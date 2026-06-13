Başkan Erdoğan'dan milli takıma mesaj: Bayrak sizde umut sizde dua sizde!

24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya ile birlikte ilk maçına çıkacak olan A Milli Takım'a Başkan Erdoğan'dan destek geldi.

Erdoğan mesajında; "86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Şimdi yeni bir destan yazma zamanı. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Vurduğunuz gol olsun." ifadelerine yer verdi.

Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak.



Şimdi yeni bir destan yazma zamanı.



Yolunuz, bahtınız açık olsun. Vurduğunuz gol olsun #BizimÇocuklar pic.twitter.com/4ho0keMody — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2026

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Burak Zihni Takvim.com.tr Güncel