Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET üzerinden yürütülen festival organizasyonlarında patlak veren yolsuzluk skandalı, köklü sinema etkinliği Altın Portakal'ı uçuruma sürüklüyor.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında ANSET'e düzenlenen operasyon, Yörük, Gastronomi ve Altın Portakal festivallerindeki devasa vurgunu gün yüzüne çıkardı. Kültürel etkinlikler adı altında buharlaşan milyonlarca lira, yerel yönetimin hesap verilebilirlik ilkesinden ne kadar uzaklaştığını kanıtlarken, gözler 63'üncü kez yapılması planlanan festivalin iptal edilip edilmeyeceğine çevrildi.

113 MİLYONLUK BUHAR FESTİVALE RÖTAR

Konunun detaylarını Sabah gazetesindeki köşesine taşıyan yazar Funda Karayel, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ANSET eksenindeki rüşvet çarkına vurgu yaptı. Altın Portakal'ın bugün sinemayla değil, "Şeffaflık nerede?" sorusuyla anıldığını belirten Karayel, "Bir festivalin itibarı, kırmızı halısından çok güvenle ölçülür ama maalesef o da artık kalmadı." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali basın toplantısında (Fotoğraflar: Depo Photos)

PARALAR NEREYE GİTTİ

Ortada Yörük Festivali, Gastronomi Festivali ve Altın Portakal dahil olmak üzere organizasyonlarda 113 milyon lirayı aşan ciddi bir kamu zararı iddiası bulunduğunu aktaran Karayel, bu rakamın doğrudan kamu vicdanına dokunan bir mesele olduğuna işaret etti.

Karayel, "Antalya'nın simgelerinden biri olan Altın Portakal Film Festivali, bugün ne yazık ki sinemayla değil, 'Şeffaflık nerede?' sorusuyla anılıyor. Bir festivalin itibarı, kırmızı halısından çok güvenle ölçülür ama maalesef o da artık kalmadı. Ortada ciddi bir iddia var: Yörük Festivali, Gastronomi Festivali ve Altın Portakal dahil olmak üzere organizasyonlarda 113 milyon lirayı aşan kamu zararı. Bu rakam bir dipnot değil bu, doğrudan kamu vicdanına dokunan bir mesele. İnsanlar doğal olarak soruyor: Bu para nereye gitti? Kim denetledi? Denetlediyse nasıl bu noktaya gelindi?" dedi.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin geleneksel kortej geçişi

BELEDİYE REZİL DE EDER

Kültürel mirası yönetmenin asfalt dökmekten daha fazla özen istediğini hatırlatan Karayel, güvenin bir kez sarsıldığında sadece açıklama yapmanın yetmeyeceğini bildirdi. Soruşturmanın derinleşmesi halinde festivalin geleceğinin tehlikeye gireceğini öne süren Karayel, 63'üncü festivalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin en kritik soru olduğunu aktardı.

Funda Karayel şunları kaydetti:

"Hesap verilebilirlik önemli peki bunu kim yapacak? Belediye mi yoksa ANSET mi? Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk soruşturması kapsamında Altın Portakalı Film Festivali'ni düzenleyen iştirakçi şirket ANSET'e yönelik operasyon düzenlendi. Eğer bunlar yoksa ya da kamuoyuna açık değilse, geriye sadece şüphe kalır. Ve şüphe şu an bu olayın en büyük düşmanıdır. Altın Portakal gibi köklü bir festival, tek bir yönetim anlayışının gölgesinde bu hale düşmemeliydi. Yılların emeği, sinemacıların, izleyicilerin, şehrin hafızası... Hepsi bir anda tartışmalı bir tabloya sıkıştı. 'Belediye vezir de eder, rezil de' sözü tam da burada karşılık buluyor. Çünkü kültürel mirası yönetmek, asfalt dökmekten daha fazla özen ister."

ALTIN PORTAKAL'IN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Krizden çıkışın tek yolunun radikal şeffaflık olduğunun altını çizen Karayel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm harcamaların bağımsız denetimden geçirilmesi, kamuoyuna açık raporların yayımlanması ve sorumluların net şekilde ortaya konması. Aksi halde bu festival, filmleriyle değil, skandallarıyla hatırlanacak ve festival kariyerine son verecek. Ve bu en büyük kayıp olur. Çünkü Altın Portakal bir yönetimin değil, bir şehrin ve bir ülkenin kültürel markasıdır. Onu bu hale getirmeye hiçbir belediyenin hakkı yok."

NE OLMUŞTU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET ihalelerindeki usulsüzlük iddiaları üzerine 7 ilde operasyon düzenlenmişti. Daha önce tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de listede yer aldığı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. ANSET bünyesinde gerçekleştirilen ihalelerde kamunun 113 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Operasyonlar sırasında şüphelilerin iş ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda mali kayıt ve dijital materyale el konulmuştu.

Gözaltına alınan isimler arasında ANSET yöneticilerinin yanı sıra festival yönetmeni ve organizasyon yetkilileri yer alıyordu.

Rüşvet soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şunlar:

AD SOYAD İSNAD EDİLEN SUÇ MESLEK/AKTİF Muhittin BÖCEK Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Edimin İfasına Fesat Karıştırma Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Atilla BOYACIOĞLU Suça İştirak Eden 2020-21-22 Yıl. Fest. Yönetmeni Orhan BAŞARAN Rüşvet Vermek KARBA OTOMOTİV A.Ş. Temsilcisi Necmettin TURGUT Rüşvet Vermek Betan Elektrik İnşaat Şirket Ortağı Cansel TUNCER İhaleye Fesat Karıştırma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Edimin İfasına Fesat Karıştırma 2019-2024 ANSET Şirket Müdürü, Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Ortaklar Kurulu Üyesi Aydil Nalan BORAK İhaleye Fesat Karıştırma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Edimin İfasına Fesat Karıştırma ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Tic. Ltd. Şti. İdari ve Mali İşler Müdürü – ANTALYA Mehmet Okan KAYA Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Edimin İfasına Fesat Karıştırma Çok sayıda şirket bağlantısı (Aktüel, Panda, M2 Organizasyon vb.) Edip Kemal BAHADIR İhaleye Fesat Karıştırma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Edimin İfasına Fesat Karıştırma Anet Ortaklar Kurulu Üyesi Vahdet NARİN İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma ANSET Ltd. Şti. Müdürü İsmail OSKAY İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma ABB Kent Tar. E.D. Başkanı Abdül Kadir KÜÇÜKYILMAZ Rüşvet Vermek Lidya Tasarım İnş. A.Ş. / Seratech Enerji Göktuğ KIMIŞIR Rüşvet Almak Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. – Şoför Alper ASLAN Rüşvet Almak Antalya Büyükşehir Belediyesi – Emekli – ANTALYA İlknur ÖZDEMİR Mal Varlığı Değerlerini Aklama Aktüel Havai Fişek Ltd. Şti. – Büro Memuru Aziz SIRNAÇ Mal Varlığı Değerlerini Aklama Anatolia Event Ltd. Şti. Alperen GÜRBÜZ Rüşvet Almak ASAT Genel Müdürlüğü – Eğitici Köksal KİBAR Rüşvet Almak Antalya Büyükşehir Belediyesi – Tekniker Kerem Kaya TURAN Rüşvet Almak Antalya Sosyal Hizmetler A.Ş. – Genel Müdür Nasrettin DEMİR Rüşvet Vermek Baran İnşaat Ali Ekber EKİCİ Rüşvet Vermek ÜÇA Motor Kadriye Aydın BAKIR Rüşvet Vermek ANTBİOKİM Çiğdem SERT Rüşvet Vermek ORMİS İnşaat Mehmet Tolga AKSÜYEK Rüşvet Vermek Şahıs Şirketi Sahibi İsa KOTAN Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Mal Varlığı Değerlerini Aklama Edimin İfasına Fesat Karıştırma Time Organizasyon Ltd. Şti. Hüseyin KOTAN Rüşvet + diğer suçlar Time Organizasyon – Büro İşçisi Hatice VARLI Rüşvet + diğer suçlar Varlı Organizasyon Ltd. Şti. Gökmen SÖZEN Suça İştirak Eden Gastronomi Fest. Yönetmeni Murat Erdi GÜNAYDIN Rüşvet + diğer suçlar Trend Yapım Ltd. Şti. Kerem YORGANCI Rüşvet Vermek Sigma Pompa Levent ŞAPÇILAR Rüşvet + diğer suçlar Şahıs Şirketi Sahibi Mehmet Latif FİDAN İhaleye fesat + diğer suçlar Birden fazla şirket ortağı Cevdet MUTLU Rüşvet + diğer suçlar EFC Prodüksiyon Şirket Sahibi Deniz YAVUZ Suça İştirak Eden 2024-25 Fest. Yönetmeni