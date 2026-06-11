12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde gelişme: 3 kişi tutuklandı

Nisan ve Mayıs 2026 tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) alınan HTS ve baz istasyonu kayıtlarının geriye dönük incelenmesiyle korkunç gerçek ortaya çıktı:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2014/77214 sayılı soruşturma kapsamında, çalınan telefonların izi sürüldü. Telefonlardan Samsung marka olanına hiç hat takılmadığı, Nokia marka diğer telefona ise olaydan yaklaşık 4 ay sonra, 15 Mart 2015'te Gaziantep'te Suriye uyruklu İbrahim Ibrahim (gerçek kimliği İbrahim Hemmek) tarafından hat takıldığı HTS kayıtlarıyla belirlendi.

İNŞAAT İŞÇİSİ ÇIKTI, FOTOĞRAFTAN TEŞHİS EDİLDİ



Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Yasin Kocabıyık ve Abdurrahim Kolkurdu, yapılan fotoğraf teşhisinde şüpheli Abdullah Hamek'i, maktul Şeref Kocabıyık'ın inşaatında çalışan işçi olarak teşhis etti.

ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR



Elde edilen deliller doğrultusunda, maktulün iştirak halinde öldürüldüğü kanaatine varılarak 5 Haziran 2026'da Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. 8 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla Abdullah Hamek, İbrahim Hemmek, Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, firari şüpheli Riyad Aymusto'nun kardeşi Mehdi Almusto'nun da cinayete iştirak ettiği yönünde şüphe oluşması üzerine hakkında gözaltı kararı verilerek yakalandı.

3 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Abdullah Hamek, İbrahim Hemmek ve Mehdi Almusto tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol kararı verildi.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam