Interpol kırmızı bültenle aranıyordu: İran uyruklu kaçak İstanbul'da paketlendi
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve uyuşturucudan kaçakçılığa kadar kabarık bir suç sicili bulunan 28 yaşındaki İran uyruklu R.A., polisin dikkatinden kaçmadı. Gözaltına alınan şüphelinin ülkesine iade işlemleri başlatıldı.
Hızlı Özet Göster
- Interpol tarafından aranan R.A. (28) isimli şüpheli 14 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
- Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatta şüphelinin İran adli makamlarınca arandığı belirlendi.
- Şüpheli hakkında uyuşturucu madde suçu, kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile ilgili tahdit kayıtları tespit edildi.
- Yakalanan şüphelinin İran'a iadesine yönelik işlemler devam ediyor.
Interpol tarafından aranan bir şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA PAKETLENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Interpol tarafından aranan R.A. (28) isimli şahıs 14 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatta, şüphelinin İran adli makamlarınca arandığı belirlendi.
SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
Yapılan sorgulamada R.A. hakkında uyuşturucu madde suçunun yanı sıra kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile benzeri konularda tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan şüphelinin ilgili ülkeye iadesine yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.