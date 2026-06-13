Özgür Özel’in ABD-İsrail çıkışı CHP’nin kirli karnesini açtı

Özel'in kısa süre önce ABD merkezli Newsweek'te Türkiye'deki siyasi süreci NATO, Karadeniz ve Doğu Akdeniz güvenliğiyle ilişkilendiren yazısı, Halk TV'deki ABD ve İsrail karşıtı söylemleriyle çelişki yarattı.

Özel'in referans gösterdiği İlhan Uzgel, Türkiye'nin Suriye'deki Halep operasyonunu Esad'la görüşmeme karşılığı olarak eleştirmiş ve Al Mayadeen'e verdiği mülakatta Türkiye'yi Suriye'nin iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

Özel'in daha önce Hamas'ı terör örgütü olarak nitelediği ve Gazze'deki katliamlar konusunda tepki çeken ifadeler kullandığı hatırlatıldı.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında "ABD ve İsrail'in bölgede planladığı düzene makul aktör olmayı reddettiklerini" söyledi. Ancak Özel'in bu çıkışı, geçmişteki Gazze ve Hamas sözleriyle birlikte dış politikada öve öve bitiremediği Namık Tan ve İlhan Uzgel'in tartışmalı açıklamalarını yeniden hatırlattı. Mavi Vatan'a "masal" diyen Tan, İsrail'e karşı Türkiye'nin sert çıkışından rahatsız olmuş; Uzgel ise "Esad görüşmedi diye Halep mi alınır?" sözleriyle tepki çekmişti.

Ancak Özel'in bu sözleri, CHP'nin Gazze, İsrail, Mavi Vatan, Suriye ve Batı merkezli dış politika karnesini yeniden gündeme taşıdı.

Özel, "Benim suçum ABD ve İsrail'in bölgede planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek" ifadelerini kullandı.

Kendisine ve ekibine yönelen süreci seçim kazanmak ve AK Parti'ye tehdit oluşturmakla ilişkilendiren Özel, meseleyi ABD ve İsrail'in bölgesel planları üzerinden değerlendirdi.

GAZZE'NİN YETİM BEBEKLERİNİ İSRAİLLİLERLE BİR TUTMUŞTU

Özel'in "ABD ve İsrail'in düzenine karşıyız" çıkışı, geçmişte Gazze konusunda yaptığı açıklamaları da yeniden hatırlattı.

Daha önce toprakları için "vatan mücadelesi" veren Hamas'ı ABD ve İsrail gibi "terör örgütü" olarak niteleyen Özel, Gazze'deki katliamlar konusunda da tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

Özel'in, İsrail'in Gazze'de katlettiği mazlum bebekleri "İsrailli" olarak nitelemesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Bu sözler, "Gazze'nin yetim bebekleri ile İsrailli işgalcileri aynı kefeye koydu" yorumlarına neden olmuştu.