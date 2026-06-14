Aksaray'da KADES hayat kurtardı: Alkol alıp eşini ölümle tehdit eden şahıs 2 dakikada yakalandı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde aşırı alkol aldıktan sonra eve gelerek eşi Alev Ç.'yi tabancayla ölümle tehdit eden ve kapının önünde rastgele ateş açan Vedat Ç., eşinin Kadın Acil Destek Sistemi (KADES) butonuna basması üzerine 2 dakika içinde olay yerine gelen polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
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- Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Vedat Ç. isimli şahıs alkol aldıktan sonra eşi Alev Ç.'yi tabancayla öldürmekle tehdit etti ve havaya ateş açtı.
- Kadının KADES uygulamasından yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri 2 dakika içinde olay yerine ulaşarak şahsı yakaladı.
- Gözaltına alınan şahsın yapılan sağlık kontrolünde 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi.
- Polis ekipleri şahsın kullandığı tabancayı evin bahçesinde asma altında buldu.
- Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Aksaray'da alkol aldıktan sonra evine giden şahıs, eşinin tabancayla öldürmekle tehdit ederek havaya ateş açtı. KADES ihbarı üzerine 2 dakika içerisinde adrese ulaşan polis şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.
ALKOL ALIP EVİ BASTI
Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Yukarı Mahallesi Davun sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra evine gelen Vedat Ç., eşi ve çocuklarına karşı bağırarak tehditler savurdu. Evde bulundurduğu tabancayı alarak eşi Alev Ç.'yi öldürmekle tehdit eden Vedat Ç. daha sonra elindeki tabancayla kapı önüne çıkarak rastgele ateş açtı.
POLİS 2 DAKİKADA YAKALADI
Korkan kadın telefonunda yüklü Kadın Acil Destek Sistemi'ne (KADES) bastı. KADES alarmının Güzelyurt İlçe Emniyet Amirliğine ulaşmasıyla 2 dakika içerisinde adrese intikal eden polis ekipleri şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Polis ekipleri şahsın ateş açtığı tabancayı da evin bahçesinde bulunan asma altında bulurken, gözaltına alınan şahıs ilçe devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada 1.08 promil alkollü olduğu belirlenen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Büyük korku yaşayan kadın ve çocuklar ise yakınları ve mahalle sakinleri sakinleştirmeye çalıştı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
KADES ne işe yarar?
*Tek Dokunuşla Acil Çağrı: Şiddete uğrama veya şiddete maruz kalma ihtimali olan durumlarda ekrandaki "Acil Yardım" butonuna basıldığında, sistem konumu algılar ve 112 Acil Çağrı Merkezine doğrudan ihbar düşer.
*Hızlı Müdahale: İhbarın yapıldığı konuma, olay yerine en yakın polis veya jandarma ekibi çok kısa bir sürede (ortalama 3-5 dakika) yönlendirilir.
*Kadın ve Çocuk Odaklı: Yalnızca kadınlar için değil, şiddet gören çocuklar için de acil müdahale aracı olarak kullanılır.
Nasıl kullanılır?
*İndirme: Akıllı telefonunuzun işletim sistemine göre Google Play Store veya App Store üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.Kayıt ve
*Aktivasyon: Uygulamayı açtıktan sonra T.C. kimlik numarası gibi bilgiler girilerek MERNİS üzerinden doğrulanır ve SMS ile gelen aktivasyon kodu kullanılarak aktif hale getirilir.
*Konum İzni: Uygulamanın sağlıklı çalışabilmesi için telefonun konum (GPS) bilgisinin her zaman açık olması gerekir.