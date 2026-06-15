İkbal Uzuner'in mezarına yapılan saygısızlıkta karar çıktı: 3 şüpheliye hapis cezası
İstanbul Fatih'te Semih Çelik tarafından öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz davranışlarda bulundukları gerekçesiyle yargılanan 15 yaşındaki 3 şüpheli hakkında karar çıktı. Şüpheliler, "kişinin hatırasına alenen hakaret" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan beraat kararı verirken, tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti.
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- İstanbul Çocuk Mahkemesi, İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz davranışlarda bulunan 15 yaşındaki 3 çocuğu 'kişinin hatırasına alenen hakaret' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2'şer yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.
- Mahkeme, suça sürüklenen çocukların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.
- İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner duruşmada hakkını helal etmediğini belirterek şikayetçi olduğunu ifade etti.
- Suça sürüklenen çocuklar mahkemede pişman olduklarını belirterek İkbal Uzuner'in ailesinden ve kamuoyundan özür dilediler.
- Mahkeme, sanıkların 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.
19 yaşındaki İkbal Uzuner'in İstanbul Fatih'teki surlarda Semih Çelik tarafından vahşice öldürülmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Genç kızın ölümüyle ilgili acı henüz tazeliğini korurken, geçtiğimiz günlerde mezarı başında yaşanan olay kamuoyunda büyük tepki çekti.
Yaşları 14 ve 15 olan 3 çocuğun İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz davranışlarda bulunduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
ŞÜPHELİLERİN CEZASI BELLİ OLDU
Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulundukları gerekçesiyle haklarında işlem yapılan, yaşları 15 olan 3 şüpheli çocuk hakim karşısına çıktı. Olayla ilgili yürütülen yargı sürecinde çocuklar hakkında verilen ceza da belli oldu.
İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada suça sürüklenen çocuklar Ö.D., Ö.E.E. ve Y.A. hazır bulundu. Duruşmaya müşteki baba Hasan Uzuner ve taraf avukatları da katıldı.
"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Duruşmada söz alan Hasan Uzuner, acılarının zaten büyük olduğunu söyleyerek, "Ben kızımın mezarına her gün gidiyorum. Bu kişileri olay anında mezarın başında görsem ne olacaktı? Hakkımı helal etmiyorum. Biz tedavi olmaya, iyileşmeye çalışırken böyle bir olay karşımıza geliyor.
Bu video yayınlandığında eşim gördü ve bana söylemedi. Videoyu çevremde en son ben gördüm. Bu olayı yapanların 14, 15 yaşındaki çocuklar olması bir şey değiştirmiyor, yaparlarken düşüneceklerdi. Biz de insanız, benim de bir hayatım var. Şikayetçiyim." dedi.
"LÜTFEN BENİ AFFETSİNLER"
Mahkemede savunma yapan suça sürüklenen çocuk Ö.D., çok pişman olduğunu belirterek, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Amacım kötü bir şey yapmak değildi, bir daha bu arkadaş çevremle kesinlikle görüşmeyeceğim. Mezarlığa kesinlikle zarar vermedim. Herkesten özür diliyorum. Ailesinden de özür diliyorum. Lütfen beni affetsinler." dedi.
SON SÖZLERİNDE AF İSTEDİLER
Suça sürüklenen çocuk Y.A. ise böyle bir durumun içinde olduğu için çok pişman olduğunu belirterek, "Babasından da özür diliyorum. Surlara gitme gibi bir planımız yoktu. Mezarlığa gitmeyi ben istedim. Niye böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Semih Çelik gibi bir caniye hiçbir şekilde sempatide bulunmadım." diye konuştu.
Savunma ve ifadelerin ardından duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözleri sorulan şüpheliler özür dilediklerini yinelediler. Ö.D. son sözünde, "Vatanım ve milletimden çok özür dilerim. Ailesinden de özür dilerim. Giyinişimi ve saç stilimi değiştireceğim. Bana bir şans verin, özür dilerim." ifadelerini kullandı.
2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE TAHLİYE KARARI
İlk duruşmada kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuklar Ö.D., Ö.E.E. ve Y.A.'yı 'kişinin hatırasına alenen hakaret' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından toplamda 2'şer yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Suça sürüklenen çocukların 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmeden mahkeme, tutuklulukta geçirdikleri süreyi de dikkate alarak ayrı ayrı tahliyesine karar verdi.