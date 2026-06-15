Ankara Havalimanı dualarla açıldı! Başkan Erdoğan'dan "diplomasinin kalbi Türkiye" mesajı: 2026 bizim için zirveler yılı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları'nın açılışını yaptı. Erdoğan'ın uçağı piste iniş yapan ilk uçak oldu. Törende konuşan Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ni işaret ederek "2026 zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı oluyor" dedi. "Türkiye Yüzyılı hedeflerinden kimse bizi alıkoyamaz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin diplomaside merkez üssü olacağını belirtti. Başkan Erdoğan, "Hizmet eden izzet bulur" sözleriyle yeni müjdelerin geleceğini bildirdi.
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Havalimanı bugün resmen hizmete açılıyor.
- Havalimanı pisti 3 bin metre uzunluğa çıkarılarak 44 uçağın aynı anda park edebileceği modern bir altyapıya kavuşturuldu.
- 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi için 70 bin güvenlik personeli görev yapacak ve lider karşılamaları bu havalimanında gerçekleştirilecek.
- Proje kapsamında 4.800 metrekarelik Devlet Konukevi ve 310 araçlık açık otopark inşa edildi.
- Ankara Havalimanı, Ay Yıldız Yerleşkesi ile 12,5 kilometrelik bağlantı yolu üzerinden entegre edildi.
Başkentin yeni hava ulaşım merkezi olarak hizmet verecek Ankara Havalimanı bugün hizmete açıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
Bakanlıklarımızın kıymetli mensupları, sivil havacılığın değerli mensupları, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Açılış törenimizde sizlerle beraberiz. Sizlerin vasıtası ile 25 ilçemizdeki kardeşlerimin her birine selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Az sonra açılışını gerçekleştireceğimiz yatırımların ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörü için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu yatırımlarda payı olan bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı, projeye katkı veren herkesi tebrik ediyorum. İsçilerimize, mimarlarımıza, bu eserlerde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.
2026 SENESİ ZİRVELER YILI OLACAK
2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bu önemli senenin hakkını vermek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz.
DİPLOMASİNİN KALBİ ANKARA'DA ATACAK
Sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil Türkiye'nin vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu güçleniyor. Türkiye'nin küresel ziyaretteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. 66 ülkenin kalbindeki Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Ankara'nın giderek artan nüfus ve gelişen sanayisini ekleyince her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır.
PROJE 8 AYDA TAMAMLANDI
20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı bugün yıllık 15 milyon yolcuya hizmet veriyor. Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesi ile hem havayolu hem kara yolu trafiğinde rahatlama olacak. Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni proje kazandırmakla kalmadık havacılık tarihimize derin izler bırakacak eseri ihya ettik. Uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanı yeniden ayağa kalkmış oldu. 2 etap halindeki bu proje 8 ayda başarı ile tamamlandı. 2450 metreden 3 bin metreden pist uzunluğunu 42 bin metreden 60 bin metreye uzattık.
Tüm bu çalışmalar ile Ankara Havalimanı geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. Bugün hizmete verdiğimiz diğer yatırımlar başkent havacılık köprüsü ve bağlantı yollarıdır. havacılık köprüsü YHT hattı üzerine inşa edilmiştir. Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle inşa edilmiştir. NATO zirvesine katılanların katılımını doğrudan sağlayacağız. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu projede emeği geçenleri tebrik ediyorum. Önüne gelen eseri çamur atmayı, her eseri kötülemeyi maharet sananlara şunu söylüyorum; 23 yıl Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşımızın hizmetine sunduk. Kendimizi değil şehirlerimizin geleceğini düşündük. Bundan sonra da Türkiye için çalışmaya ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Unutmayın, hizmet eden izzet bulur anlayışı ile kimseyi ayırmadan 86 milyon vatandaşın hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz.
İLK TEKERİ BAŞKAN ERDOĞAN KOYDU
Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak açılış töreninin yapılacağı havalimanına iniş yaptı.
Hizmete alınacak tesis sivil havacılığın yanı sıra diplomatik misyonlar açısından da stratejik bir rol üstlenecek.
Ankara Havalimanı'na tarihi iniş!
İLK BÜYÜK SINAVI NATO ZİRVESİ
"ANK" koduyla hizmet verecek Ankara Havalimanı, açılışından kısa süre sonra dünyanın en önemli diplomatik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanları ilk kez bu havalimanında karşılanacak.
Küresel diplomasinin yeni merkezlerinden biri olmaya hazırlanan havalimanı, zirve süresince Türkiye'nin ev sahipliği kapasitesini ve organizasyon gücünü gözler önüne serecek.
ASKERİ MEYDANDAN KÜRESEL HAVACILIK MERKEZİNE
Yapılan dev yatırımlarla askeri meydan kimliğinden çıkarılan Ankara Havalimanı, geniş gövdeli uçakların rahatlıkla iniş ve kalkış yapabileceği modern bir havacılık merkezine dönüştürüldü. Modern altyapısı, yüksek kapasitesi ve stratejik konumuyla dikkat çeken havalimanı, başkentin uluslararası ulaşım ağındaki konumunu güçlendirecek.
PİST 3 BİN METREYE ÇIKARILDI
Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, yapılan çalışmalarla 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe ulaştırıldı. Böylece büyük gövdeli yolcu uçakları ile devlet uçaklarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapmasının önü açıldı.
AYNI ANDA 44 UÇAK PARK EDEBİLECEK
Yeni inşa edilen apron alanıyla birlikte havalimanının kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Ankara Havalimanı artık aynı anda 44 uçağa park hizmeti verebilecek.
DEVLET KONUKEVİ VE STRATEJİK BAĞLANTI
Proje kapsamında diplomatik temaslar ve resmi kabuller için 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araç kapasiteli açık otopark inşa edildi. Ayrıca Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik bağlantı yolu da tamamlandı.
NATO ZİRVESİNDE 70 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK
Ankara Havalimanı'nın açılışı, NATO Zirvesi öncesinde ayrı bir önem taşıyor. Zirve kapsamında Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Tedbirler çerçevesinde 55 bini polis ve jandarma olmak üzere toplam 70 bin personel görev yapacak. Terörle mücadele, istihbarat, siber suçlarla mücadele, KBRN, trafik, özel harekat ve jandarma komando birlikleri zirve güvenliğinde aktif rol üstlenecek. Havalimanları, konaklama alanları, toplantı merkezleri ve liderlerin kullanacağı güzergahlarda geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulanacak.
KIRMIZI ALAN UYGULAMASI DEVREDE
Zirve süresince Ankara'da liderlerin kullanacağı güzergahlar, toplantı alanları ve kritik noktalarda "kırmızı alan" uygulaması hayata geçirilecek. Belirlenen bölgelerde araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanırken, ulaşım ve güvenlik planları zirveye göre yeniden düzenlenecek. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere NATO üyesi ülkelerin liderleri ile davetli ülke temsilcilerinin uçaklarının Ankara Havalimanı'nı kullanması bekleniyor. Lider eşleri için ise Ankara'nın tarihi ve turistik noktalarını kapsayan özel programlar hazırlanacak.
|Özellik
|Değer
|Pist uzunluğu
|3.000 metre
|Pist genişliği
|60 metre
|Uçak park kapasitesi
|44 uçak
|Devlet Konukevi
|4.800 m²
|Açık otopark
|310 araç
|Ay Yıldız Yerleşkesi bağlantı yolu
|12,5 km
|NATO Zirvesi güvenliği
|70 bin personel
|Güvenlik gücü
|55 bin polis ve jandarma
EYFEL KULESİ AĞIRLIĞINDAKİ KÖPRÜ
Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında inşa edilen 140 metrelik Başkent Havacılık Köprüsü, projenin en dikkat çeken mühendislik eserlerinden biri oldu. Yüksek Hızlı Tren hattı üzerine inşa edilen köprüde, ağırlığı yaklaşık 10 bin ton olan tabliye, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerine yerleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında tamamlanan çalışmalara ilişkin, "Ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olan köprü tabliyesini 800 ton kapasiteli hidrolik krikolarla itme-sürme yöntemiyle yerine yerleştirdik" dedi. 12,5 kilometrelik bağlantı yolu, Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Ankara Havalimanı, Kızılay'a sadece 17 kilometre uzaklığa kadar bağlandı.
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