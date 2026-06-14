Ay-yıldız kıyam! Önce namaza sonra meydanlara: A Milli Takım'a tekbirlerle destek
Yurdun dört bir yanında ve gurbetteki vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için meydanlara akın etti.
Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda kurulan dev ekranların karşısında yerini almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yollara düştü.
A Milli Takım'a destek için Ay-Yıldızlı formalarını giyen çok sayıda vatandaş, sabah namazı sonrası kendileri için özel hazırlanan platformlara geldi.
Belediyelerin çorba, çay ve simit gibi ikramlarda bulunduğu alanları dolduran vatandaşlar, hep birlikte maçın başlama saatini beklemeye koyuldu.
"SABAH 04.00'TE KALKTIM GELDİM"
Üsküdar sahil, Eminönü ile Beylikdüzü Metrobüs Meydanları'nda dev ekran kuruldu. Vatandaşlar milli maç heyecanı doyasıya yaşadı.
Üsküdar Müftülüğü de Büyük Çamlıca Camisi'nde sabah namazını kıldıktan sonra 1071 Konferans Salonu'nda maç izlemek isteyenlere çorba ile simit dağıttı.
Bahçelievler'de milli takımın maçını izlemek isteyen vatandaşlar erken saatlerde Hükümet Konağı'na geldi.
Vatandaşlardan Bünyamin Köseoğlu, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "24 yıl sonra bu heyecanı, burada yaşamak istedim. Heyecanlıyım inşallah kazanacağız. Heyecandan uyuyamadım. Sabah 04.00'te kalktım geldim." dedi.
Sultanbeyli Kent Meydanı'nı dolduranlara simit ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı.
SABAH NAMAZINDA DUALAR EDİLDİ
Ümraniye Belediyesi'nce Kent Meydanı'nda ayrılan alana girmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Ümraniye Medine Camisi'nde sabah namazında milli takım için dualar edildi.
Vatandaşlardan Ramazan Akdoğan, ömründe ikinci kez milli takımı dünya kupasında izleme fırsatı bulduğunu söyledi.
Yapılan dualara herkesin yürekten "amin" dediğini belirten Akdoğan, "İnşallah şampiyon olmasak bile en azından üçüncü oluruz." dedi.
Ümraniye Halkbank Ortaokulu velileri ve öğrencileri de maç izlemek için sabah namazı sonrası okul bahçesinde bir araya geldi.
Bağcılar, Şişli, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ile Maltepe belediyeleri de sahil ve ilçe meydanlarında dev ekranlar kurarak vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.
Maçın başlamasına dakikalar kala İstanbul'un dört bir yanı adeta kırmızı-beyaza büründü.
BERLİN'DE MİLLİ HEYECAN
Berlin'de vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için sabah namazında buluştu.
Berlin Şehitlik Camii'nde toplanan vatandaşlar, sabah namazını kıldı ve ardından yapılan dua programına katıldı.
GÜNÜN EN GÜZEL KARESİ
Berlin'de bir Türk'ün sırtında Türk bayrağıyla camiye giriş anları günün en güzel karesi olarak kayıtlara geçti.
TÜRK TARAFTARLAR ROGERS PARK'TA BİR ARAYA GELDİ
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Avustralya milli takımları, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Türk taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Vancouver'deki Jonathan Rogers Park'ta bir araya geldi.