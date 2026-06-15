ASELSAN'dan küresel pazarlara güçlü adım: 114 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandı
ASELSAN, savunma sanayii ihracatına yönelik yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Şirket, yurt dışındaki son kullanıcılarına radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatını kapsayan toplam 114,7 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamayla kamuoyuna duyurulan anlaşmaların, ASELSAN'ın ihracat portföyünü güçlendirirken uluslararası pazarlardaki etkinliğine de katkı sağlaması bekleniyor.
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- ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına yönelik toplam 114,7 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzaladı.
- Şirket, imzalanan sözleşmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
- Anlaşmalar, ASELSAN'ın savunma sanayii ihracat portföyüne yeni katkı sağladı.
Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki ihracat hamleleri hız kesmeden sürüyor. ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatını kapsayan yeni sözleşmelere imza attı.
114,7 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni satış sözleşmeleri kamuoyuyla paylaşıldı.
Açıklamada, şirketin yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları (İDA) faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzaladığı bildirildi.
ASELSAN sosyal medyadan gerçekleştirdiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 Milyon ABD Doları olan satış sözleşmeleri imzaladı.
İHRACAT PORTFÖYÜNE YENİ KATKI
Söz konusu anlaşmalarla ASELSAN'ın savunma sanayiindeki ihracat faaliyetlerine yeni bir katkı sağlanırken, şirketin yurt dışı pazarlardaki varlığını güçlendirmeye yönelik adımlarını sürdürdüğü kaydedildi.