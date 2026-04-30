Antalya'daki rüşvet çarkı genişliyor... Altın Portakal’ı yutan 113 milyon liralık vurgun | Festival tehlikede

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu, Altın Portakal Film Festivali’nin geleceğini karanlığa gömdü. Yörük, Gastronomi ve Altın Portakal festivallerini kapsayan organizasyonlarda 113 milyon lirayı aşan kamu zararı tespit edildi. Organizasyonları düzenleyen ANSET’e yönelik soruşturma derinleşirken, yazar Funda Karayel skandalın boyutlarını köşesine taşıdı.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET üzerinden düzenlenen Yörük, Gastronomi ve Altın Portakal festivallerinde 113 milyon lirayı aşan kamu zararı tespit edildi.
  • Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde düzenlenen operasyonda rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dahil 29 şüpheli gözaltına alındı.
  • 63'üncü kez düzenlenmesi planlanan Altın Portakal Film Festivali'nin geleceği soruşturma nedeniyle tehlikeye girdi.
  • Operasyonda ANSET yöneticileri, festival yönetmenleri ve organizasyon yetkilileri ile birlikte rüşvet veren firma temsilcileri gözaltına alındı.
  • Sabah gazetesi yazarı Funda Karayel, festivalin itibarının sarsıldığını ve tüm harcamaların bağımsız denetimden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET üzerinden yürütülen festival organizasyonlarında patlak veren yolsuzluk skandalı, köklü sinema etkinliği Altın Portakal'ı uçuruma sürüklüyor.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında ANSET'e düzenlenen operasyon, Yörük, Gastronomi ve Altın Portakal festivallerindeki devasa vurgunu gün yüzüne çıkardı. Kültürel etkinlikler adı altında buharlaşan milyonlarca lira, yerel yönetimin hesap verilebilirlik ilkesinden ne kadar uzaklaştığını kanıtlarken, gözler 63'üncü kez yapılması planlanan festivalin iptal edilip edilmeyeceğine çevrildi.

113 MİLYONLUK BUHAR FESTİVALE RÖTAR

Konunun detaylarını Sabah gazetesindeki köşesine taşıyan yazar Funda Karayel, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ANSET eksenindeki rüşvet çarkına vurgu yaptı. Altın Portakal'ın bugün sinemayla değil, "Şeffaflık nerede?" sorusuyla anıldığını belirten Karayel, "Bir festivalin itibarı, kırmızı halısından çok güvenle ölçülür ama maalesef o da artık kalmadı." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali basın toplantısında (Fotoğraflar: Depo Photos)

PARALAR NEREYE GİTTİ

Ortada Yörük Festivali, Gastronomi Festivali ve Altın Portakal dahil olmak üzere organizasyonlarda 113 milyon lirayı aşan ciddi bir kamu zararı iddiası bulunduğunu aktaran Karayel, bu rakamın doğrudan kamu vicdanına dokunan bir mesele olduğuna işaret etti.

Karayel, "Antalya'nın simgelerinden biri olan Altın Portakal Film Festivali, bugün ne yazık ki sinemayla değil, 'Şeffaflık nerede?' sorusuyla anılıyor. Bir festivalin itibarı, kırmızı halısından çok güvenle ölçülür ama maalesef o da artık kalmadı. Ortada ciddi bir iddia var: Yörük Festivali, Gastronomi Festivali ve Altın Portakal dahil olmak üzere organizasyonlarda 113 milyon lirayı aşan kamu zararı. Bu rakam bir dipnot değil bu, doğrudan kamu vicdanına dokunan bir mesele. İnsanlar doğal olarak soruyor: Bu para nereye gitti? Kim denetledi? Denetlediyse nasıl bu noktaya gelindi?" dedi.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin geleneksel kortej geçişi

BELEDİYE REZİL DE EDER

Funda Karayel şunları kaydetti:

"Hesap verilebilirlik önemli peki bunu kim yapacak? Belediye mi yoksa ANSET mi? Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk soruşturması kapsamında Altın Portakalı Film Festivali'ni düzenleyen iştirakçi şirket ANSET'e yönelik operasyon düzenlendi. Eğer bunlar yoksa ya da kamuoyuna açık değilse, geriye sadece şüphe kalır. Ve şüphe şu an bu olayın en büyük düşmanıdır.

Altın Portakal gibi köklü bir festival, tek bir yönetim anlayışının gölgesinde bu hale düşmemeliydi. Yılların emeği, sinemacıların, izleyicilerin, şehrin hafızası... Hepsi bir anda tartışmalı bir tabloya sıkıştı. 'Belediye vezir de eder, rezil de' sözü tam da burada karşılık buluyor. Çünkü kültürel mirası yönetmek, asfalt dökmekten daha fazla özen ister."

Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi gölgesinde patlak veren 113 milyon liralık yolsuzluk iddialarıyla sarsılıyor.

ALTIN PORTAKAL'IN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Kültürel mirası yönetmenin asfalt dökmekten daha fazla özen istediğini hatırlatan Karayel, güvenin bir kez sarsıldığında sadece açıklama yapmanın yetmeyeceğini bildirdi. Soruşturmanın derinleşmesi halinde festivalin geleceğinin tehlikeye gireceğini öne süren Karayel, 63'üncü festivalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin en kritik soru olduğunu aktardı.

Krizden çıkışın tek yolunun radikal şeffaflık olduğunun altını çizen Karayel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm harcamaların bağımsız denetimden geçirilmesi, kamuoyuna açık raporların yayımlanması ve sorumluların net şekilde ortaya konması. Aksi halde bu festival, filmleriyle değil, skandallarıyla hatırlanacak ve festival kariyerine son verecek. Ve bu en büyük kayıp olur. Çünkü Altın Portakal bir yönetimin değil, bir şehrin ve bir ülkenin kültürel markasıdır. Onu bu hale getirmeye hiçbir belediyenin hakkı yok."

NE OLMUŞTU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET ihalelerindeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 ilde operasyon düzenlenmişti. Daha önce tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de listede yer aldığı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. ANSET bünyesinde gerçekleştirilen ihalelerde kamunun 113 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Operasyonlar sırasında şüphelilerin iş ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda mali kayıt ve dijital materyale el konulmuştu.

Gözaltına alınan isimler arasında ANSET yöneticilerinin yanı sıra festival yönetmeni ve organizasyon yetkilileri yer alıyordu.

Rüşvet soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şunlar:

AD SOYADİSNAD EDİLEN SUÇMESLEK/AKTİF
Muhittin BÖCEKRüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Edimin İfasına Fesat KarıştırmaEski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Atilla BOYACIOĞLUSuça İştirak Eden2020-21-22 Yıl. Fest. Yönetmeni
Orhan BAŞARANRüşvet VermekKARBA OTOMOTİV A.Ş. Temsilcisi
Necmettin TURGUTRüşvet VermekBetan Elektrik İnşaat Şirket Ortağı
Cansel TUNCERİhaleye Fesat Karıştırma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Edimin İfasına Fesat Karıştırma2019-2024 ANSET Şirket Müdürü, Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Ortaklar Kurulu Üyesi
Aydil Nalan BORAKİhaleye Fesat Karıştırma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Edimin İfasına Fesat KarıştırmaANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Tic. Ltd. Şti. İdari ve Mali İşler Müdürü – ANTALYA
Mehmet Okan KAYARüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Edimin İfasına Fesat KarıştırmaÇok sayıda şirket bağlantısı (Aktüel, Panda, M2 Organizasyon vb.)
Edip Kemal BAHADIRİhaleye Fesat Karıştırma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Edimin İfasına Fesat KarıştırmaAnet Ortaklar Kurulu Üyesi
Vahdet NARİNİhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat KarıştırmaANSET Ltd. Şti. Müdürü
İsmail OSKAYİhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat KarıştırmaABB Kent Tar. E.D. Başkanı
Abdül Kadir KÜÇÜKYILMAZRüşvet VermekLidya Tasarım İnş. A.Ş. / Seratech Enerji
Göktuğ KIMIŞIRRüşvet AlmakAntalya İnsan Kaynakları A.Ş. – Şoför
Alper ASLANRüşvet AlmakAntalya Büyükşehir Belediyesi – Emekli – ANTALYA
İlknur ÖZDEMİRMal Varlığı Değerlerini AklamaAktüel Havai Fişek Ltd. Şti. – Büro Memuru
Aziz SIRNAÇMal Varlığı Değerlerini AklamaAnatolia Event Ltd. Şti.
Alperen GÜRBÜZRüşvet AlmakASAT Genel Müdürlüğü – Eğitici
Köksal KİBARRüşvet AlmakAntalya Büyükşehir Belediyesi – Tekniker
Kerem Kaya TURANRüşvet AlmakAntalya Sosyal Hizmetler A.Ş. – Genel Müdür
Nasrettin DEMİRRüşvet VermekBaran İnşaat
Ali Ekber EKİCİRüşvet VermekÜÇA Motor
Kadriye Aydın BAKIRRüşvet VermekANTBİOKİM
Çiğdem SERTRüşvet VermekORMİS İnşaat
Mehmet Tolga AKSÜYEKRüşvet VermekŞahıs Şirketi Sahibi
İsa KOTANRüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama Edimin İfasına Fesat KarıştırmaTime Organizasyon Ltd. Şti.
Hüseyin KOTANRüşvet + diğer suçlarTime Organizasyon – Büro İşçisi
Hatice VARLIRüşvet + diğer suçlarVarlı Organizasyon Ltd. Şti.
Gökmen SÖZENSuça İştirak EdenGastronomi Fest. Yönetmeni
Murat Erdi GÜNAYDINRüşvet + diğer suçlarTrend Yapım Ltd. Şti.
Kerem YORGANCIRüşvet VermekSigma Pompa
Levent ŞAPÇILARRüşvet + diğer suçlarŞahıs Şirketi Sahibi
Mehmet Latif FİDANİhaleye fesat + diğer suçlarBirden fazla şirket ortağı
Cevdet MUTLURüşvet + diğer suçlarEFC Prodüksiyon Şirket Sahibi
Deniz YAVUZSuça İştirak Eden2024-25 Fest. Yönetmeni
