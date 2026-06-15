CHP İzmir'i kaderine terk etti | Sanayi sitesi çöplüğe döndü: Esnaf isyan etti
İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçeleri sınırlarında bulunan Karabağlar Sanayi Sitesi'nde boş alanlara bırakılan moloz ve çöp yığınları çevre kirliliği ile kötü kokuya neden olurken, zaman zaman atıkların yakılması iş yerleri ve araçlar için tehlike oluşturuyor. Bölge esnafı, sorunun son iki yılda giderek büyüdüğünü belirterek denetimlerin artırılmasını, kamera sistemi kurulmasını ve kalıcı çözüm üretilmesini istedi.
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- İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçeleri sınırındaki Karabağlar Sanayi Sitesi'nde boş alanlara bırakılan atıklar çevre kirliliği ve kötü kokuya neden oldu.
- Sanayi sitesinde çalışanlar, atık sorununun son 2 yılda belirgin şekilde arttığını belirtti.
- Atıkların zaman zaman yakıldığı ve alevlerin bölgedeki işyerleri ile araçları tehdit ettiği görüldü.
- Sanayi sitesinde çalışanlar, Buca Belediyesi'nin temizlik çalışmalarının yetersiz olduğunu ve birçok kez başvuruda bulunduklarını ancak sorunun çözülmediğini ifade etti.
- Çalışanlar, sorununun çözümü için bölgeye kamera sistemi kurulmasını, denetimlerin artırılmasını ve zabıta memuru görevlendirilmesini talep etti.
İzmir'in Karabağlar ile Buca ilçeleri sınırlarında yer alan Karabağlar Sanayi Sitesi'nde boş alanlara bırakılan atıklar çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.
Buca'nın Seyhan Mahallesi 611 Sokak'ta yer alan boş alanın yanı sıra Aydın Hatboyu Caddesi ile 716 Sokak'taki boş sahanın çevresi ve sanayi sitesinin çeşitli noktalarında atık yığınları oluştu.
Atıklar çevre kirliliği ve kötü kokuya neden oldu.
Zaman zaman atıkların yakıldığı, alevlerin bölgedeki işyerleri ve araçları tehdit ettiği görüldü.
"HER YERE BAŞVURDUK, SÖYLEDİK OLMADI"
Sanayi sitesinden mermercilik yapan Fehim Güneş, AA muhabirine yaklaşık 16 yıldır bölgede çalıştığını belirterek, sorunun son 2 yılda belirgin şekilde arttığını söyledi.
Seyhan Mahallesi'nin Buca Belediyesi sınırlarında kaldığını, belediyenin temizlik çalışmasının yeterli olmadığını savunan Güneş, "Şimdi kalkıp da tamamen belediyeyi suçlamak yanlış. Bizim de suçumuz çok. Bu moloz sadece bu sanayinin molozu değil. Ya Bornova'dan, Buca'dan, ya Konak'tan geldi. Adam getiriyor kamyonla boşaltıyor gidiyor. Belediyenin buralara kamera koyması lazım. Caydırıcı bir şey yapması lazım." dedi.
Nakliyecilik yapan Eşref Hellaç ise atıkların biriktiği alanın İzmir Büyükşehir ile Buca belediyelerinin desteğiyle daha önce park yeri olarak belirlendiğini ve tabelasının asıldığını ancak çöp yığınları nedeniyle araçlarını park etmekte güçlük yaşadıklarını anlattı.
Hellaç, ilçe belediyesine birçok kez başvurduklarını belirterek, "Akşamdan temizleniyorsa sonraki gün yine doluyor. Dolduğu sürede en az 7-8 gün alınmıyor. Biz arabalarımızı sağa sola çekmek zorunda kalıyoruz. Nedense olmuyor. Her yere başvurduk, söyledik olmadı. Bu çöplerin alınması ve bizim durağımızın yerine gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sorunun çözümü için denetimlerin artırılmasını isteyen Hellaç, bölgeye kamera sistemi kurulmasını ve zabıta memurunun bölgede görevlendirilmesini talep etti.
Hellaç, yaklaşık 37 yıldır sanayi sitesinde çalıştığını ifade ederek, "Burada çöplüğün içinde yaşıyoruz. Son 2 senedir burası böyle maalesef." dedi.