İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi işçileri iş bıraktı: "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz"

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile yapılan 2026-2028 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Belediye-İş Sendikası üyeleri, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamadığı gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ



Konak ilçesindeki Belediye-İş Sendikası binası önünde bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü, İZDOĞA AŞ ve İZULAŞ AŞ çalışanları, "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz" ve "Taşerona hayır" pankartı taşıdı.

İşçiler, "Direne direne kazanacağız", "İş, ekmek yoksa barış da yok" şeklinde slogan attı.

Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, TİS görüşmelerinin işverenin talepleri nedeniyle tıkandığını ve sürecin Yüksek Hakem Kuruluna taşındığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi işleri eylem gerçekleştirdi. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

İşçiler, görüşmelerin sonuçsuz kalmasını alkış ve ıslıkla protesto etti. Daha sonra işçiler Gaziler Caddesi üzerinden Basmane güzergahını kullanarak Kültürpark'a yürüdü.

Yürüyüş sırasında bir işçi çiftin çocuklarıyla kortejde yer aldığı görüldü. Gaziler Caddesi ile Basmane arasındaki güzergah bir süre araç trafiğine kapatıldı, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.



İŞÇİLER TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

İşçiler, yürüyüşün ardından Kültürpark'taki 1 No'lu Hol önünde basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

Belediye-İş Sendikası İzmir 1 ve 2 No'lu şubeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü, İZDOĞA AŞ ve İZULAŞ AŞ'nin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yürütülen 2026-2028 dönemine ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmıştı.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel