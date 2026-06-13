Başkentte yeni dönem! Ankara'nın yeni havalimanı hizmete açılıyor: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

PİST 3 BİN METREYE ÇIKARILDI Yapılan çalışmalar kapsamında pist uzunluğu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye yükseltildi. Böylece geniş gövdeli yolcu ve devlet uçaklarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapı oluşturuldu. Pist başlarında toplam 15 bin metrekarelik dönüş cepleri inşa edilirken, 160 bin metrekare büyüklüğündeki yeni apron alanıyla aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasiteye ulaşıldı.

TÜM ALTYAPI YENİLENDİ Havalimanındaki taksi yolları tamamen yenilenirken yeni paralel ve bağlantı taksi yolları da inşa edildi. Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturulurken, aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası standartlara uygun hale getirildi. Mekanik, elektrik ve drenaj altyapısının baştan sona yenilendiği projede ayrıca 4 bin 800 metrekarelik Devlet Konukevi ve 310 araçlık açık otopark da hizmete hazır hale getirildi.

12,5 KİLOMETRELİK YENİ BAĞLANTI YOLU Proje kapsamında Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da tamamlandı. Güzergahta köprü ve altgeçitler inşa edilirken, Ankara Bulvarı üzerinde 40 metre uzunluğunda yeni bir geçit yapıldı. Böylece kesintisiz trafik akışı sağlanırken havalimanının şehir ulaşım ağıyla entegrasyonu güçlendirildi.