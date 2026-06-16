Şüphelilerin 2'si Dubai ve KKTC'de olmak üzere banka hesaplarını kiralayarak yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.T.'nin uyuşturucu ticareti suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı ortaya çıktı.

Operasyonda KKTC bağlantılı finans grupları tarafından yönetilen 5 dış finans evi ile 41 şüpheli belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi tespit etti.

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi tespit edildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak "dış finans evleri" kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiğinin belirlendiği bildirildi.