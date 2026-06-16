FETÖ elebaşlarına abluka! Bakan Gürlek açıkladı: Yeni delillerle iade süreci tekrar başladı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Adalet Bakanlığı, FETÖ/PDY mensuplarının Türkiye'ye iadesi için 2 bin 950 talep hazırladı.

Interpol, Türkiye'nin kırmızı bülten taleplerini siyasi içerikli bularak kabul etmiyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni delillerle iade taleplerinin yenileneceğini açıkladı.

Türkiye, 119 ülkeye 2 bin 950 iade talebi iletti ancak birçok talep reddedildi veya bekliyor.

Örgütün kilit isimlerinin iadesi için ABD ve Avrupa ülkeleriyle görüşmeler öncelikli gündem maddesi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, firari FETÖ/ PDY mensuplarının Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türk adli makamları bugüne kadar örgüt kapsamında toplam 2 bin 950 iade talebi hazırlayarak merkezi makama iletmiş durumda. Ancak, uluslararası alandaki en büyük engellerden biri Interpol'ün tutumu.



YENİ DELİLLER İLGİLİ ÜLKELERE GÖNDERİLECEK



Adli makamların hazırladığı kırmızı bülten talepleri Interpol Genel Sekreterliği'ne iletilmiş olsa da, hâlihazırda kabul edilmiş bir kırmızı bülten bulunmuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tüm iade dosyalarının yeniden ele alındığını belirterek "Yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek. Dosyalar güncellenerek, beyin takımının Türkiye'ye iadeleri konusunda yeniden girişimlerimiz başladı" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek Takvim'den Halit Turan'a açıklamalarda bulundu.



119 ÜLKEYE BİNLERCE İADE DOSYASI GÖNDERİLDİ



Türkiye, bugüne kadar dünya genelinde 119 farklı ülkeye, 2 bin 765 kişi hakkında toplam 2 bin 950 adet iade talebi ulaştırdı. Bu taleplerin büyük bir kısmı Avrupa ülkeleri ve ABD üzerinde yoğunlaşıyor. İstatistikler, en çok iade talebinin 777 dosya ile Almanya, 428 dosya ile ABD ve 142 dosya ile Belçika'ya iletildiğini gösteriyor. Ancak bu ülkelerdeki süreçlerin büyük bir kısmı ya reddedildi ya da halen karara bağlanmamış durumda bekliyor. Örneğin, Almanya bugüne kadar 519 talebi reddederken, ABD'de 355 dosya halen karara bağlanmadı.



INTERPOL VE "SİYASİ İÇERİK" ENGELİ



Interpol İcra Komitesi'nin 2018 yılında aldığı, FETÖ taleplerinin "siyasi içerikli" olduğuna ve tüzüğün 3. maddesine aykırı olduğuna dair karar, suçluların yakalanması sürecini sekteye uğratıyor. Yabancı ülkeler, Türkiye'nin iade taleplerini çoğunlukla mültecilik statüsü, vatandaşlık, yargılamanın siyasi saikle yapıldığı iddiası ve kötü muamele ihtimali gibi gerekçelerle reddediyor. Bugüne kadar toplam 1072 iade talebi bu ve benzeri nedenlerle olumsuz sonuçlandı. İade taleplerinde ise Romanya'dan 2, Cezayir'den 1 olarak sınırlı sayıda dosya bulunuyor.