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HSK kararnamesi yayımlandı... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Aykut Çelik dönemi

Yargı kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı makamına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik atandı. HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz başsavcıvekilliği görevlerine getirilen isimler olarak kayıtlara geçti.

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HSK kararnamesi yayımlandı... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Aykut Çelik dönemi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından hazırlanan 1250 sayılı adli yargı kararnamesi yayımlandı.

Kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Kararname kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği makamlarına iki atama gerçekleştirildi.

HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevlerine getirildi.

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