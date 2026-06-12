YÖK’ten mesleki eğitim atağı! Klasik staj tarih oluyor: Yükseköğretimde yeni dönem
YÖK, mesleki eğitimde köklü bir dönüşüm hamlesi. Yeni modelle öğrenciler eğitimlerinin son dönemlerini doğrudan işletmelerde geçirecek, mezun olmadan iş deneyimi kazanacak. İlk etapta 7 ilde uygulanacak sistem 120 bin öğrenciyi kapsayacak.
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- YÖK, meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerinin son bir veya iki dönemini işletmelerde geçirmesini sağlayacak İşletmede Mesleki Eğitim Modeli'ni hayata geçiriyor.
- Pilot uygulama Gaziantep, Konya, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara'da 185 programda yaklaşık 120 bin öğrenciyi kapsayacak.
- YÖK Başkanı Erol Özvar, Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen törende protokolün imzalandığını açıkladı.
- Meslek yüksekokullarında 3+1 ve 2+2, lisans programlarında 7+1 ve 6+2 modelleri uygulanacak.
- Yeni sistemde işletmelerde geçirilen süreç kredilendirilecek ve eğitim programının ayrılmaz bir parçası olacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite ile iş dünyası arasındaki bağı güçlendirecek yeni bir modeli hayata geçiriyor. Gaziantep'te imzalanan protokolle meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerinin önemli bir bölümünü doğrudan işletmelerde geçirmesi sağlanacak.
YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürüttüklerini belirterek, "Üniversite-sektör iş birliği artık bir tercih değil, zorunluluk olmuştur" dedi.
KLASİK STAJ DÖNEMİ SONA ERİYOR
İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Modeli kapsamında öğrenciler, eğitim programlarının yapısına göre son bir veya iki dönemlerini işletmelerde geçirecek. Böylece kısa süreli staj uygulamalarının yerini uzun süreli ve yapılandırılmış işletme temelli eğitim modeli alacak.
Pilot uygulama ilk aşamada Gaziantep, Konya, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara'da 185 programda yaklaşık 120 bin öğrenciyi kapsayacak.
"GELİN MÜFREDATI BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRELİM"
Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen törende konuşan Özvar, sanayi dünyasına da çağrıda bulundu.
"Üniversiteler kadar işletmelerimize de önemli görevler düşüyor. Sanayicimiz bu işe sahip çıkarsa büyük bir başarı hikâyesi yazacağız. Ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Sanayicilerimize sesleniyorum gelin meslek yüksekokullarımızın yönetimini birlikte yapalım, müfredatı birlikte şekillendirelim" ifadelerini kullandı.
"KLASİK STAJ ANLAYIŞI YETERSİZ KALIYOR"
Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışının günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını vurgulayan Özvar, yeni sistemin sadece uzun süreli bir staj olmadığını belirtti.
Meslek yüksekokullarında 3+1 ve 2+2, lisans programlarında ise 7+1 ve 6+2 modelleri uygulanacak. Öğrenciler bir veya iki dönem boyunca iş hayatının içinde yer alacak. Bu süreç kredilendirilecek, akademik olarak takip edilecek ve eğitim programının ayrılmaz bir parçası olacak.
İLK ETAPTA 120 BİN ÖĞRENCİ YER ALACAK
YÖK Başkanı Özvar, pilot uygulamanın ilk aşamada yaklaşık 120 bin öğrencinin öğrenim gördüğü 185 mesleki ön lisans programını kapsayacağını belirterek, elde edilecek sonuçların modelin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yön vereceğini söyledi.