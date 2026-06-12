Reklam Kurulu affetmedi... “Yüzde 100 vize” yalanına ceza yağdı | 6 firmaya 3 ay durdurma

Reklam Kurulu, firmaların 'vize garantisi' ve 'yüzde 100 onay garantisi' gibi taahhütlerini incelemeye aldı.

Söz konusu firmalara 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu'nun inceleme süreci devam ediyor ve nihai karar daha sonra açıklanacak.