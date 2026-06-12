LGS günü ulaşım bedava mı? 13 Haziran 2026 toplu taşıma ücretsiz mi?
LGS günü yaklaşırken öğrenciler ve veliler ulaşım düzenlemelerini merak ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde belediyeler önemli tedbirler aldı. İstanbul'da sınava girecek öğrenciler toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek. Ankara'da ise öğrenciler, veliler ve görevli öğretmenler için ücretsiz ulaşım uygulaması hayata geçirilirken bazı hatlarda ek seferler düzenlenecek. İşte LGS günü metro, metrobüs, Marmaray, İETT ve EGO ulaşımına ilişkin detaylar...
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- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS sınavında öğrencilere metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ve otobüslerde sınav giriş belgesi karşılığı ücretsiz ulaşım sağlayacak.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, LGS günü öğrencilere, velilere ve görevli öğretmenlere belge ibrazı karşılığında otobüs ve raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.
- EGO Genel Müdürlüğü, sınav günü ulaşımda aksama yaşanmaması için 18 farklı hatta toplam 32 ilave servis düzenleyecek.
- 2026 LGS merkezi sınavı birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.
- Öğrencilerin ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesinde öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bazı belediyeler özel ulaşım düzenlemeleri yaptı. Özellikle İstanbul ve Ankara'da sınava katılacak öğrenciler için ücretsiz toplu taşıma uygulamaları devreye alınacak.
LGS'DE İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda, LGS'ye katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Uygulama kapsamında öğrenciler; metro, metrobüs, Marmaray, tramvay, otobüs ve İETT'nin diğer toplu ulaşım hizmetlerini sınav günü ücretsiz kullanabilecek. Böylece öğrencilerin sınav merkezlerine rahat ve zamanında ulaşmaları hedefleniyor. Öğrencilerin ücretsiz geçiş hakkından yararlanabilmesi için sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
LGS GÜNÜ ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü de LGS günü için özel bir ulaşım planı hazırladı. Yapılan açıklamaya göre sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler sınav veya görev belgelerini ibraz ederek EGO otobüsleri ile raylı sistemlerden ücretsiz faydalanabilecek. Yetkililer ayrıca sınav sabahı oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla kent genelinde bazı hatlarda ek seferler düzenleneceğini duyurdu.
ANKARA'DA EK SEFER KARARI
EGO Genel Müdürlüğü, sınav günü ulaşımda aksama yaşanmaması için 18 farklı hatta toplam 32 ilave servis hizmete alacak. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergahlarda planlanan ek seferlerle sınav merkezlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.
2026 LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 LGS merkezi sınavı iki oturum şeklinde uygulanacak. Birinci oturum saat 09.30'da başlayacak. İkinci oturum ise saat 11.30'da gerçekleştirilecek. Uzmanlar, öğrencilerin sınav merkezlerinde herhangi bir aksaklık yaşamamaları için sınav saatinden en az bir saat önce yola çıkmalarını tavsiye ediyor.
ÖĞRENCİLER İÇİN UYARI
Sınav günü ücretsiz ulaşım imkanından yararlanmak isteyen adayların sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Belgelerin ibraz edilmesi halinde öğrenciler toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.