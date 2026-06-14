Savaş tarihinde ilk: Otonom robotlar ilk kez insan askerleri mi öldürdü?

Olay, şimdiye kadar nihai saldırı kararının insan operatöre ait olduğu savunulan askeri sistemlerde kritik bir eşiğin aşıldığına işaret ediyor.

Kokhanovskyy, drone'un cephe hattında yaklaşık 10 dakika beklediğini ve ardından otomatik saldırı moduna geçerek birkaç Rus askerini ve bir kamyonu hedef aldığını söyledi.

Yaklaşık iki yıl önce gerçekleştiği belirtilen saldırıda quadcopter drone, yapay zeka modeliyle hedefleri kendi başına tespit edip vurduğu ve operatörle bağlantısının bulunmadığı aktarıldı.

Ukraynalı drone üreticisi Alexander Kokhanovskyy, tamamen otonom çalışan bir drone'un Rusya-Ukrayna savaşında insan operatör kontrolü olmadan Rus askerlerine saldırdığını iddia etti.

Futurism'in haberine göre, Ukrayna savunma sanayisinden bir ismin açıklamaları, savaş teknolojilerinde yeni ve ürkütücü bir döneme işaret etti. İddiaya göre tamamen otonom çalışan bir drone, cephede insan hedefleri kendi başına belirleyip saldırdı.

Kokhanovskyy, bu aşamayı kaynak haberde " terminator mode " olarak tanımladı. Bu modda drone'un, kimliği açıklanmayan bir yapay zeka modeliyle insan hedefleri aradığı ve saldırıya geçtiği belirtildi.

Söz konusu sistemin bir quadcopter drone olduğu aktarıldı. Drone'un cephe hattına gönderildiği, belirli bir alan çevresinde yaklaşık 10 dakika beklediği ve ardından otomatik saldırı moduna geçtiği ifade edildi.

Haberde yer alan bilgilere göre olay, Rusya-Ukrayna savaşının ön cephe hattında yaşandı. Ukraynalı drone üreticisi Alexander Kokhanovskyy, New Scientist'e verdiği röportajda saldırının yaklaşık iki yıl boyunca kamuoyuna yansımadığını söyledi.

Otonom drone iddiası, savaş teknolojilerinde yeni bir eşiği gündeme taşıdı.

HEDEFİ KENDİSİ BELİRLEDİ

Kaynak habere göre operasyon sırasında drone, Ukraynalı askerler tarafından bölgeye bırakıldı. Ardından sistemin birkaç Rus askerini ve bir kamyonu tespit ederek hedef aldığı iddia edildi.

Saldırının ardından bölgeye insan kontrolündeki başka bir drone gönderildi. Bu drone'un, vurulan alanı tarayarak saldırının sonucunu doğruladığı aktarıldı.

Haberdeki anlatıma göre en kritik nokta, saldırı sırasında drone ile operatör arasında bağlantı bulunmamasıydı. Kokhanovskyy, sistemin görüntüsünün izlenemediğini ve insan kontrolünün devrede olmadığını söyledi.