Bursa'da CHP'li Bozbey ve çetesine bin yıllık ceza istemi: Sahte imzayla 8 bin 500 ruhsat!

İddianamede, rüşvet pazarlıkları ve şüpheli para trafiği ile ilgili mesajlaşmalar ve telefon görüşmeleri yer aldı.

İmar Müdürü tutuklu Ayşegül Erkol (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, sosyal medya ve AA'dan alınmıştır.)

Savcılığın titizlikle hazırladığı iddianamede yer alan bir whatsapp mesajlaşması, imar ve yapı ruhsatlarına sahte imzalar atıldığını gözler önüne serdi.Mustafa Bozbey'in rüşvet işlerine aracılık eden ve kasalarından biri olduğu ileri sürülen paravan şirket Pro analiz yapı denetim şirketinin sahibi tutuklu Tamer İşler ile tutuksuz yargılanan çalışanı Berk Ovatman arasında geçen mesajlaşmada, dönemin İmar Müdürü tutuklu Ayşegül Erkol'un hasta olduğu ve işe gelmediğinden bahsedildi. Mesajlarda, "" diyerek sahte imzalar ile usulsüz ruhsatların bu şekilde işleme konulduğu ortaya çıktı.