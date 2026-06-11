12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde gelişme: 3 kişi tutuklandı
Antalya'da 2014 yılında yangın çıkan bekçi kulübesinde ölü bulunan müteahhit Şeref Kocabıyık cinayetinde 12 yıllık sır perdesi aralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeniden incelenen dosyada, olay günü kaybolan cep telefonunun izini süren ekipler, telefonun 4 ay sonra Gaziantep'te kullanıldığını tespit etti. Cinayetle bağlantılı oldukları belirlenen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
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- Antalya'da 2014 yılında müteahhit Şeref Kocabıyık'ın inşaat bekçi kulübesinde bıçaklanarak öldürülmesi ve cesedinin yakılması olayında 5 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi, 12 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını yeniden inceledi.
- Ekipler, maktulün kaybolan cep telefonunun olaydan 4 ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığını tespit etti.
- Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak Antalya'ya getirildi.
- Olayla bağlantılı olduğu belirlenen R.A. isimli şüphelinin Suriye'de olduğu tespit edildi.
Antalya'da 12 yıl önce müteahhit Şeref Kocabıyık'ın inşaatının yangın çıkan bekçi kulübesinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Antalya Adliyesi'ne getirildi.
TUTUKLANDILAR
Abdullah Hamek, İbrahim Hemmek ve Mehdi Almusto tutuklamaya, Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak yurt dışı çıkış yasağı uygulanmak üzere adli kontrole sevk edildi. Şüphelilerin yapılan sorgulaması sonucu talebe uygun olarak 3 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi kurulmasının ardından, Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014'te işlenen cinayetle ilgili dosya da yeniden incelenmişti.
TELEFON İZİNDEN TAKİP
Olay, 25 Kasım 2014 günü saat 21.45 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki bir inşaat bekçi kulübesinde meydana geldi.
Çıkan yangının ardından kulübede Şeref Kocabıyık'ın cansız bedeni bulundu. Antalya Adli Tıp Kurumu tarafından Ocak 2015'te hazırlanan otopsi raporunda, Kocabıyık'ın vücudunda 2 adet öldürücü nitelikte kesici delici alet yarası saptandı.
Raporda, kişinin göğüs içi organ harabiyeti, büyük damar yaralanması ve göğüs içi kanama sonucu hayatını kaybettiği, cesetteki yanıkların ise ölüm gerçekleştikten sonra meydana geldiği belirlendi. Olay yerinden maktule ait cüzdan ve 2 adet cep telefonunun da çalındığı tespit edildi.
SİNYAL TAKİBİ 12 YIL SONRA KATİLLERE ULAŞTIRDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2014/77214 sayılı soruşturma kapsamında, çalınan telefonların izi sürüldü. Telefonlardan Samsung marka olanına hiç hat takılmadığı, Nokia marka diğer telefona ise olaydan yaklaşık 4 ay sonra, 15 Mart 2015'te Gaziantep'te Suriye uyruklu İbrahim Ibrahim (gerçek kimliği İbrahim Hemmek) tarafından hat takıldığı HTS kayıtlarıyla belirlendi.
Nisan ve Mayıs 2026 tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) alınan HTS ve baz istasyonu kayıtlarının geriye dönük incelenmesiyle korkunç gerçek ortaya çıktı:
- İbrahim İbrahim'in, olaydan önce Antalya'da Fawaz Alabdullah (gerçek kimliği Riyad Aymusto) isimli Suriye uyruklu şahısla yoğun irtibatı bulunduğu,
- Telefonun açıldığı 15 Mart 2015 günü İbrahim İbrahim, Fawaz Alabdullah ve Abdullah Hamek'in Gaziantep'te buluştuğu,
- Olay günü yapılan baz çalışmasında, Fawaz Alabdullah adına kayıtlı hattın cinayet saatinde maktul ile aynı baz istasyonundan sinyal verdiği ve bu hattı Abdullah Hamek'in kullanmış olabileceği değerlendirildi.
İNŞAAT İŞÇİSİ ÇIKTI, FOTOĞRAFTAN TEŞHİS EDİLDİ
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Yasin Kocabıyık ve Abdurrahim Kolkurdu, yapılan fotoğraf teşhisinde şüpheli Abdullah Hamek'i, maktul Şeref Kocabıyık'ın inşaatında çalışan işçi olarak teşhis etti.
ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR
Elde edilen deliller doğrultusunda, maktulün iştirak halinde öldürüldüğü kanaatine varılarak 5 Haziran 2026'da Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. 8 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla Abdullah Hamek, İbrahim Hemmek, Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, firari şüpheli Riyad Aymusto'nun kardeşi Mehdi Almusto'nun da cinayete iştirak ettiği yönünde şüphe oluşması üzerine hakkında gözaltı kararı verilerek yakalandı.
3 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Abdullah Hamek, İbrahim Hemmek ve Mehdi Almusto tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol kararı verildi.
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