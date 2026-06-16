Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı | 1 milyarlık para trafiği ortaya çıkarıldı
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu, banka hesaplarının kiralandığı ve KKTC bağlantılı finans grupları tarafından yönetildiği belirlenen organizasyona ait hesaplarda 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu suçundan aranan bir şüphelinin de yakalandığı öğrenildi.
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- Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı.
- Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi tespit etti.
- Operasyonda KKTC bağlantılı finans grupları tarafından yönetilen 5 dış finans evi ile 41 şüpheli belirlendi.
- Gözaltına alınan şüphelilerden S.T.'nin uyuşturucu ticareti suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı ortaya çıktı.
- Şüphelilerin 2'si Dubai ve KKTC'de olmak üzere banka hesaplarını kiralayarak yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.
Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi tespit edildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak "dış finans evleri" kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiğinin belirlendiği bildirildi.
1 MİLYAR 165 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Yapılan incelemelerde, söz konusu organizasyonlara ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 5 dış finans evi ile 2'si Dubai ve KKTC'de olmak üzere toplam 41 şüpheli şahıs belirlendi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 16 Haziran 2026 tarihinde Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
ARANAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden S.T. isimli şahsın, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı da ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.