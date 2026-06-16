Başkan Erdoğan Fener Rum Patriği Bartholomeos’u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.
Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı yapıldı.
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel