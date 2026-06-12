HSK kararnamesi yayımlandı... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Aykut Çelik dönemi
Yargı kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı makamına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik atandı. HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz başsavcıvekilliği görevlerine getirilen isimler olarak kayıtlara geçti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından hazırlanan 1250 sayılı adli yargı kararnamesi yayımlandı.
Kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.
Kararname kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği makamlarına iki atama gerçekleştirildi.
HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevlerine getirildi.
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel