Diyanet 12 Haziran Cuma hutbesini yayımladı: Hicri yeni yıl mesajı öne çıktı
12 Haziran Cuma hutbesinde önümüzdeki salı günü idrak edilecek hicri yeni yıl öncesi önemli mesajlar verildi. Diyanet, Müslümanın hicretini kötülüklerden uzaklaşıp adalete ve merhamete yönelmek olarak tanımlarken; yalan, kul hakkı ve haramlara karşı net uyarılarda bulundu.
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- Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesini 'Hicri Yeni Yıla Girerken' başlığıyla yayımladı.
- Hutbede hicretin sadece yer değişikliği değil, hatalardan uzaklaşma, tövbe etme ve helal çizgide yaşama gayreti olduğu vurgulandı.
- Müslümanın hicreti kibir, öfke, bencillik, zulüm ve karamsarlıktan sırasıyla tevazu, merhamet, paylaşma, adalet ve umuda yönelmek olarak anlatıldı.
- Yalan, iftira, gıybet gibi dilin afetlerinden, alkol, zina, faiz, rüşvet, stokçuluk gibi haramlardan uzak durulması çağrısı yapıldı.
- Hicri yeni yılın mazlumların yüzünün gülmesine, insanlığın huzura kavuşmasına ve İslam kardeşliğinin pekişmesine vesile olması temenni edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesini yayımladı. "Hicri Yeni Yıla Girerken" başlıklı hutbede, hicretin sadece bir yer değişikliği olmadığı vurgulandı; tövbe, iyilik, adalet, kardeşlik ve helal çizgide yaşama çağrısı öne çıktı.
HUTBENİN KONUSU HİCRİ YENİ YIL OLDU
12 Haziran Cuma hutbesinde, İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların Mekke'de yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. Hutbede, Peygamber Efendimiz ve ashabının Allah'ın emriyle Mekke'den Medine'ye hicret ettiği hatırlatıldı.
Bu olayın daha sonra hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edildiği belirtildi.
HİCRET SADECE GÖÇ OLARAK ANLATILMADI
Hutbede hicretin yalnızca bir yerden başka bir yere gitmek anlamına gelmediği ifade edildi. Hicret; Allah ve Resulünün rızasını her şeyin üzerinde tutma, hakka yönelme ve doğru olana sıkı sıkıya bağlanma gayreti olarak anlatıldı.
Ayrıca insanın hata ve günahlardan uzaklaşması, tövbe ederek Allah'ın rahmetine sığınması ve haramlardan helallere yönelmesi gerektiği vurgulandı.
HER İNSANIN KENDİ HAYATINDA BİR HİCRETİ VAR
Hutbede, her Müslümanın kendi hayatında gerçekleştirmesi gereken bir hicret bulunduğu mesajı verildi. Bunun için kişinin hatalarını fark etmesi, yanlışlarıyla yüzleşmesi ve yaratılış gayesini unutmaması gerektiği belirtildi.
Bu çerçevede hicret, günlük hayatın içinde ahlaki bir dönüşüm olarak ele alındı.
MÜSLÜMANIN HİCRETİ HANGİ DAVRANIŞLARLA ANLATILDI?
Hutbede Müslümanın hicreti, insanın kötü davranışlardan uzaklaşıp daha iyiye yönelmesi üzerinden açıklandı.
Müslümanın hicreti;
- Kibirden tevazuya,
- Öfkeden merhamete,
- Bencillikten paylaşmaya,
- Zulümden adalete,
- Karamsarlıktan umuda yönelmek olarak anlatıldı.
DİL, DAVRANIŞ VE KUL HAKKI UYARISI
Hutbede yalan, iftira, fitne ve gıybet gibi dilin afetlerinden uzak durulması gerektiği belirtildi. Bunun yerine doğruluk, kardeşlik ve muhabbetin kuşanılması çağrısı yapıldı.
Kul hakkı ve kamu hakkı konusunda da uyarı yapıldı. Müslümanların sözlerine, davranışlarına ve işlerine dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.
HARAMLARDAN UZAK DURMA ÇAĞRISI
Hutbede, toplumun huzur ve güvenini zedeleyen davranışlara da dikkat çekildi. Alkol, zina, faiz, rüşvet, stokçuluk ve karaborsacılık gibi haramlardan uzak durulması gerektiği vurgulandı.
Müslümanın helal olanla yetinmesi ve hayatını bu ölçüye göre düzenlemesi gerektiği belirtildi.
HİCRİ YENİ YIL İÇİN BİRLİK VE KARDEŞLİK DUASI
Hutbenin son bölümünde, Müslümanların hicri yeni yılda hayatlarının muhasebesini yapmaları gerektiği ifade edildi. İslam kardeşliğinin esas alınması, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve imkanların paylaşılması çağrısı yapıldı.
Önümüzdeki salı günü idrak edilecek hicri yeni yılın; mazlumların yüzünün gülmesine, insanlığın huzura kavuşmasına, birlik ve kardeşliğin pekişmesine vesile olması temenni edildi.
12 HAZİRAN CUMA HUTBESİ TAM METNİ
HİCRİ YENİ YILA GİRERKEN
Muhterem Müslümanlar!
İslam'ın ilk yıllarında müminler, Mekkeli müşriklerin günden güne artan eza ve cefasına, işkence ve boykotuna maruz kalmışlardır. Müslümanlar, yaşadıkları bütün zorluklara rağmen imanlarından asla taviz vermemişlerdir. Nihayet Peygamber Efendimiz (s.a.s) ve ashâb-ı güzîn, Cenâb-ı Hakk'ın emriyle, Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdir. İşte bu yıl, daha sonra hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
Aziz Müminler!
Hicret, yalnızca bir yerden başka bir yere göç etmek değildir. Hicret, Allah ve Resûlünün rızasını her şeyden üstün tutma idealidir. Hakka yönelmenin ve hakikate sımsıkı bağlanmanın gayretidir. Nefsin gayr-ı meşru istek ve arzularından, şeytanın bitmek bilmeyen vesveselerinden uzaklaşıp salih ameller ve güzel ahlakla dolu bir ömür geçirme azmidir. Hicret, hata ve günahlardan tövbe edip Yüce Rabbimizin engin rahmet ve mağfiretine sığınma çabasıdır. Haramlardan helallere, kötülüklerden iyiliklere doğru adım atma kararlılığıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise, Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir" buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir.
Kıymetli Müslümanlar!
Her birimizin, gerçekleştireceği bir hicreti mutlaka vardır. Yeter ki, hatalarımızı fark edip yanlışlarımızla yüzleşelim. Kendimizle barışık olalım. Fıtratımızın sesine kulak verelim. Yaratılış gayemizi hatırımızdan çıkarmayalım.
Değerli Kardeşlerim!
Müslümanın hicreti; kibirden tevazua, öfkeden merhamete, bencillikten diğerkâmlığa, zulümden adalete, karamsarlıktan umuda doğru yol almasıdır. Müslümanın hicreti; yalan, iftira, fitne ve gıybet gibi dilin afetlerinden uzaklaşıp; doğruluğu, kardeşliği ve muhabbeti kuşanmasıdır. Müslümanın hicreti; nefsini ve neslini, sapkın fikirlerden, bâtıl ideolojilerden ve yanlış yönelişlerden koruması; dinine, değerlerine, kültürüne ve örfüne uygun bir ömür sürmesidir. Müslümanın hicreti; alkol, zina, faiz, rüşvet, stokçuluk ve karaborsacılık gibi huzur ve güveni zedeleyen haramlara tevessül etmemesi, helallerle yetinmesidir. Müslümanın hicreti; kul ve kamu hakkını ihlal edecek her türlü günahtan uzak durması; sözüne, davranışlarına ve işine dikkat etmesidir.
Aziz Müslümanlar!
Müslümanlara düşen; hicri yeni yılda, hicretin anlam ve önemini yeniden kavramaları, içinde bulundukları dönemi doğru okumaları, hayatlarının muhasebesini yaparak geleceğe yön vermeleri olmalıdır. İslam kardeşliğini esas almaları, birbirlerine kenetlenmeleri, maddi ve manevi imkânlarını birbirleriyle paylaşmaları olmalıdır. Bu vesileyle, önümüzdeki salı günü idrak edeceğimiz hicri yeni yılımızın; mazlumların yüzlerinin gülmesine, insanlığın huzura ermesine, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hutbemizi, şu ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz: "İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır…"
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