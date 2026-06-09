Rahmi Koç'u savunmak CHP'li Tugay'a düştü: "Kürt kadın" fıkrası iyi niyetliymiş
Rahmi Koç’un tepki çeken fıkrası İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ni karıştırdı. Bağımsız Meclis Üyesi Latif Aydemir, kadın hakları vurgusu yaparak Koç’un kınanmasını talep etti. CHP’li Başkan Cemil Tugay, Koç’u savunarak sözlerinin kötü niyet taşımadığını öne sürdü. Tugay’ın Koç’a tepkileri linç kültürü olarak nitelendirerek ilerleyen yaşını gerekçe göstermesi tuhaf karşılandı.
Hızlı Özet Göster
- İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Rahmi Koç'un Kürt kadınlarını hedef alan sözleri tartışıldı.
- CHP'li Başkan Cemil Tugay, Rahmi Koç'un sözlerini hafifletmeye ve konuyu yumuşatmaya çalıştı.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında soruşturma başlattı.
- Meclis Üyesi Latif Aydemir, Başkan Tugay'ın tutumuna sert tepki gösterdi.
- Rahmi Koç, İzmir'deki hastane açılışında Kürt kadınları hakkında skandal bir fıkra anlatmıştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis oturumu, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un tepki çeken bel altı fıkrasının gölgesinde geçti. 5 Haziran tarihinde İzmir Amerikan Hastanesi açılışında Kürt kadınlarını hedef alan skandal ifadeler kullanan Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, CHP'li Başkan Cemil Tugay'ın meclis kürsüsünden yaptığı savunma tartışmaların fitilini ateşledi.
'KÖTÜ NİYET YOK'
Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine taşınan skandal sözler üzerine Bağımsız Meclis Üyesi Latif Aydemir soru önergesi verdi.
Önergeye cevap veren CHP'li Cemil Tugay, Rahmi Koç'un Türkiye sanayisine katkılarını öne sürerek eleştirileri yumuşatmaya çalıştı.
Tugay, "Amerikan Hastanesi açılışında bende vardım ama bu konuşma sırasında yoktum erken ayrılmıştım. Rahmi Koç'un nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. 96 yaşında ve Türkiye'de sanayi gelişmesinde önemli katkıları olan aileye mensup. Söylediği şeyin doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Kimse doğru olduğunu iddia edemez. Yakışmadı, uygun değildir. Kendisi de özür diledi. Özellikle kadınları, Kürt kadınlarını aşağılamayı amaçlayan söylem olduğunu düşünmüyorum. Her insan bazen söylediği sözün nereye gittiğini hesaplamadan, kötü niyet taşımadan söyleyebilir." diye konuştu.
'LİNLEMEYELİM'
Açıklamalarında Rahmi Koç'un 96 yaşında olduğuna dikkat çeken Tugay, kamuoyundaki haklı tepkileri linç girişimi olarak nitelendirdi. Konunun mecliste tartışılmasına gerek olmadığını savunan Tugay, "Hemen linç etmemek lazım. Bu insanın geçmişten bugüne nasıl yaşadığına bakmak lazım. Ağzından istemeden kaçırdığı belli ki özür diledi. Büyükşehir meclisinde benim ya da sizlerin bir şey söylemesine gerek yok. Linç kültürü ile bir şey değil." dedi.
'KADIN HAKLARINI SAVUNURKEN MASALARA VURUYORDUNUZ'
Tugay'ın skandal sözleri hafifletmeye yönelik tutumuna tepki gösteren Meclis Üyesi Latif Aydemir, meclisteki doğulu üyelerin varlığına işaret etti.
Başkan Tugay'ı geçmişteki kadın eylemleriyle yüzleştiren Aydemir, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Sizin buradaki kadınlar adına kınamanızı bekliyorum. Bu meclisin yüzde 25'i doğulu kardeşimiz. Kadın haklarını savunurken masalara vuruyordunuz. Bu mecliste haftalarca sürdü. Ben o Amerikan hastanesini ve Rahmi Koç'u kınıyorum."
'BİZİM GÜNDEMİMİZ DEĞİL'
Eleştirilerin dozunun artması üzerine konuyu kapatmaya çalışan Tugay, ayrımcılığı ve ırkçılığı onaylamadıklarını bildirdi. Yargı sürecini işaret eden Tugay, "Ülkemizin tüm yurttaşlar ülkesine ihanet etmedikçe saygın insanlardır. Herkes buna saygı duymayı öğrenecek. Suç işlenmişse değerlendirme yapacak olan makamlar belli. Bu bizim gündemimiz değil. Ancak sosyal medya ortamını sağlıklı bulmuyorum." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU
İzmir'deki hastane açılış töreninde anlattığı fıkrayla haklı tepkilerin odağına yerleşen Rahmi Koç, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş... 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun.'" ifadelerini kullanmıştı. Savcılığın soruşturması ve gelen yoğun tepkiler üzerine Koç Holding'in resmi hesapları üzerinden alelacele özür paylaşımı yapılmıştı.
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