşılığında noter aracılığıyla Çolak'a satan Yusuf A.'nın ödeme alamadığı kaydedildi.
KOMİSYON KARŞILIĞI MÜŞTERİ TEMİNİ
Galeride çalışan ve 6 Ocak tarihinde tutuklanan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun rolü iddianamede ayrıntılı şekilde anlatıldı.
Daha önce kendi oto galerisini işleten Hünüloğlu'nun, sahip olduğu müşteri portföyünü Çolak'ın hizmetine sunduğu belirlendi.
İddianamede Hünüloğlu'nun durumuna dikkat çekilerek, "Şüpheli, kendisine ait portföyü kullanarak galeriye müşteri temin etmiş, bunun karşılığında komisyon alarak dolandırıcılık suçuna doğrudan iştirak etmiştir." ifadeleri kullanıldı.
MASAK RAPORU TRAFİĞİ ÇÖZDÜ
Müşteki beyanları ve tanık anlatımlarının yanı sıra MASAK raporları dosyaya girdi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri çeşitli şirketler üzerinden transfer ettikleri saptandı.
Baba Şerafettin Çolak ile kardeş Ümit Çolak'ın galeride emir ve talimat vererek işleyişe müdahil oldukları vurgulandı.
Şebekenin, yasa dışı gelirleri şirket ve şahsi hesaplar arasında dolaştırarak paranın kaynağını gizlemeye çalıştığı ifade edildi.
Başsavcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen 141 milyon 255 bin 440 liranın müsaderesini ve mali sorumlu şirketlere kayyum atanmasını talep etti.
87 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamenin sonuç bölümünde şüpheliler hakkında istenen cezalar netleşti. Firari Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak hakkında nitelikli dolandırıcılık ile mal varlığını aklama suçlarından 27 yıldan 87 yıla kadar hapis cezası istendi.
Tutuklu şüpheli Şerif Yalçın Hünüloğlu için nitelikli dolandırıcılık suçundan 24 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Davanın ilk duruşmasının 24 Haziran tarihinde İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüleceği duyuruldu.
BULGARİSTAN'A MI KAÇTI
İddialara göre içlerinde iş adamları, sanatçılar ve futbolcuların da olduğu birçok kişi Kadıköy Bağdat Caddesi'deki S Class Oto'ya yüklü miktarda para ödemiş fakat oto galeri kepenkleri indirince kimse araçlarını alamamıştı.
Araçlarını satılması için galeriye verenler de mağdur olmuş, paralarını da araçlarını da alamamışlardı.
Oto galeri sahibi Şahin Çolak'ın yaklaşık 10 milyar TL parayla Bulgaristan'a kaçtığı öne sürülmüştü.
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