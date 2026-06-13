Muğla'da KADES ihbarına giden polis şehit oldu: Eski eşini vuran uzman çavuş intihar girişiminde bulundu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Muğla'da KADES uygulaması üzerinden ihbar alan polis memuru T.B., olay yerinde jandarma uzman çavuş G.Y. tarafından silahla vurularak şehit oldu.

Jandarma uzman çavuş G.Y., koruma altındaki eski eşi H.S.'ye iş yerinde silahlı saldırıda bulundu.

Saldırgan G.Y. olayın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan H.S. ve G.Y.'nin tedavisi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Olayla ilgili Muğla'da geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin en güçlü dijital silahlarından biri olan KADES uygulaması, Muğla'da büyük bir faciayı önleme mücadelesine sahne oldu.

Alınan tüm tedbirlere rağmen koruma altındaki eski eşini gözü dönmüş bir şekilde takibe alan ve kamu görevlisi olan jandarma personeli, ihbar üzerine olay yerine canı pahasına koşan emniyet güçlerimizi de hedef aldı. Hain saldırı sonrası kentte geniş çaplı tahkikat başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.