Muhsin Yazıcıoğlu suikastında şok detay! 12 saniyelik sır!

Sivas eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Avcı (DHA)

12 SANİYELİK SIR!

Olayın ardından 16 yıl geçmesine rağmen ana davanın bir türlü açılmadığını ileri süren Mehmet Avcı, Kahramanmaraş'ta savcılığın yürüttüğü yeni soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığı ile ifade vermeye geldiğini belirterek, "Ben ve birçok arkadaşım o gün kazada kalan arkadaşlarımızı başta genel başkanımızı telefonla Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden arayanlar oldu. Bu aramalar içerisinde ben Yüksel Yancı'yı arıyorum. Telefonu çalınca aramaya devam ettim. GSM operatörlerinden aldığımız mahkemelere ve savcılara sunduğumuz raporda saat 22.54'te benim aradığım telefon açılıyor. 12 saniyelik görüşme var. Fakat karşımda herhangi bir ses duymadım. Tabiat sesine benzer sesler geldi. O gün orada olanlar Yüksel Yancı'nın telefonunu açtılar. Yüksel Yancı'nın, GSM operatörlerinden alınan ve avukatlarımızın elinde olan telefon kayıtlarına göre saat 21.00'e kadar görüşmeleri var. Aynı dakikalarda benden sonra yine Yüksel Yancı'nın yakın bir akrabası Yüksel Yancı'yı arıyor ve telefon açılıyor. Karşıdaki muhatap diyor ki 'Bu telefonu bir daha aramayın, başınız derde girer.' Bu hemşerimizle birlikte Malatya'ya gittik özel yetkili savcıya ifadesini benim yanımda bu şekilde verdi. Helikopterin düşürüldükten sonra tamamen ölümlerini beklemek için orada birilerinin olduğu mahkeme tarafından belirlendi. Bu işin kaza olmadığı, suikast olduğu gayet açıktır" dedi.