Bursa'da CHP'li Bozbey ve çetesine bin yıllık ceza istemi: Sahte imzayla 8 bin 500 ruhsat!
Bursa’da CHP’li Nilüfer Belediyesi’ndeki milyarlık imar ve rüşvet çarkına ilişkin hazırlanan tarihi iddianame, belediyedeki sahte imza ve tehdit skandalını nasıl yönettiklerini gözler önüne serdi. Aralarında CHP'li Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem'in de bulunduğu suç örgütüne yönelik Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 846 sayfalık iddianamede; rüşvete direnen memurların hapisle tehdit edildiği, hasta müdürlerin yerine sahte imzalar atıldığı ve uydurma yetkilerle 8 bin 500 usulsüz ruhsatın tek imza ile onaylandığı whatsapp mesajlarıyla tek tek belgelendi.
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- Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nilüfer Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 63 sanık hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
- Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısına yer verilen iddianamede Bozbey ve Erdem'in uzun süreli hapis cezaları isteniyor.
- İddianamede, rüşvet pazarlıkları ve şüpheli para trafiği ile ilgili mesajlaşmalar ve telefon görüşmeleri yer aldı.
- İmar ve yapı ruhsatlarına sahte imzalar atıldığını gösteren mesajlaşmalar iddianamede yer aldı.
- Turgay Erdem'in, belediye yönetmeliğinde olmayan yetkilerle memurları devre dışı bırakarak usulsüz imar değişiklikleri yaptığı iddia ediliyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nilüfer Belediyesi ile ilgili başlatılan imar ve rüşvet soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında hazırlanan 846 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.
Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen, Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verilen iddianamede; Bozbey'in 402 yıla, Erdem'in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede, yapılan rüşvet pazarlıkları, geliri açıklanamayan Milyonlarca Liralık para trafiği ve şüpheli şahıslar arasında gerçekleşen mesajlaşmalar ile telefon görüşmeleri yer aldı.
Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen, Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verilen iddianamede; Bozbey'in 402 yıla, Erdem'in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede, yapılan rüşvet pazarlıkları, geliri açıklanamayan Milyonlarca Liralık para trafiği ve şüpheli şahıslar arasında gerçekleşen mesajlaşmalar ile telefon görüşmeleri yer aldı.
İMZASI TAKLİT EDİLDİ
Savcılığın titizlikle hazırladığı iddianamede yer alan bir whatsapp mesajlaşması, imar ve yapı ruhsatlarına sahte imzalar atıldığını gözler önüne serdi.
Mustafa Bozbey'in rüşvet işlerine aracılık eden ve kasalarından biri olduğu ileri sürülen paravan şirket Pro analiz yapı denetim şirketinin sahibi tutuklu Tamer İşler ile tutuksuz yargılanan çalışanı Berk Ovatman arasında geçen mesajlaşmada, dönemin İmar Müdürü tutuklu Ayşegül Erkol'un hasta olduğu ve işe gelmediğinden bahsedildi. Mesajlarda, "Berk Ovatman: Ayşegül Hanım'ınkini ne yapalım? Tamer İşler: İmzalar demişlerdi. Bas kaşesini bitirin o işleri Berk Ovatman: Kaşe değil de parafını atıyorum" diyerek sahte imzalar ile usulsüz ruhsatların bu şekilde işleme konulduğu ortaya çıktı.
HAPİS TEHDİDİ VE BASKI
Hazırlanan iddianamede göze çarpan bir diğer mesajlaşma ise Belediye yetkilisi olduğu belirtilen kişi ile İmar Müdürlüğünde görevli şüpheli Selda Nartop arasında geçiyor. Selda Nartop, yetkili kişiye "Ben memur değilim imza atmak istemiyorum" dediği, yetkili kişinin ise "Bugüne kadar attınız, bu soruşturma sebebidir. Hapis yatabilirsiniz, bundan sonra da imza atmaya devam edeceksiniz" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.
YÖNETMELİKTE YOK
Eski Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in, dönemin Nilüfer Belediye Başkan yardımcısı tutuklu Turgay Erdem'e, "Koordinatör Başkan Yardımcısı" şeklinde, Belediye yönetmeliğinde bulunmayan bir yetki verdiği ortaya çıktı. Turgay Erdem'in de ruhsatlara imza atmak istemeyen memurları devre dışı bırakan bu yetki sayesinde 16 Bin adet yapı ruhsatının 8 Bin 500'ünü rüşvet karşılığında "tek imza" ile onayladığı anlaşıldı. İddianamede yer alan ve Belediyenin Fen İşlerinde çalıştıktan sonra çeşitli müdürlüklere sürüldüğünü belirten Adnan Y. ifadesinde, "2012 - 2024 yılları arasında Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 16 Bin adet yapı kullanım izni düzenlendi. Bu yapı kullanım izinlerinin 8 Bin 500'ünün, sadece Turgay Erdem tarafından tek imza yetkisiyle imzalandığını biliyorum. Çok sayıda ada ve parselde rüşvet karşılığında usulsüz imar değişiklikleri yapıldı" dedi.
Haber: Muharrem Doğantez
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel