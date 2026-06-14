Savaş tarihinde ilk: Otonom robotlar ilk kez insan askerleri mi öldürdü?
Ukrayna'daki bir drone üreticisinin açıklamaları, savaş teknolojisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İddiaya göre, herhangi bir operatör kontrolü veya insan onayı olmaksızın çalışan tam otonom bir quadcopter, cephe hattında Rus askerlerini ve bir kamyonu tespit ederek imha etti. Uzmanların "geri dönüşü zor bir eşik" olarak nitelendirdiği bu olay, yapay zekanın savaş hukukundaki rolü ve ölümcül kararların makinelere devredilmesi konusundaki endişeleri küresel boyuta taşıdı.
Hızlı Özet Göster
- Ukraynalı drone üreticisi Alexander Kokhanovskyy, tamamen otonom çalışan bir drone'un Rusya-Ukrayna savaşında insan operatör kontrolü olmadan Rus askerlerine saldırdığını iddia etti.
- Yaklaşık iki yıl önce gerçekleştiği belirtilen saldırıda quadcopter drone, yapay zeka modeliyle hedefleri kendi başına tespit edip vurduğu ve operatörle bağlantısının bulunmadığı aktarıldı.
- Kokhanovskyy, drone'un cephe hattında yaklaşık 10 dakika beklediğini ve ardından otomatik saldırı moduna geçerek birkaç Rus askerini ve bir kamyonu hedef aldığını söyledi.
- Olay, şimdiye kadar nihai saldırı kararının insan operatöre ait olduğu savunulan askeri sistemlerde kritik bir eşiğin aşıldığına işaret ediyor.
- ABD ordusunun İran'daki hedef seçiminde Anthropic'in Claude yapay zeka sistemini kullandığı iddiası da haberde yer aldı.
Otonom robot silahlar için kritik eşik: İnsan askerleri öldürdüğü iddia edildi
Futurism'in haberine göre, Ukrayna savunma sanayisinden bir ismin açıklamaları, savaş teknolojilerinde yeni ve ürkütücü bir döneme işaret etti. İddiaya göre tamamen otonom çalışan bir drone, cephede insan hedefleri kendi başına belirleyip saldırdı.
İKİ YILDIR GİZLİ KALAN SALDIRI
Haberde yer alan bilgilere göre olay, Rusya-Ukrayna savaşının ön cephe hattında yaşandı. Ukraynalı drone üreticisi Alexander Kokhanovskyy, New Scientist'e verdiği röportajda saldırının yaklaşık iki yıl boyunca kamuoyuna yansımadığını söyledi.
Söz konusu sistemin bir quadcopter drone olduğu aktarıldı. Drone'un cephe hattına gönderildiği, belirli bir alan çevresinde yaklaşık 10 dakika beklediği ve ardından otomatik saldırı moduna geçtiği ifade edildi.
Kokhanovskyy, bu aşamayı kaynak haberde "terminator mode" olarak tanımladı. Bu modda drone'un, kimliği açıklanmayan bir yapay zeka modeliyle insan hedefleri aradığı ve saldırıya geçtiği belirtildi.
HEDEFİ KENDİSİ BELİRLEDİ
Kaynak habere göre operasyon sırasında drone, Ukraynalı askerler tarafından bölgeye bırakıldı. Ardından sistemin birkaç Rus askerini ve bir kamyonu tespit ederek hedef aldığı iddia edildi.
Saldırının ardından bölgeye insan kontrolündeki başka bir drone gönderildi. Bu drone'un, vurulan alanı tarayarak saldırının sonucunu doğruladığı aktarıldı.
Haberdeki anlatıma göre en kritik nokta, saldırı sırasında drone ile operatör arasında bağlantı bulunmamasıydı. Kokhanovskyy, sistemin görüntüsünün izlenemediğini ve insan kontrolünün devrede olmadığını söyledi.
"We just launch it and we know everything will be dead — everything that will be found there in this particular area will be dead."
İNSAN ONAYI OLMADAN ÖLÜMCÜL KARAR
Bu iddia, askeri yapay zeka tartışmalarında uzun süredir konuşulan bir eşiği gündeme taşıdı. Çünkü şimdiye kadar birçok sistemde nihai saldırı kararının insan operatör tarafından verildiği savunuluyordu.
Futurism, İsrail ordusunun daha önce Filistin çevresindeki bazı bölgelerde gezici intihar drone'ları kullandığını hatırlattı. Ancak bu sistemlerde son saldırı kararının insan operatöre ait olduğu iddia ediliyordu.
Yeni olayda ise kaynak haberdeki anlatıma göre drone, hedefi kendi başına seçti. Bu nedenle olay, tam otonom ölümcül silahlar açısından farklı bir aşama olarak değerlendiriliyor.
YAPAY ZEKA SAVAŞTA DAHA FAZLA YER ALIYOR
Haberde, ABD ordusunun İran'daki hedeflerin seçilmesinde Anthropic'in Claude adlı yapay zeka sisteminden yararlandığı iddiasına da yer verildi. Yetkililerin, bu süreçte insan operatörün karar zincirinde bulunduğunu savunduğu aktarıldı.
Kaynak metinde ayrıca Shajareh Tayyebeh kız okuluna yönelik saldırıdan söz edildi. Bu saldırıda 168 çocuk, öğretmen ve okul çalışanının öldüğü belirtildi.
Bu örnekler, yapay zekanın savaş alanındaki rolünün giderek büyüdüğünü gösteren tartışmalı başlıklar arasında yer alıyor. Ancak tam otonom saldırı iddiası, bu tartışmayı çok daha sert bir noktaya taşıyor.
GERİ DÖNÜŞÜ ZOR BİR EŞİK
Kokhanovskyy'nin anlattıkları doğruysa, savaş teknolojileri açısından geri alınması zor bir sınır aşılmış olabilir. Çünkü bu senaryoda insan, ölümcül kararın merkezinden çıkarılıyor.
Bu durum yalnızca cephe hattındaki askerleri değil, gelecekte savaş hukukunu ve uluslararası güvenlik tartışmalarını da doğrudan ilgilendiriyor. Tam otonom silahların kontrolü, artık teorik bir başlık olmaktan çıkıp sahadaki iddialarla gündeme geliyor.
Futurism'in haberinde vurgulanan asıl kırılma da burada yer alıyor: Bir silah sistemi yalnızca yönlendirilmiyor, gördüğü hedef hakkında kendi başına ölümcül karar verebiliyor.