Bakan Fidan Bulgaristan’da: Zirve öncesi kritik temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İş birliği Süreci Zirvesi için bulunduğu Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da diplomatik temaslarının yanı sıra eğitim ve dini kurumlara yönelik ziyaretlerde bulundu. Fidan, Başmüftülük heyetiyle bir araya gelirken, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nün mezuniyet törenine de katıldı.
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- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Sofya'ya gitti.
- Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Bulgaristan Başmüftülüğü üst yönetimi ve bölge müftüleriyle görüştü.
- Bakan Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin ortak kullandığı binada incelemelerde bulundu.
- Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine katılarak mezunları tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ı temsilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da çeşitli temaslarda bulundu.
Zirve programı kapsamında ziyaretlerine başlayan Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Bulgaristan Başmüftülüğü üst yönetimi ve bölge müftüleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde kurumun çalışmaları ve bölgedeki dini eğitim faaliyetleri ele alındı.
EĞİTİM KURUMLARINI ZİYARET ETTİ
Bakan Fidan, temasları kapsamında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ile Sofya İlahiyat Lisesi'nin ortak kullandığı binada da incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Fidan, eğitim faaliyetleri ve kurumların çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
Sofya programının devamında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine katılan Fidan, mezun öğrencilerle bir araya geldi. Törende öğrencilere ve katılımcılara hitap eden Fidan, mezunları tebrik ederek başarı dileklerini iletti.
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