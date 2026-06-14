AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten hadsiz AP üyesine "Siyasi yobaz" teşhisi: Türkiye'ye dönük bu bağnaz dilin hiçbir hükmü yok

Avrupa Parlamentosu Üyesi Vladimir Prebilic, Silivri'de görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında sahneye çıktı. 17 Haziran'da oylanacak Türkiye raporu taslağında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yaptırım uygulanmasını isteyeceklerini açıklayan Prebilic'in Silivri ziyareti, Dilek İmamoğlu'nun teşekkür paylaşımıyla siyasi dayanışma görüntüsüne dönüştü. Sözde "yolsuzlukla mücadele", "şeffaflık" ve "temiz siyaset" söylemleriyle öne çıkan Slovenyalı siyasetçinin kendi geçmişindeki Sayıştay raporu, usulsüz bağış, lüks makam aracı, danışman krizi ve ek gelir tartışmaları, bu çıkışın arka planını daha da tartışmalı hale getirdi.



Prebilic'in ziyareti sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten AP çevrelerine sert tepki geldi. Gürlek, Türk yargısının millet adına karar verdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin yargı kurumlarını hedef alan siyasi baskı kampanyalarının boşa çıkacağını belirtti.





ÇELİK'TEN AP'YE UYARI



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Avrupa Parlamentosu'nu bünyesindeki "siyasi yobazlar" hakkında uyardı.



Çelik, Bakan Gürlek'i hedef alan Avrupa Parlamentosu Üyesi Vladimir Prebilic'e "Türkiye Cumhuriyeti Kabinesini, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve Kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlementosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI, bir tartışma konusu olamaz" sözleriyle tepki gösterdi.



Avrupa Parlamentosu'nun "sömürge komiseri" edasıyla konuşan çapsız siyasetçiler yüzünden değer kaybettiğini belirten Çelik şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir "siyaset ve insan hakları okulu"ydu. Bugün ise "sömürge komiseri" edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin "güdümlü siyasi lobi" faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir. Türkiye hakkında geçmiş yıllarda hazırlanan raporların da gerçeği yansıtmak ve diyalog kapılarını açmak yerine, bazı siyasi odakları tatmin etmek üzerine kurulduğu görülmüştür.

Ömer Çelik'ten Avrupa Parlamentosu'na çağrı: O siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna gönderin