Diyanet 12 Haziran Cuma hutbesini yayımladı: Hicri yeni yıl mesajı öne çıktı

Hicri yeni yılın mazlumların yüzünün gülmesine, insanlığın huzura kavuşmasına ve İslam kardeşliğinin pekişmesine vesile olması temenni edildi.

Yalan, iftira, gıybet gibi dilin afetlerinden, alkol, zina, faiz, rüşvet, stokçuluk gibi haramlardan uzak durulması çağrısı yapıldı.

Müslümanın hicreti kibir, öfke, bencillik, zulüm ve karamsarlıktan sırasıyla tevazu, merhamet, paylaşma, adalet ve umuda yönelmek olarak anlatıldı.

Hutbede hicretin sadece yer değişikliği değil, hatalardan uzaklaşma, tövbe etme ve helal çizgide yaşama gayreti olduğu vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesini yayımladı. " Hicri Yeni Yıla Girerken " başlıklı hutbede, hicretin sadece bir yer değişikliği olmadığı vurgulandı; tövbe, iyilik, adalet, kardeşlik ve helal çizgide yaşama çağrısı öne çıktı.

Bu olayın daha sonra hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edildiği belirtildi.

12 Haziran Cuma hutbesinde, İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların Mekke'de yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. Hutbede, Peygamber Efendimiz ve ashabının Allah'ın emriyle Mekke'den Medine'ye hicret ettiği hatırlatıldı.

Cuma hutbesinde tövbe, iyilik, adalet ve kardeşlik vurgusu öne çıktı. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Diyanet, hicri yeni yılda hayat muhasebesi yapılması çağrısında bulundu.

HİCRET SADECE GÖÇ OLARAK ANLATILMADI

Hutbede hicretin yalnızca bir yerden başka bir yere gitmek anlamına gelmediği ifade edildi. Hicret; Allah ve Resulünün rızasını her şeyin üzerinde tutma, hakka yönelme ve doğru olana sıkı sıkıya bağlanma gayreti olarak anlatıldı.

Ayrıca insanın hata ve günahlardan uzaklaşması, tövbe ederek Allah'ın rahmetine sığınması ve haramlardan helallere yönelmesi gerektiği vurgulandı.