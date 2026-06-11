Rüşvet skandalı sonrası Buca'da koltuk kavgası: CHP'de aday patlaması
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile CHP'li eski Başkan Erhan Kılıç'ın da yer aldığı 42 tutuklu şüphelinin, suçtan kaynaklanan haksız kazançla elde ettikleri iddia edilen tüm mal varlıklarına ve rüşvet paralarıyla finanse edilen inşaat projelerine mahkeme kararıyla tedbir konuldu. Operasyonun ardından yarın belediye meclisinde yapılacak başkan vekilliği seçimi öncesinde ise CHP grubunda tam bir koltuk kavgası patlak verdi; Menemen'deki başkanlığı AK Parti'ye kaptıran CHP İzmir İl Başkanlığı, adaylığını açıklayan 10 meclis üyesini yakın markaja alarak aday sayısını güçlükle 5'e düşürebildi.
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- Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Başkan Erhan Kılıç dahil 42 kişi tutuklandı.
- Görkem Duman görevden uzaklaştırılırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir koydu.
- Tedbir konulan varlıklar arasında rüşvet paralarıyla finanse edildiği iddia edilen inşaat projeleri ve taşınmazlar bulunuyor.
- Savcılık, adli kontrolle serbest bırakılan 12 kişinin durumuna itiraz etti.
- CHP'de Buca Belediye Başkanlığı için yapılacak oylama öncesi aday sayısı 10'dan 5'e indirildi.
Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu 42 kişi tutuklanmıştı. Sonrasında da Görkem Duman görevden uzaklaştırılmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan kaynaklanan haksız kazançla elde ettikleri iddia edilen tüm mal varlıklarına, üçüncü kişilere devredilemeyecek şekilde tedbir konuldu. Tedbir konulan varlıklar arasında, rüşvet paralarıyla finanse edildiği iddia edilen bazı inşaat projeleri ile teknik personelin üzerine geçirilen taşınmazlar da bulunuyor. Öte yandan savcılığın adli kontrol şartıyla 12 kişinin serbest bırakılmasına da itiraz ettiği öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan kaynaklanan haksız kazançla elde ettikleri iddia edilen tüm mal varlıklarına, üçüncü kişilere devredilemeyecek şekilde tedbir konuldu. Tedbir konulan varlıklar arasında, rüşvet paralarıyla finanse edildiği iddia edilen bazı inşaat projeleri ile teknik personelin üzerine geçirilen taşınmazlar da bulunuyor. Öte yandan savcılığın adli kontrol şartıyla 12 kişinin serbest bırakılmasına da itiraz ettiği öğrenildi.
BUCA'DA KOLTUK KAVGASI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'de koltuk kavgası başladı.
Yarın meclis toplantısında yapılacak oylama öncesi oturumda oy kullanacak 25 meclis üyesinden 10'u adaylığını açıklayınca CHP İzmir'de deyim yerindeyse olağanüstü hal ilan edildi. Menemen'de Başkanlığı AK Parti'ye kaptıran CHP, benzer bir olayın Buca'da da yaşanmaması için meclis üyelerini yakın markaja aldı. Meclis üyeleri ile yapılan görüşmelerin ardından 10 olan aday sayısı 5'e indirilebildi. Seçim öncesi CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün meclis üyeleri ile toplantı yapacağı öğrenildi.
Haber: Huzeyfe Atıcı- Ertan Güncaner
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel