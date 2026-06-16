Küçükçekmece’de 90 kilogramlık zehir baskını | 3 torbacı yakalandı
Küçükçekmece’de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonunda zehir tacirleri hedef alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu adreste yapılan aramalarda, sıvı metamfetamin ile afyon sakızının aralarında bulunduğu yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu madde ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.
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- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de uyuşturucu ticareti yapan şebekeye operasyon düzenledi.
- Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 83 kilo 900 gram sıvı metamfetamin, 5 kilo 600 gram katı metamfetamin ve 400 gram afyon sakızı bulunuyor.
- Adreste yapılan aramalarda 3 hassas terazi, 6 kilo aseton ve 1 kilo 500 gram hidroklorik asit de saptandı.
- Zehir tacirlerine yönelik soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.
İstanbul sokaklarını zehirden temizlemek için amansız mücadele yürüten emniyet güçleri, Küçükçekmece'de zehir tacirlerinin yuvalandığı adresi tespit etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz takip sonucu Küçükçekmece'de uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.
Toplum sağlığını hedef alan şebekeye yönelik dün harekete geçildi. Belirlenen adrese düzenlenen ani baskında, içerideki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreste yapılan detaylı aramalarda, gençleri zehirlemek amacıyla hazırlanmış yüklü miktarda uyuşturucu madde ortaya çıktı.
Ekipler tarafından 83 kilo 900 gram sıvı metamfetamin, 5 kilo 600 gram katı metamfetamin, 400 gram afyon sakızı ele geçirildi.
90 KİLOGRAM ZEHİR
Uyuşturucu maddelerin yanı sıra üretim aşamasında kullanılan materyaller belirlendi. Aramalarda 3 hassas terazi, 6 kilo aseton, 1 kilo 500 gram hidroklorik asit saptandı.
Toplamda yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu maddeye el konulurken, zehir tacirlerine yönelik soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.
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