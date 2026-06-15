ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına yönelik toplam 114,7 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni satış sözleşmeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki ihracat hamleleri hız kesmeden sürüyor. ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatını kapsayan yeni sözleşmelere imza attı.

Açıklamada, şirketin yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları (İDA) faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzaladığı bildirildi.

ASELSAN sosyal medyadan gerçekleştirdiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi: