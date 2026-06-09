Rahmi Koç'u savunmak CHP'li Tugay'a düştü: "Kürt kadın" fıkrası iyi niyetliymiş

'KÖTÜ NİYET YOK'

Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine taşınan skandal sözler üzerine Bağımsız Meclis Üyesi Latif Aydemir soru önergesi verdi.

Önergeye cevap veren CHP'li Cemil Tugay, Rahmi Koç'un Türkiye sanayisine katkılarını öne sürerek eleştirileri yumuşatmaya çalıştı.

Tugay, "Amerikan Hastanesi açılışında bende vardım ama bu konuşma sırasında yoktum erken ayrılmıştım. Rahmi Koç'un nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. 96 yaşında ve Türkiye'de sanayi gelişmesinde önemli katkıları olan aileye mensup. Söylediği şeyin doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Kimse doğru olduğunu iddia edemez. Yakışmadı, uygun değildir. Kendisi de özür diledi. Özellikle kadınları, Kürt kadınlarını aşağılamayı amaçlayan söylem olduğunu düşünmüyorum. Her insan bazen söylediği sözün nereye gittiğini hesaplamadan, kötü niyet taşımadan söyleyebilir." diye konuştu.