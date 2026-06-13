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6 yıl önce gerçekleştirilen 'Askeri Balta' cinayeti aydınlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 2020 yılında işlenen Askeri Balta cinayetinin JASAT ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucu aydınlatıldığını duyurdu. Operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 7’si tutuklandı.

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6 yıl önce gerçekleştirilen 'Askeri Balta' cinayeti aydınlatıldı
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  • Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020 yılında Askeri Balta'nın ateşli silahla öldürülmesine ilişkin faili meçhul cinayet JASAT ekiplerinin 7 aylık çalışmasıyla aydınlatıldı.
  • Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 8 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli gözaltına alındı.
  • Dosyadaki ifade tutanakları ile otopsi ve kriminal inceleme raporlarının yeniden değerlendirilmesinde çelişki ve tutarsızlıklar tespit edildi.
  • Gözaltına alınan 18 kişiden V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. olmak üzere 7 şüpheli tutuklandı.
  • İçişleri Bakanlığı, JASAT ekiplerinin faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak incelemeye devam ettiğini açıkladı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020 yılında işlenen Askeri Balta cinayetinin JASAT ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucu aydınlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 18 Eylül 2020 tarihinde Askeri Balta'nın ateşli silahla öldürülmesine ilişkin faili meçhul olarak kalan dosya yeniden ele alındı. Yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu aydınlatılan dosyada 7 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen süreçte, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri tarafından yaklaşık 7 ay süren planlı bir çalışma gerçekleştirildi.

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6 yıl önce gerçekleştirilen 'Askeri Balta' cinayeti aydınlatıldı-2

ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU DOSYAYI BAŞTAN İNCELEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü/JASAT, Kriminal Şube Müdürlüğü ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel ekip, dosyadaki tüm ifade tutanakları ile otopsi ve kriminal inceleme raporlarını yeniden değerlendirdi.

Yapılan analizlerde bazı ifadelerde çelişki ve tutarsızlıklar tespit edildi.

6 yıl önce gerçekleştirilen 'Askeri Balta' cinayeti aydınlatıldı-3

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 18 GÖZALTI

Elde edilen bulguların ardından, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Haziran 2026 tarihinde Dicle ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

6 yıl önce gerçekleştirilen 'Askeri Balta' cinayeti aydınlatıldı-4

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Dicle Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüphelilerden V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 yıl önce gerçekleştirilen 'Askeri Balta' cinayeti aydınlatıldı-5

"FAİLİ MEÇHUL" DOSYALAR TEK TEK AYDINLATILIYOR

Açıklamada, JASAT ekiplerinin faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak incelemeye devam ettiği vurgulandı. Yıllar önce işlenen suçların özel ekipler tarafından yeniden ele alınarak aydınlatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, sürece katkı sağlayan birimleri tebrik ederek çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

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6 yıl önce gerçekleştirilen 'Askeri Balta' cinayeti aydınlatıldı-7 6 yıl önce gerçekleştirilen 'Askeri Balta' cinayeti aydınlatıldı-8 6 yıl önce gerçekleştirilen 'Askeri Balta' cinayeti aydınlatıldı-9

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