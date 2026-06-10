Bakan Fidan Bulgaristan’da: Zirve öncesi kritik temaslar

Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Bulgaristan Başmüftülüğü üst yönetimi ve bölge müftüleriyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Sofya'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ı temsilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Zirve programı kapsamında ziyaretlerine başlayan Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Bulgaristan Başmüftülüğü üst yönetimi ve bölge müftüleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde kurumun çalışmaları ve bölgedeki dini eğitim faaliyetleri ele alındı.

EĞİTİM KURUMLARINI ZİYARET ETTİ

Bakan Fidan, temasları kapsamında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ile Sofya İlahiyat Lisesi'nin ortak kullandığı binada da incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Fidan, eğitim faaliyetleri ve kurumların çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.