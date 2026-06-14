Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer kalp krizi sonucu hayatını kaybetti | Bakan Çiftçi'den taziye mesajı
Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Esmer'in uzun yıllar boyunca devlete ve millete büyük bir özveriyle hizmet ettiğini, görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle hem mülki idare camiasında hem de Kayseri'de saygın bir yer edindiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yayımladığı taziye mesajında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Esmer'e Allah'tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına, Kayseri Valiliği'ne ve mülki idare camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.
Hızlı Özet Göster
- Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
- Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Esmer'in ailesine, yakınlarına ve mülki idare camiasına başsağlığı diledi.
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Esmer'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirterek taziye mesajı yayımladı.
Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Esmer'in uzun yıllar boyunca devlete ve millete büyük bir özveriyle hizmet ettiğini belirterek, ailesine, yakınlarına ve mülki idare camiasına başsağlığı diledi.
VALİ ÇİÇEK'TEN TAZİYE MESAJI
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yazılı açıklamasında, "Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri'mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer için taziye mesajı yayımladı.
Çiftçi, sosyla medya hesabından paylaştığı mesajında, Kayseri Vali Yardımcısı Esmer'in geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
Kayseri Vali Yardımcımız Şenol Esmer'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ömrünü milletimize hizmete adamış kıymetli meslektaşımıza Rabbimden mağfiret, ailesine, yakınlarına, Kayseri Valiliğimize ve mülki idare camiamıza sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.