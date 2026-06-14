AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten hadsiz AP üyesine "Siyasi yobaz" teşhisi: Türkiye'ye dönük bu bağnaz dilin hiçbir hükmü yok
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk yargısını ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan Avrupa Parlamentosu Üyesi Vladimir Prebilic'e sert tepki gösterdi.Avrupa Parlamentosu'nu bünyesindeki "siyasi yobazlar" hakkında uyaran Çelik, "Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında konuşurken 'sömürge komiseri' üslubuyla konuşması, kendisi için siyasi bir utanç ve Parlemento değerlerini istismardır. AP’nin bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir" dedi. Öte yandan Çelik, "Türkiye'ye dönük bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur" değerlendirmesinde bulundu.
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- Avrupa Parlamentosu Üyesi Vladimir Prebilic, Silivri'de yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun destek verdi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yaptırım uygulanmasını isteyeceğini açıkladı.
- Prebilic'in ziyareti, Dilek İmamoğlu'nun teşekkür paylaşımıyla siyasi dayanışma olarak yorumlandı.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk yargısının kararlarının millet adına alındığını belirterek Avrupa Parlamentosu'na tepki gösterdi.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nu Türkiye'ye yönelik saygısızlıklar konusunda uyardı ve Prebilic'in açıklamalarını eleştirdi.
- Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun geçmişteki saygınlığını kaybettiğini ve Türkiye'ye yönelik siyasi baskıların kabul edilemez olduğunu belirtti.
Avrupa Parlamentosu Üyesi Vladimir Prebilic, Silivri'de görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında sahneye çıktı. 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporu taslağında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yaptırım uygulanmasını isteyeceklerini açıklayan Prebilic'in Silivri ziyareti, Dilek İmamoğlu'nun teşekkür paylaşımıyla siyasi dayanışma görüntüsüne dönüştü.
Sözde "yolsuzlukla mücadele", "şeffaflık" ve "temiz siyaset" söylemleriyle öne çıkan Slovenyalı siyasetçinin kendi geçmişindeki Sayıştay raporu, usulsüz bağış, lüks makam aracı, danışman krizi ve ek gelir tartışmaları, bu çıkışın arka planını daha da tartışmalı hale getirdi.
Prebilic'in ziyareti sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten AP çevrelerine sert tepki geldi. Gürlek, Türk yargısının millet adına karar verdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin yargı kurumlarını hedef alan siyasi baskı kampanyalarının boşa çıkacağını belirtti.
ÇELİK'TEN AP'YE UYARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Avrupa Parlamentosu'nu bünyesindeki "siyasi yobazlar" hakkında uyardı.
Çelik, Bakan Gürlek'i hedef alan Avrupa Parlamentosu Üyesi Vladimir Prebilic'e "Türkiye Cumhuriyeti Kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve Kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlementosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI, bir tartışma konusu olamaz" sözleriyle tepki gösterdi.
Avrupa Parlamentosu'nun "sömürge komiseri" edasıyla konuşan çapsız siyasetçiler yüzünden değer kaybettiğini belirten Çelik şu ifadeleri kullandı:
Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir "siyaset ve insan hakları okulu"ydu. Bugün ise "sömürge komiseri" edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin "güdümlü siyasi lobi" faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir. Türkiye hakkında geçmiş yıllarda hazırlanan raporların da gerçeği yansıtmak ve diyalog kapılarını açmak yerine, bazı siyasi odakları tatmin etmek üzerine kurulduğu görülmüştür.Ömer Çelik'ten Avrupa Parlamentosu'na çağrı: O siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna gönderin
"HİÇBİR SAYGISIZLIĞA İZİN VERMEYİZ"
Avrupa Parlamentosu'nun saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa ise izin vermeyiz.
Avrupa Parlamentosu'nun başta GAZZE olmak üzere temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir. Avrupa Parlamentosu "İNSANLIK İTTİFAKI"nın güçlü bir destekçisi olacak birikime sahiptir ve bu birikime önce Parlemento üyelerinin saygı duyması gerekir. Bu çerçevede, Avrupa Parlamentosu "yaptırım" araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır. Avrupa'daki siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan AP'nin diğer konularda söz söyleme zemini yoktur.
"BAĞNAZ DİLİN HÜÇBİR HÜKMÜ YOK"
Bugün Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin çeşitli etkiler altında "SİYASİ BAĞNAZLIĞIN" vesayeti ile hareket ettiği pek çok gündem vardır. Türkiye'ye dönük bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur.
Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının "SİYASİ YOBAZLIK"la Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları "DEMOKRASİ İLKOKULU"na göndermesi en doğru seçenektir."