LGS günü ulaşım bedava mı? 13 Haziran 2026 toplu taşıma ücretsiz mi?

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LGS GÜNÜ ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü de LGS günü için özel bir ulaşım planı hazırladı. Yapılan açıklamaya göre sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler sınav veya görev belgelerini ibraz ederek EGO otobüsleri ile raylı sistemlerden ücretsiz faydalanabilecek. Yetkililer ayrıca sınav sabahı oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla kent genelinde bazı hatlarda ek seferler düzenleneceğini duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü, sınav günü ulaşımda aksama yaşanmaması için 18 farklı hatta toplam 32 ilave servis düzenleyecek.

ANKARA'DA EK SEFER KARARI

EGO Genel Müdürlüğü, sınav günü ulaşımda aksama yaşanmaması için 18 farklı hatta toplam 32 ilave servis hizmete alacak. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergahlarda planlanan ek seferlerle sınav merkezlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.