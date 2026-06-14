Interpol kırmızı bültenle aranıyordu: İran uyruklu kaçak İstanbul'da paketlendi

Interpol tarafından aranan R.A. (28) isimli şüpheli 14 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatta şüphelinin İran adli makamlarınca arandığı belirlendi.

Şüpheli hakkında uyuşturucu madde suçu, kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleri ile ilgili tahdit kayıtları tespit edildi.