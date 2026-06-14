Global Sumud Filosu yeniden yola çıkıyor: "Daha fazla gemiyle geleceğiz"

Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Temsilcisi Songür, önümüzdeki aylarda daha büyük katılım ve daha fazla gemiyle Gazze'ye yeni bir filo göndermek için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Gazze 'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Global Sumud Filosu aktivistleri Bahçelievler'deki bir salonda toplantı düzenledi. Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Temsilcisi Songür, toplantıya ilişkin basın açıklamasında, filo olarak misyonlarının ardından tüm tartışmaları, incelemeleri ve raporları tamamladıklarını söyledi.

Sumud Filosu yeniden yola çıkacak. (Fotoğraflar AA'ya aittir.)

Songör, "Gazze'den aldığımız mektuplar ve mesajlar, o masumların bizden beklentisinin sadece maddi yardım değil, aynı zamanda manevi destek olduğunu göstermektedir. Bu filo, Gazze'ye hem fiziki hem de manevi olarak ulaşmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin yaşanan süreçte diplomatik çabalarla kendilerini yalnız bırakmadığına dikkati çeken Songür, şöyle devam etti:

"Türkiye, İsrail'in bu terör ve korsanlık saldırısı sonrasında ciddi bir diplomatik çaba gösterdi. Yunanistan'ın Girit Adası'nda, Akdeniz'in ortasında Kıbrıs ve Mısır açıklarında gözaltına alınan arkadaşlarımızın tahliyesi için büyük çaba sarf edildi. 424 yolcumuz adli tıp kontrollerinden geçirildi ve İsrail'in işlediği kriminal suçlar belgelerle kayıt altına alındı. Ayrıca Avrupa mahkemelerinde ve dünyanın dört bir yanından gönüllü avukatlarımızla birlikte hukuki süreçleri başlattık."