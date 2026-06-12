Takvim beyaz et dosyasının belgelerine ulaştı! “Yüzde 12 zam yapacaklar” mesajına genel müdürden yanıt: “Güzel haber”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların ekonomik haklarını zedeleyen ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Rekabet Kurulu sekiz firmaya toplam 2 milyar 674 milyon TL idari para cezası verirken, Banvit 947,3 milyon TL ile en yüksek cezayı aldı.

Rekabet Kurulu kararlarına göre Banvit, Şenpiliç, Keskinoğlu, Erpiliç, Gedik gibi firmalar 2019-2024 arasında birbirlerinin fiyat listelerini, üretim adetlerini ve stok bilgilerini paylaştı.

Beyaz et sektörüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasının arka planındaki resmi belgeler ortaya çıktı.

Takvim'in ulaştığı Rekabet Kurulu'nun 3 Mayıs 2024 tarihli 24-21/488-208 ve 18 Eylül 2025 tarihli 25-35/837-492 gerekçeli kararları ile Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı müfettiş raporları, sektörün önde gelen firmalarının yıllar boyunca birbirlerinin fiyatlarını, üretim adetlerini, stoklarını ve hatta gelecek zam planlarını adım adım izlediğini belgeliyor.

Kurul kayıtlarına göre rekabete hassas bilgi paylaşımı 15 Nisan 2019'dan 16 Ocak 2024'e kadar, yaklaşık 5 yıl sürdü.

"PAZARTESİ FİYATLARI BU ŞEKİLDE VERİLECEKMİŞ"

Kararın en çarpıcı tespiti, firmaların henüz yürürlüğe girmemiş fiyat listelerine ulaşması oldu.

Kurul, 2019-2023 arasındaki fiyat listelerini tek tek inceledi ve listelerin uygulamaya geçmeden ortalama 2-3 gün önce rakiplerin eline geçtiğini tespit etti.

Bir firmanın bölge müdürüne atılan 11 Kasım 2023 tarihli WhatsApp mesajı karar dosyasına şöyle geçti:

"Şenpiliç 54.00, Bakpiliç 53.50, Keskinoğlu 53.00, Gedik 52.00, Doyum 51.50 — pazartesi itibariyle açık tavuk fiyatları bu şekilde verilecekmiş, bilginize sunarım."

Bir başka delilde, Akpiliç Yönetim Kurulu Başkanı'nın cep telefonunda beş rakip firmanın iki gün sonra yürürlüğe girecek fiyat listeleri bulundu.

"YÜZDE 12 ZAM YAPACAKLAR" MESAJINA "GÜZEL HABER" YANITI

18 Eylül 2025 tarihli kararda yer alan 2020 tarihli bir iç yazışma ise sektördeki işleyişi tek cümleyle özetliyor.

Bölge müdürünün "Er piliç ile görüştüm. Perşembe çıkışlardan itibaren mangallık grubuna yüzde 5-6, kanat yüzde 12 zam yapacaklar, liste hazırlıyorlar" notuna genel müdürün yanıtı tutanaklara aynen geçti:

"Güzel haber."

Aynı yönetici dakikalar içinde kendi zam listesinin talimatını verdi:

"Üst but ve mangallıklara %7, kanatta %10 düzeyinde bir liste hazırlığı yapalım biz de."

Bir başka delilde de "Gedik pilicin 0,30 kuruş zam yapacağı bilgisini aldım... düzen bozmadan sürece devam edeceğimiz kanısındayım" ifadeleri yer aldı.

TELEFONLA ARADI, ÜRETİM VERİSİNİ DAKİKASINDA ALDI

Belgeler, bilgi akışının yalnızca bayiler üzerinden değil, firma çalışanları arasında doğrudan kurulduğunu da ortaya koyuyor.

4 Ekim 2022 tarihli WhatsApp yazışmasında bir firmanın kalite güvence müdürü, rakip firmanın üretim tesisleri müdürüne açık açık yazdı:

"Rakip analizi yapıyorum, analize rakiplerin üretim tonajlarını da eklemek istiyorum. 2022 ileri işlem ve piliç eti üretimleriniz aylık kaç ton?"

Cevap aynı akşam geldi:

"İleri işlem 1950 ton/ay, piliç eti 12.000 ton/ay."

Yazışmanın devamındaki "Mert'ten de Banvit için istedim... Yarın da Barış Bey'e sorarım" ifadesi, Kurul tarafından firmalar arası doğrudan iletişim ağının kanıtı olarak değerlendirildi.

Dosyadaki Excel tabloları; firmaların birbirlerinin günlük kesim adedini, donuk stok miktarını, il il bayi satışlarını ve bayilere uygulanan iskonto oranlarını ondalığına kadar derlediğini gösteriyor.

Bir firmanın yönetim kurulu başkanına gönderilen e-postada yedi rakibin prim ve iskonto sistemleri tablo halinde sunuldu.

Bir bölge müdürünün "2024 saha bilgileri" başlıklı raporunda ise rakiplerin gelecek yıl kaç bin adet kesime çıkacağı firma firma analiz edildi.

MALİYET YÜZDE 21 ARTTI, ETİKET YÜZDE 82: İŞTE ŞİRKET ŞİRKET ORANLAR

Takvim'in ulaştığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu gerekçeli kararları ise bilgi paylaşımı düzeninin market rafına yansımasını rakamlarla ortaya koyuyor.

Kurul kayıtlarına göre Ekim 2022-Ekim 2023 döneminde Keskinoğlu'nda "bütün tavuk" maliyeti yüzde 21 artarken 34,09 TL'den 41,3 TL'ye çıktı. Aynı dönemde satış fiyatı yüzde 82 artarak 27,77 TL'den 50,56 TL'ye yükseldi.

"Üst but"ta ise maliyet yüzde 30 artarken fiyat yüzde 95 yükseldi. Yüzde 60-64'lük farklar "fahiş fiyat artışı" sayıldı.

Banvit'te bütün piliç maliyeti yüzde 44 artarken fiyat yüzde 84 arttı. Bütün piliçte fiyat 27,46 TL'den 50,62 TL'ye çıktı. Fark yüzde 41 olarak kayıtlara geçti.

Şenpiliç'te kanat fiyatı 79,5 TL'den 115,97 TL'ye, but fiyatı 53,38 TL'den 87,33 TL'ye çıktı. Yüzde 30,1 ve yüzde 35,3'lük farklar fahiş bulundu.

Gedik'te yüzde 34, As Ofis'te yüzde 39-52, Hastavuk'ta yüzde 26, Ay-Pi'de yüzde 20, Orvital'de yüzde 16 fark tespit edildi.

Buna karşılık kanundaki tavan nedeniyle kesilen cezalar aykırılık başına 331 bin 289 TL, 2024'te ise 524 bin 960 TL ile sınırlı kaldı.

Şenpiliç'e toplam 1 milyon 49 bin TL, Keskinoğlu'na 993 bin TL idari para cezası uygulandı.

Milyarlarca liralık cirolar karşısında sembolik kalan bu tutarlar, denetim raporlarının adli boyuta taşınmasının da gerekçesi oldu.

REKABET KURULU CEPHESİNDE FATURA DAHA AĞIR OLDU

Rekabet Kurulu cephesinde ise fatura çok daha ağırdı.

Mayıs 2024'te uzlaşma yoluna giden Keskinoğlu'na 2022 cirosunun yüzde 2,25'i oranında 107 milyon 981 bin TL ceza kesildi.

Eylül 2025'te açıklanan nihai kararla sekiz firmaya toplam 2 milyar 674 milyon TL idari para cezası verildi.

Banvit 947,3 milyon TL ile en yüksek cezayı alırken, Erpiliç'e 871,2 milyon TL, Gedik'e 419,5 milyon TL, Bupiliç'e 129,8 milyon TL, As Ofis'e 118,2 milyon TL, Hastavuk'a 109 milyon TL, Bakpiliç'e 104,7 milyon TL, Akpiliç'e 29 milyon TL ceza kesildi.

Uzlaşan Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç'in toplam 1 milyar 29 milyon TL'lik cezasıyla sektörün toplam faturası 3,7 milyar TL'yi buldu.

Kurul ayrıca tarihi bir davranışsal tedbire imza attı.

Zamların günler öncesinden bayilere duyurulup rakiplere sızmasına zemin hazırlayan "ileri tarihli fiyat listesi" uygulaması yasaklandı. Fiyat listelerinin artık duyurulduğu anda yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

OPERASYONUN ZEMİNİNDE AYNI BELGELER VAR

Rekabet Kurulu kararları ve Ticaret Bakanlığı müfettiş raporlarında yer alan tespitler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli soruşturmanın da önemli başlıkları arasında yer aldı.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, "suç örgütü kurma", "fiyatları etkileme" ve "satıştan kaçınma" suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28'i yakalandı.

Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

13 ŞİRKETE DENETİM KAYYUMU

Soruşturma kapsamında Banvit, Şenpiliç, Erpiliç, Lezita, Keskinoğlu, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Hastavuk, Orvital, Aypi, Akpiliç ve Gedik'in de aralarında bulunduğu 13 şirkete CMK 133 uyarınca denetim kayyumu atandı.

CMK 133 uyarınca verilen denetim kayyumu kararının, şirket yönetimlerini tamamen devralmak yerine mevcut yönetimlerin ticari faaliyetlerini, finansal işlemlerini ve karar süreçlerini hukuka uygunluk açısından denetlemeyi amaçladığı öğrenildi.

Atamayla birlikte temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, üretim ve sevkiyat süreçlerinin devam etmesi, piyasada ürün kıtlığı oluşmaması ve tüketicinin beyaz ete adil, şeffaf ve makul koşullarda ulaşabilmesi hedefleniyor.

BAKAN GÜRLEK: MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunmasının en hassas konuların başında geldiğini belirtti.

Gürlek, Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket ettiğini vurguladı.

Bakan Gürlek, beyaz et sektöründeki haksız kazanç ve piyasa manipülasyonuna karşı operasyonların kararlılıkla süreceğini belirterek, "Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir." dedi.

Gürlek ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BEYAZ ET FİRMALARI HANGİ BİLGİLERİ PAYLAŞTI?

Rekabet Kurulu kararlarına göre yürürlüğe girmemiş fiyat listeleri, günlük kesim adetleri, stok miktarları, bayi iskonto oranları ve yatırım planları 2019-2024 arasında firmalar arasında el değiştirdi.

İLERİ TARİHLİ FİYAT LİSTESİ YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Firmalar zamlı listeleri günler öncesinden bayilere gönderemeyecek. Fiyatlar duyurulduğu anda geçerli olacak.

Kurul bu uygulamayı rakipler arası izleme mekanizması olarak nitelendirdi.

TAVUK FİYATLARINA ETKİSİ NE OLUR?

Uzmanlar, fiyat şeffaflığını bozan mekanizmaların kalkmasının orta vadede rekabeti ve fiyat dengelenmesini destekleyebileceği öngörüsünde. Kesin etki piyasa koşullarına bağlı olacak.

DENETİM KAYYUMU ATANAN 13 ŞİRKET

No Şirket Unvanı 1 Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 2 Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 3 As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4 Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi 5 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi 6 Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 7 Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi 8 Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi 9 Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10 Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 11 Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi 12 Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13 Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

GÖZALTI LİSTESİ

No İsim Şirket Görev 1 Tolga Gündüz Banvit CEO 2 Emre Karabatak Banvit Muhasebe Müdürü 3 Levent Aytimur Banvit Finans Yöneticisi 4 Mustafa Fahrettin Aksoy Akpiliç Yönetim Kurulu Başkanı 5 Bahattin Bak Bakpiliç Şirket Ortağı 6 Seyfi Sedat Demirci Bakpiliç Muhasebe Müdürü 7 Galip Yeşilbaş Aspiliç Yönetim Kurulu Başkanı 8 Arif Yakup Kaplan Aspiliç Genel Müdür Yardımcısı 9 Onur Özkul Bupiliç Yönetim Kurulu Üyesi 10 Mustafa Baramuk Bupiliç Finansman Yöneticisi 11 Hüseyin Durmaz Bupiliç Muhasebe Müdürü 12 Mehmet Aydın Erpiliç Müdür Yardımcısı 13 Musa Erkal Erpiliç Muhasebe Müdürü 14 Mustafa Ericek Erpiliç Yönetim Kurulu Başkan Vekili 15 Nihat Özbey Gedik Pazarlama Müdürü 16 Hüsniye Kara Gedik Finansman Yöneticisi 17 Özer Usta Hastavuk Genel Müdür 18 Özgür Yılmaz Hastavuk Yönetim Başkan Vekili 19 Özer Matlı Keskinoğlu Yönetim Kurulu Üyesi 20 Pınar Kap Keskinoğlu Muhasebe Müdürü 21 Başak Kılıç Şenpiliç Muhasebe Müdürü 22 Zeynep Çiçek Şenpiliç Finansman Yöneticisi 23 Batuhan Tiryakioğlu Orvital Yönetim Kurulu Başkanı 24 Özkan Gültekin Orvital Yönetici 25 İsmail Hakkı Aydın Aypi Yönetim Kurulu Üyesi 26 Ergun Abalıoğlu Lezita Yönetim Kurulu Üyesi 27 Muammer Harmancı Lezita Genel Müdür Yardımcısı 28 Musa Örsan Dursun Lezita Finansman Yöneticisi

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel