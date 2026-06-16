FETÖ elebaşlarına abluka! Bakan Gürlek açıkladı: Yeni delillerle iade süreci tekrar başladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında firari FETÖ/PDY mensuplarının Türkiye’ye iadesi için uluslararası arenada yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattıklarını açıkladı. Adalet Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar dünya genelinde 119 ülkeye 2 bin 950 iade talebi iletilirken, Interpol’ün "siyasi içerik" bahanesiyle kırmızı bülten çıkarmaması ve ABD ile Almanya gibi ülkelerin sığınma hakkı gerekçesiyle dosyaları bekletmesi iade süreçlerini engelliyor. Bakan Gürlek, örgütün ABD ve Avrupa'da bulunan beyin takımını Türkiye'ye getirmek amacıyla, başsavcılıklar koordinesinde elde edilen yepyeni delillerle tüm iade dosyalarının güncellenerek ilgili ülklere yeniden gönderileceğini belirtti.
Hızlı Özet Göster
- Adalet Bakanlığı, FETÖ/PDY mensuplarının Türkiye'ye iadesi için 2 bin 950 talep hazırladı.
- Interpol, Türkiye'nin kırmızı bülten taleplerini siyasi içerikli bularak kabul etmiyor.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni delillerle iade taleplerinin yenileneceğini açıkladı.
- Türkiye, 119 ülkeye 2 bin 950 iade talebi iletti ancak birçok talep reddedildi veya bekliyor.
- Örgütün kilit isimlerinin iadesi için ABD ve Avrupa ülkeleriyle görüşmeler öncelikli gündem maddesi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, firari FETÖ/ PDY mensuplarının Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türk adli makamları bugüne kadar örgüt kapsamında toplam 2 bin 950 iade talebi hazırlayarak merkezi makama iletmiş durumda. Ancak, uluslararası alandaki en büyük engellerden biri Interpol'ün tutumu.
YENİ DELİLLER İLGİLİ ÜLKELERE GÖNDERİLECEK
Adli makamların hazırladığı kırmızı bülten talepleri Interpol Genel Sekreterliği'ne iletilmiş olsa da, hâlihazırda kabul edilmiş bir kırmızı bülten bulunmuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tüm iade dosyalarının yeniden ele alındığını belirterek "Yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek. Dosyalar güncellenerek, beyin takımının Türkiye'ye iadeleri konusunda yeniden girişimlerimiz başladı" dedi.
119 ÜLKEYE BİNLERCE İADE DOSYASI GÖNDERİLDİ
Türkiye, bugüne kadar dünya genelinde 119 farklı ülkeye, 2 bin 765 kişi hakkında toplam 2 bin 950 adet iade talebi ulaştırdı. Bu taleplerin büyük bir kısmı Avrupa ülkeleri ve ABD üzerinde yoğunlaşıyor. İstatistikler, en çok iade talebinin 777 dosya ile Almanya, 428 dosya ile ABD ve 142 dosya ile Belçika'ya iletildiğini gösteriyor. Ancak bu ülkelerdeki süreçlerin büyük bir kısmı ya reddedildi ya da halen karara bağlanmamış durumda bekliyor. Örneğin, Almanya bugüne kadar 519 talebi reddederken, ABD'de 355 dosya halen karara bağlanmadı.
INTERPOL VE "SİYASİ İÇERİK" ENGELİ
Interpol İcra Komitesi'nin 2018 yılında aldığı, FETÖ taleplerinin "siyasi içerikli" olduğuna ve tüzüğün 3. maddesine aykırı olduğuna dair karar, suçluların yakalanması sürecini sekteye uğratıyor. Yabancı ülkeler, Türkiye'nin iade taleplerini çoğunlukla mültecilik statüsü, vatandaşlık, yargılamanın siyasi saikle yapıldığı iddiası ve kötü muamele ihtimali gibi gerekçelerle reddediyor. Bugüne kadar toplam 1072 iade talebi bu ve benzeri nedenlerle olumsuz sonuçlandı. İade taleplerinde ise Romanya'dan 2, Cezayir'den 1 olarak sınırlı sayıda dosya bulunuyor.
YENİ DELİLLERLE KARARLI DÖNEM
Adalet Bakanı Akın Gürlek, elde edilen yeni delillerle iade taleplerinin yenilenmesi ve dosyaların yeniden ele alınması sürecini başlattı. Özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "En Çok Aranan Şahıslar Listesi"ndeki 1039 kişi üzerindeki çalışmalar, adli makamlarla koordineli şekilde devam ediyor. Türkiye'nin adli yardımlaşma talepleri de bu mücadelenin bir diğer ayağını oluşturuyor.
Bugüne kadar iletilen 246 adli yardımlaşma talebinden 46'sı yerine getirilirken, 140'ı yabancı makamlarca çeşitli gerekçelerle reddedildi. Hukuk mücadelesi, firari isimlerin Türkiye'de yargılanması amacıyla uluslararası arenada kararlılıkla sürdürülüyor.
Gürlek, FETÖ ile mücadelenin artık sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutta sürdürüldüğünü belirterek "Örgütün beyni yurtdışında. Bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz. Özellikle ABD ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konu öncelikli gündem maddesi olacak. Başsavcılıklarımız da bu konuda teyakkuz halinde" dedi.
ÖRGÜTÜN 'A TAKIMI' ABD VE AVRUPA'DA
Türkiye'nin iade dosyalarında yer alan kilit isimler ve örgüt içerisindeki rolleri, mücadelenin boyutunu gözler önüne seriyor. Örgütün finansal ve idari merkezi haline gelen ABD'den, aralarında Fethullah Gülen'in sekreteri ve "mahrem yapılanma" sorumlusu Cevdet Türkyolu, örgütün sözde "Türkiye İmamı" ve finans kaynağı Mustafa Özcan, "Tayin Heyeti" üyeleri Ahmet Kara, Şerif Ali Tekalan ve İsmail Büyükçelebi ile medya sorumlusu Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu çok sayıda ismin iadesi talep edildi. Ayrıca, Gülen'in yeğeniyle evli ve halefi olarak gösterilen Ahmet Kurucan ile Kaynak Holding eski başkanı Naci Tosun da ABD'den istenen isimler arasında yer alıyor.
INTERPOL'E EN AKTİF DESTEK TÜRKİYE'DEN
Türkiye'nin Interpol çalışmalarına hem kurumsal hem de operasyonel düzeyde en aktif destek veren lider ortak ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Gürlek, Interpol'ün de milli güvenliğimizi tehdit eden unsurlara karşı aynı hassasiyetle amasız ve fakatsız bir şekilde Türkiye'nin yanında durması gerektiğini söyledi.
Haber: Halit Turan