YÖK’ten mesleki eğitim atağı! Klasik staj tarih oluyor: Yükseköğretimde yeni dönem

"KLASİK STAJ ANLAYIŞI YETERSİZ KALIYOR"

Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışının günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını vurgulayan Özvar, yeni sistemin sadece uzun süreli bir staj olmadığını belirtti.

Meslek yüksekokullarında 3+1 ve 2+2, lisans programlarında ise 7+1 ve 6+2 modelleri uygulanacak. Öğrenciler bir veya iki dönem boyunca iş hayatının içinde yer alacak. Bu süreç kredilendirilecek, akademik olarak takip edilecek ve eğitim programının ayrılmaz bir parçası olacak.