6 yıl önce gerçekleştirilen 'Askeri Balta' cinayeti aydınlatıldı

İçişleri Bakanlığı, JASAT ekiplerinin faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak incelemeye devam ettiğini açıkladı.

Gözaltına alınan 18 kişiden V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. olmak üzere 7 şüpheli tutuklandı.

Dosyadaki ifade tutanakları ile otopsi ve kriminal inceleme raporlarının yeniden değerlendirilmesinde çelişki ve tutarsızlıklar tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen süreçte, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri tarafından yaklaşık 7 ay süren planlı bir çalışma gerçekleştirildi.

ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU DOSYAYI BAŞTAN İNCELEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü/JASAT, Kriminal Şube Müdürlüğü ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel ekip, dosyadaki tüm ifade tutanakları ile otopsi ve kriminal inceleme raporlarını yeniden değerlendirdi.

Yapılan analizlerde bazı ifadelerde çelişki ve tutarsızlıklar tespit edildi.