Küçükçekmece’de 90 kilogramlık zehir baskını | 3 torbacı yakalandı

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 83 kilo 900 gram sıvı metamfetamin, 5 kilo 600 gram katı metamfetamin ve 400 gram afyon sakızı bulunuyor.

Adreste yapılan aramalarda 3 hassas terazi, 6 kilo aseton ve 1 kilo 500 gram hidroklorik asit de saptandı.