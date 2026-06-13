Başkentte yeni dönem! Ankara'nın yeni havalimanı hizmete açılıyor: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
Ankara’da kapsamlı bir dönüşümden geçirilen Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları 15 Haziran Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak. NATO Zirvesi öncesinde sadece 8 ayda tamamlanan projeyle havalimanı, geniş gövdeli uçakların kullanabileceği uluslararası bir merkez haline getirildi.
Hızlı Özet Göster
- Modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ankara Havalimanı 15 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.
- Havalimanının pist uzunluğu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, genişliği 42 metreden 60 metreye çıkarılarak geniş gövdeli uçakların iniş-kalkış yapabilmesi sağlandı.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle 8 ayda tamamlanan projede 160 bin metrekarelik apron alanı oluşturuldu.
- Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu inşa edildi.
- ANK koduyla faaliyet gösterecek havalimanı ulusal ve uluslararası uçuş operasyonlarına hizmet vererek Esenboğa Havalimanı üzerindeki yükü azaltacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ankara Havalimanı'nın 15 Haziran Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını duyurdu. Yeni dönemde "ANK" koduyla faaliyet gösterecek havalimanı, hem ulusal hem de uluslararası uçuş operasyonlarına hizmet verecek.
Bakan Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nın yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarıldığını belirterek, geniş gövdeli uçakların iniş-kalkış yapabildiği ve uluslararası liderlerin ağırlanacağı modern bir havacılık merkezine dönüştürüldüğünü söyledi.
8 AYDA TAMAMLANDI
Projede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildi.
Çalışmaların yalnızca 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Sadece 8 ay gibi kısa bir sürede havalimanının modernizasyonundan bağlantı yollarına kadar çok kapsamlı bir projeyi hayata geçirerek başkentimize yakışır modern, güçlü ve yüksek standartlara sahip bir havalimanını hizmete sunuyoruz." dedi.
PİST 3 BİN METREYE ÇIKARILDI
Yapılan çalışmalar kapsamında pist uzunluğu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye yükseltildi. Böylece geniş gövdeli yolcu ve devlet uçaklarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapı oluşturuldu.
Pist başlarında toplam 15 bin metrekarelik dönüş cepleri inşa edilirken, 160 bin metrekare büyüklüğündeki yeni apron alanıyla aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasiteye ulaşıldı.
TÜM ALTYAPI YENİLENDİ
Havalimanındaki taksi yolları tamamen yenilenirken yeni paralel ve bağlantı taksi yolları da inşa edildi. Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturulurken, aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları uluslararası standartlara uygun hale getirildi.
Mekanik, elektrik ve drenaj altyapısının baştan sona yenilendiği projede ayrıca 4 bin 800 metrekarelik Devlet Konukevi ve 310 araçlık açık otopark da hizmete hazır hale getirildi.
12,5 KİLOMETRELİK YENİ BAĞLANTI YOLU
Proje kapsamında Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da tamamlandı.
Güzergahta köprü ve altgeçitler inşa edilirken, Ankara Bulvarı üzerinde 40 metre uzunluğunda yeni bir geçit yapıldı. Böylece kesintisiz trafik akışı sağlanırken havalimanının şehir ulaşım ağıyla entegrasyonu güçlendirildi.
ESENBOĞA'NIN YÜKÜ AZALACAK
Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nın hizmete alınmasıyla başkentte hava trafiğinin daha dengeli yönetileceğini belirterek uluslararası organizasyonlar ve yoğun protokol programlarında oluşabilecek yoğunluğun azaltılacağını ifade etti.
Yeni havalimanının özellikle devlet ziyaretleri, uluslararası zirveler ve diplomatik organizasyonlarda önemli görev üstleneceğini vurgulayan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı üzerindeki operasyonel yükün de hafifleyeceğini söyledi.
AÇILIŞ PAZARTESİ GÜNÜ
Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarının açılış töreni, 15 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te Başkan Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.
Yazıcıoğlu şüphelileri başkentte!
Başkan Yapay Zeka Eylem Planını açıkladı