Dorukhan Büyükışık davasında son firari de tutuklandı: 26 şüphelinin tamamı cezaevinde
İzmir’de 2018 yılında şantiyede cansız bedeni bulunan ve babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın hukuk mücadelesiyle cinayete kurban gittiği anlaşılan Dorukhan Büyükışık dosyasında, firari son şüpheli eski komiser İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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- İzmir'de 2018 yılında inşaat şantiyesinde ölen Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturmada firari son şüpheli dönemin olay yeri inceleme komiseri İbrahim Kazmacı Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak tutuklandı.
- Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın hukuk mücadelesi sonucu intihar olarak değerlendirilen olay cinayet soruşturmasına dönüştürüldü.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi 26 şüpheli hakkında kasten öldürme, suç delillerini yok etme ve yalan tanıklık suçlarından gözaltı kararı vermişti.
- Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. ile inşaat şirketinin ortakları M.M.T. ve oğlu M.T.T.'nin bulunduğu 25 şüpheli daha önce tutuklanmıştı.
- Son şüphelinin yakalanmasıyla dosyada tutuksuz veya firari şüpheli kalmadı.
İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın yıllar süren hukuk mücadelesi sonucu "cinayet" olduğu ortaya çıkan dosyada, firari durumdaki son şüpheli de yakalanarak tutuklandı.
KAPIKULE'DE YAKALANDI
Hakkında gözaltı kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında firari olan dönemin olay yeri inceleme ekibi komiseri İ.K. (İbrahim Kazmacı), Türkiye'ye giriş yapmak isterken Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin tamamı cezaevine gönderilmiş oldu.
İNTİHARDAN "KASTEN ÖLDÜRME" DAVASINA
13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki şantiyede yaşanan olay ilk etapta "intihar" olarak değerlendirilmişti. Ancak ailenin itirazları ve mücadelesi sonucunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başkanlığında 4 kişilik özel bir soruşturma ekibi kuruldu. Dosyayı yeniden ele alan ekip, olayın arkasındaki perdeyi aralayarak süreci cinayet soruşturmasına dönüştürdü.
Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte; ilk etapta olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak", şantiyede görevli bekçiler ve işçiler hakkında ise "kasten öldürme" suçlamasıyla davalar açıldı ve bu davalar birleştirildi.
OPERASYON TAMAMLANDI
Özel ekibin çalışmaları doğrultusunda, 21 Mayıs'ta "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçlarından 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. ile inşaat şirketinin ortakları M.M.T. ve oğlu M.T.T.'nin de bulunduğu 25 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Son firari İ.K.'nin de yakalanmasıyla birlikte dosyada tutuksuz ya da firari şüpheli kalmadı.