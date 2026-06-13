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Türkiye Yapay Zeka Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Canlı Yayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Türkiye Yapay Zeka Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Canlı Yayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programa katkı sunan herkesi tebrik ediyorum.

Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi dönemlerden geçiyoruz. Diplomasiden ticarete, tarımdan güvenliğe değişimin etkileri hemen her alana nüfuz ediyor. Eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Yapay zeka hakikat ötesi olarak adlandırılan bi çağda algıları da dönüştürdüğüne şahit oluyoruz. Günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dezenformasyon da yaygınlaştı.

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Canlı Yayın-2

Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. En önemlisi milli teknoloji hamlemizi baş tacı yağacak TEKNOFEST kuşağı bugünü ve geleceği nakış nakış işlemeye devam ediyor. Teknolojide yazdığımız başarı hikayesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorumi, genç kardeşlerimize başarılar diliyorum.

"TEKNOLOJİ ATAĞIMIZ BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"

23 yılda büyük bir inovasyon altyapısı inşa ettik. 114 teknopark, 13 binin üzerinde teknoloji firması yenilikçi fikirleri ürüne dönüştürüyor. Teknolojideki atağımız buzdağının sadece görünen yüzüdür.

Yapay zeka insana hizmet mi edecek, yoksa kontrol mu edecek? Hızla büyüyen şirketlerin derebeyi olmasının önü nasıl alınacak? Toplumların manipülasyonu nasıl önlenecek? Bu soruların cevabı

4 TEMELDE YAPAY ZEKA EYLEM PLANI

Eylem planımız fark et, istifade et, üret dört temel eksen, dört eylem üzerine inşa edildi. Fark et; yapay zekanın risklerini anlatacak. Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını sağlamak üzere ulusal yapay zeka okuryazarlığı programımızı başlatacağız. 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.

İstifade et kapsamında yapay zekayı eğitimden sağlığa kadar hayatın farklı alanlarında faydaya dönüştüreceğiz.

Detaylar gelecek...

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