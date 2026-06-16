Bu da Kadıköy tosuncuğu! Baba-oğul lüks oto meraklılarını dolandırıp kaçtı | 141 milyon kayıp

Baba, oğul ve çalışanlardan oluşan dört kişilik şebekenin, paraları farklı şirket hesaplarında dolaştırarak izini kaybettirmeye çalıştığı saptandı.

Mercedes-Benz marka aracını 4 milyon 500 bin lira karşılığında noter aracılığıyla Çolak'a satan Yusuf A.'nın ödeme alamadığı kaydedildi.

Dolandırıcılık ağının diğer mağdurları milyonlarca lira kaybetti. Mağdur Mehmet Maruf Y.'nin iki adet Rolls Royce marka araç satın almak amacıyla Çolak'a toplam 66 milyon lira ödediği , ancak araçlarına kavuşamadığı iddianameye yansıdı.

Hazırlanan iddianamede, galeri sahibi Şahin Çolak ve beraberindeki üç şüphelinin toplam 141 milyon 255 bin 440 lira haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.

İddianamede Hünüloğlu'nun durumuna dikkat çekilerek, " Şüpheli, kendisine ait portföyü kullanarak galeriye müşteri temin etmiş, bunun karşılığında komisyon alarak dolandırıcılık suçuna doğrudan iştirak etmiştir ." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce kendi oto galerisini işleten Hünüloğlu'nun, sahip olduğu müşteri portföyünü Çolak'ın hizmetine sunduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığını aklama suçlarından 87 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Başsavcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen 141 milyon 255 bin 440 liranın müsaderesini ve mali sorumlu şirketlere kayyum atanmasını talep etti.

Baba Şerafettin Çolak ile kardeş Ümit Çolak'ın galeride emir ve talimat vererek işleyişe müdahil oldukları vurgulandı.

Tutuklu şüpheli Şerif Yalçın Hünüloğlu için nitelikli dolandırıcılık suçundan 24 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamenin sonuç bölümünde şüpheliler hakkında istenen cezalar netleşti. Firari Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak hakkında nitelikli dolandırıcılık ile mal varlığını aklama suçlarından 27 yıldan 87 yıla kadar hapis cezası istendi.

BULGARİSTAN'A MI KAÇTI

İddialara göre içlerinde iş adamları, sanatçılar ve futbolcuların da olduğu birçok kişi Kadıköy Bağdat Caddesi'deki S Class Oto'ya yüklü miktarda para ödemiş fakat oto galeri kepenkleri indirince kimse araçlarını alamamıştı.

Araçlarını satılması için galeriye verenler de mağdur olmuş, paralarını da araçlarını da alamamışlardı.

Oto galeri sahibi Şahin Çolak'ın yaklaşık 10 milyar TL parayla Bulgaristan'a kaçtığı öne sürülmüştü.

Firari oto galerici Şahin Çolak