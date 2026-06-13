Özgür Özel’in ABD-İsrail çıkışı CHP’nin kirli karnesini açtı
Özgür Özel’in AK Parti’yi ABD ve İsrail planları üzerinden hedef alan çıkışı, kendi dış politika ekibinin tartışmalı arşivini yeniden gündeme taşıdı. Özel’in Gazze ve Hamas sözleri hafızalardaki yerini korurken, öve öve bitiremediği Namık Tan’ın Mavi Vatan ve İsrail çıkışları, İlhan Uzgel’in ise Esad ve Halep açıklamaları CHP’nin dış politika karnesini tartışmaya açtı.
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- CHP Genel Başkanlığı görevinden mutlak butlan kararıyla uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında ABD ve İsrail'in bölgede planladığı düzene makul aktör olmayı reddettiklerini söyledi.
- Özel'in daha önce Hamas'ı terör örgütü olarak nitelediği ve Gazze'deki katliamlar konusunda tepki çeken ifadeler kullandığı hatırlatıldı.
- Özel'in övdüğü CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Mavi Vatan doktrinine masal demiş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'e yönelik sert sözlerini eleştirmişti.
- Özel'in referans gösterdiği İlhan Uzgel, Türkiye'nin Suriye'deki Halep operasyonunu Esad'la görüşmeme karşılığı olarak eleştirmiş ve Al Mayadeen'e verdiği mülakatta Türkiye'yi Suriye'nin iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.
- Özel'in kısa süre önce ABD merkezli Newsweek'te Türkiye'deki siyasi süreci NATO, Karadeniz ve Doğu Akdeniz güvenliğiyle ilişkilendiren yazısı, Halk TV'deki ABD ve İsrail karşıtı söylemleriyle çelişki yarattı.
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında "ABD ve İsrail'in bölgede planladığı düzene makul aktör olmayı reddettiklerini" söyledi. Ancak Özel'in bu çıkışı, geçmişteki Gazze ve Hamas sözleriyle birlikte dış politikada öve öve bitiremediği Namık Tan ve İlhan Uzgel'in tartışmalı açıklamalarını yeniden hatırlattı. Mavi Vatan'a "masal" diyen Tan, İsrail'e karşı Türkiye'nin sert çıkışından rahatsız olmuş; Uzgel ise "Esad görüşmedi diye Halep mi alınır?" sözleriyle tepki çekmişti.
ÖZEL ABD VE İSRAİL ÇIKIŞI YAPTI, ARŞİV YENİDEN AÇILDI
Manisa Milletvekili Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kendisine ve ekibine yönelen süreci seçim kazanmak ve AK Parti'ye tehdit oluşturmakla ilişkilendiren Özel, meseleyi ABD ve İsrail'in bölgesel planları üzerinden değerlendirdi.
Özel, "Benim suçum ABD ve İsrail'in bölgede planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek" ifadelerini kullandı.
Ancak Özel'in bu sözleri, CHP'nin Gazze, İsrail, Mavi Vatan, Suriye ve Batı merkezli dış politika karnesini yeniden gündeme taşıdı.
GAZZE'NİN YETİM BEBEKLERİNİ İSRAİLLİLERLE BİR TUTMUŞTU
Özel'in "ABD ve İsrail'in düzenine karşıyız" çıkışı, geçmişte Gazze konusunda yaptığı açıklamaları da yeniden hatırlattı.
Daha önce toprakları için "vatan mücadelesi" veren Hamas'ı ABD ve İsrail gibi "terör örgütü" olarak niteleyen Özel, Gazze'deki katliamlar konusunda da tepki çeken ifadeler kullanmıştı.
Özel'in, İsrail'in Gazze'de katlettiği mazlum bebekleri "İsrailli" olarak nitelemesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
Bu sözler, "Gazze'nin yetim bebekleri ile İsrailli işgalcileri aynı kefeye koydu" yorumlarına neden olmuştu.
ÖZEL HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜDÜR DEMİŞTİ
Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamada Hamas için "terör örgütü" ifadesini kullanmıştı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de başlattığı soykırım sürecinde CHP'nin Tel Aviv çizgisine yakın açıklamaları dikkat çekmişti.
Özel'in, "Filistin devletinin yapmış olduğu saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti" sözleri de tepki toplamıştı.
Bugün Halk TV'de "ABD ve İsrail'in bölgede planladığı düzene makul aktör olmayı reddediyoruz" diyen Özel'in, geçmişteki Gazze ve Hamas sözleri hafızalardaki yerini koruyor.
ÖZEL'İN ÖVDÜĞÜ DIŞ POLİTİKA EKİBİ TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE
Özgür Özel, dış politika eleştirilerine yanıt verirken Namık Tan ve İlhan Uzgel'e açıkça sahip çıkmıştı.
Özel, "Namık Tan'ıyla, İlhan Uzgel'iyle toplam Türkiye dış politikasına çok doğru yerlerden bakan çok önemli heyetlerle inanılmaz çalışmalar yapılmış" sözleriyle iki ismi övmüştü.
Ancak Özel'in referans gösterdiği bu isimlerin geçmiş açıklamaları, CHP'nin dış politika çizgisini yeniden tartışmaya açtı.
NAMIK TAN MAVİ VATAN'A MASAL DEMİŞTİ
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarlarını savunan Mavi Vatan doktrini için "masal" ifadesini kullanması hafızalardaki yerini koruyor.
Tan'ın bu sözleri, o dönem Yunanistan'da geniş yankı bulmuş ve Türkiye karşıtı çevrelerin manşetlerine taşınmıştı.
Doğu Akdeniz, Adalar Denizi ve Karadeniz'de Türkiye'nin egemenlik mücadelesini hedef alan bu yaklaşım, CHP'nin milli meselelerdeki pozisyonuna ilişkin tartışmaları büyütmüştü.
FİDAN İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ, SES CHP'DEN GELMİŞTİ
Namık Tan'ın hafızalardaki bir diğer çıkışı ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'e yönelik sert sözleri sonrası gelmişti.
Bakan Fidan, İsrail'in bölgede artan saldırganlığına ilişkin "İsrail'in tasmasını sahipleri ele alsın" sözleriyle Tel Aviv yönetimine tepki göstermişti.
Bu sözlere Tel Aviv'den ya da Washington'dan önce CHP'li Namık Tan'ın karşılık vermesi dikkat çekmişti.
Tan, Fidan'ı hedef aldığı açıklamasında "Duyanda bilgelik ve uzmanlık izlenimi uyandıran büyük ve iddialı sözcüklerle boş konuşmayı seviyor" ifadelerini kullanmıştı.
FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE YANAŞMA KALABALIK DEMİŞTİ
Tan'ın aynı açıklamada Filistin destekçilerini hedef alan dili de tepki toplamıştı.
"Yanaşma kalabalıkların yapay övgülerine kapılmamak" diyen Tan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı ses yükselten kitleleri küçümseyen bir ifade kullanmıştı.
Bu çıkış, "CHP'li Tan kimin yanında duruyor?" sorusunu yeniden gündeme getirmişti.
İSRAİL'İN SÖZDE EGEMENLİĞİNE SAYGI İSTEMİŞTİ
Namık Tan, açıklamasında İsrail'in sözde egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini savunan ifadeler de kullanmıştı.
Tan, "Diplomasi, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu BM ilkelerine dayalı, kural temelli, ulusların egemen eşitliğine saygılı, kuvvet kullanma tehdidinden ve içişlerine müdahaleden dikkatle kaçınma bilgisi, olgunluğu ve sanatını bir arada toplayabilmektir" demişti.
Gazze'de sivilleri katleden soykırımcı İsrail'e karşı Türkiye'nin verdiği diplomatik mücadeleye CHP içinden gelen bu tepki, hafızalardaki yerini koruyor.
S-400'DEN ERMENİ İDDİALARINA UZANAN TARTIŞMALI ÇİZGİ
Namık Tan'ın geçmişteki tartışmalı açıklamaları bununla da sınırlı kalmamıştı.
Tan, S-400 meselesinden sözde Ermeni soykırımı iddialarına kadar birçok başlıkta Türkiye'nin milli tezleriyle çelişen çıkışlarıyla gündeme gelmişti.
Eski Washington ve Tel Aviv büyükelçisi olan Tan'ın, dış politika meselelerinde sık sık ABD ve İsrail çizgisine yakın duran açıklamaları eleştiri konusu olmuştu.
İLHAN UZGEL'DEN ESAD VE HALEP ÇIKIŞI
CHP'nin dış politikadaki bir diğer tartışmalı ismi İlhan Uzgel de geçmişteki Suriye açıklamalarıyla tepki çekmişti.
Uzgel, tv100 canlı yayınında yaptığı değerlendirmede "Varsayalım Esad, Erdoğan ile görüşmedi. Bunun karşılığı gidip Halep'i almak mıdır?" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nin Suriye'de terör koridorunu engellemek ve sınır güvenliğini sağlamak için yürüttüğü politikaları hedef alan bu sözler kamuoyunda tartışma yaratmıştı.
ESAD REJİMİNE ALAN AÇAN SÖZLERİ HAFIZALARDA
Uzgel, başka bir açıklamasında da "Esad, Halep'i geri alamazsa Suriye'de süreç bölünmeyle sonuçlanır" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözler, Esad rejiminin Halep üzerindeki iddiasına yakın duran bir yaklaşım olarak yorumlanmıştı.
Türkiye'nin yıllardır Suriye'de terör örgütlerine ve rejim kaynaklı istikrarsızlığa karşı yürüttüğü mücadeleye rağmen Uzgel'in Esad merkezli açıklamaları dikkat çekmişti.
ARAP BASININA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMİŞTİ
İlhan Uzgel'in tepki çeken bir diğer adımı ise Beyrut merkezli İran bağlantılı Al Mayadeen'e verdiği mülakat olmuştu.
Uzgel, bu mülakatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'nin Suriye politikasını hedef almıştı.
"Türkiye Suriye'nin iç işlerine çok müdahale ediyor" diyen Uzgel, "Erdoğan'ın yönetimi her zaman Ortadoğu'nun sorunlarından taraf olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.
Uzgel ayrıca Suriye'deki kriz ve sorunlarda "en büyük sorumluluğun Türk hükümetine ait olduğunu" öne sürmüştü.
NEWSWEEK SATIRLARI DA ARŞİVDE DURUYOR
Özel'in Halk TV'de ABD ve İsrail'in bölgesel düzenine karşı olduklarını söylemesi, kısa süre önce ABD merkezli Newsweek'te kaleme aldığı yazıyı da hatırlattı.
Özel, Newsweek'te Türkiye'deki siyasi süreci Avrupa, NATO, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu güvenliğiyle ilişkilendirmişti.
Bu satırlar, Özel'in iç kamuoyuna verdiği "ABD ve İsrail düzenine karşıyız" mesajıyla birlikte değerlendirildiğinde Özgür Özel'in dış politikadaki çelişkili söylemlerini yeniden gündeme getirdi.