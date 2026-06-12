Reklam Kurulu affetmedi... “Yüzde 100 vize” yalanına ceza yağdı | 6 firmaya 3 ay durdurma
İnternet üzerinden vize randevu hizmeti sunduğunu iddia eden ve vatandaşları aldatıcı reklamlarla mağdur eden 6 firma, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından cezalandırıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, hızlı başvuru ve kesintisiz destek gibi ifadelerle haksız kazanç sağlayan şirketlerin faaliyetleri mercek altına alındı. Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklamları 3 ay süreyle durdurma kararı alırken, piyasadaki benzer fırsatçılara karşı yürütülen inceleme ve denetim mekanizmalarının tavizsiz şekilde işletilmeye devam edeceğini duyurdu.
Hızlı Özet Göster
- Ticaret Bakanlığı, vize randevu sürecinde yanıltıcı reklam yapan 6 firmaya inceleme başlattı.
- Reklam Kurulu, firmaların 'vize garantisi' ve 'yüzde 100 onay garantisi' gibi taahhütlerini incelemeye aldı.
- Söz konusu firmalara 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.
- Reklam Kurulu'nun inceleme süreci devam ediyor ve nihai karar daha sonra açıklanacak.
- Bakanlık, tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlarla mücadeleye devam ediyor.
Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların vize alma sürecinde yaşadığı yoğunluğu fırsata çeviren aracılık firmalar cezalandırıldı.
YÜZDE 100 ONAY GARANTİSİ YALANI
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, randevu alma sürecine ilişkin yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı iddiaları üzerine sürecin başlatıldığı bildirildi. Reklam Kurulu tarafından iddiaların odağındaki 6 firma hakkında resen inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Gerçekleştirilen Reklam Kurulu toplantısında, tüketicilere yönelik 'vize randevu garantisi", "vize garantisi", "hızlı başvuru", "kesintisiz destek", "garanti çözüm", "yüzde 100 onay garantisi", "hızlı sonuç garantisi" gibi taahhütler içeren reklamlar nedeniyle incelemeye alınan 6 şirkete ilişkin dosyaların değerlendirildiği kaydedildi.
3 AY KİLİT
Yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Reklam Kurulu'nun inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından dosyalara ilişkin nihai kararın verileceği vurgulandı.
ARALIKSIZ DEVAM
Bakanlığın tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.