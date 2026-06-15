"LÜTFEN BENİ AFFETSİNLER"

Mahkemede savunma yapan suça sürüklenen çocuk Ö.D., çok pişman olduğunu belirterek, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Amacım kötü bir şey yapmak değildi, bir daha bu arkadaş çevremle kesinlikle görüşmeyeceğim. Mezarlığa kesinlikle zarar vermedim. Herkesten özür diliyorum. Ailesinden de özür diliyorum. Lütfen beni affetsinler." dedi.

SON SÖZLERİNDE AF İSTEDİLER

Suça sürüklenen çocuk Y.A. ise böyle bir durumun içinde olduğu için çok pişman olduğunu belirterek, "Babasından da özür diliyorum. Surlara gitme gibi bir planımız yoktu. Mezarlığa gitmeyi ben istedim. Niye böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Semih Çelik gibi bir caniye hiçbir şekilde sempatide bulunmadım." diye konuştu.

Savunma ve ifadelerin ardından duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözleri sorulan şüpheliler özür dilediklerini yinelediler. Ö.D. son sözünde, "Vatanım ve milletimden çok özür dilerim. Ailesinden de özür dilerim. Giyinişimi ve saç stilimi değiştireceğim. Bana bir şans verin, özür dilerim." ifadelerini kullandı.