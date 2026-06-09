Rekabet Kurulu düğmeye bastı! Dizi ve film sektöründe ezber bozan karar: Kast direktörlüğü ile menajerlik ayrıldı
Rekabet Kurulu, dizi ve film sektöründe uzun süredir tartışma konusu olan kast ve menajerlik uygulamalarına yönelik soruşturmasını tamamladı. Kararla birlikte kast direktörlüğü ile menajerlik faaliyetleri ayrılırken, yapımcı-ajans ilişkilerine de yeni kurallar getirildi. Kurul, 37 teşebbüs ve Kast Ajansları Derneği'ne toplam 42 milyon lira idari para cezası verdi.
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- Rekabet Kurulu, komisyon oranlarının birlikte belirlenmesi ve rekabete hassas bilgi paylaşımı gerekçesiyle 37 teşebbüs ile Kast Ajansları Derneği'ne toplam 42 milyon TL idari para cezası verdi.
- Kast direktörlüğü ve kast menajerliği faaliyetleri artık aynı çatı altında yürütülemeyecek, şirketler iki faaliyetten birini seçmek zorunda kalacak.
- Kast ajansları ve menajerler, yetenek sağladıkları projelerde yapımcı adına başka herhangi bir görev üstlenemeyecek.
- Bir oyuncunun projede yer alması, başka oyuncuların da aynı projeye dahil edilmesi şartına bağlanamayacak.
- Birden fazla faaliyeti birlikte yürüten şirketlerin üç ay içinde tercih yapması ve sürdürmek istemedikleri faaliyeti ana sözleşmelerinden çıkarması gerekecek.
Rekabet Kurulu, kast ajansları ve menajerlik şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda komisyon oranlarının birlikte belirlendiği ve rekabete hassas bilgi paylaşımında bulunulduğu gerekçesiyle 37 teşebbüs ile Kast Ajansları Derneği'ne toplam 42 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
KAST DİREKTÖRLÜĞÜ VE MENAJERLİK AYRILDI
Kurulun aldığı karara göre artık kast direktörlüğü ve kast menajerliği faaliyetleri aynı çatı altında yürütülemeyecek. Kast direktörlüğü yapan kişi veya şirketler menajerlik hizmeti veremeyecek, iki faaliyetten birini tercih etmek zorunda kalacak.
YAPIMCI VE AJANS İLİŞKİLERİNE YENİ SINIR
Karar kapsamında yapımcılık faaliyetleri ile kast ajansı ve menajerlik faaliyetleri de birbirinden ayrıldı. Bundan böyle kast ajansları ve menajerler, yetenek sağladıkları projelerde yapımcı adına başka herhangi bir görev üstlenemeyecek.
Oyuncuları temsil eden ajans ve menajerlik şirketleri aynı zamanda oyuncu seçimini yapan veya projeyi üreten taraf olarak faaliyet gösteremeyecek.
YENİ OYUNCULARIN ÖNÜ AÇILABİLİR
Rekabet Kurulu'nun dikkat çeken kararlarından biri de oyuncu seçim süreçlerine ilişkin oldu. Buna göre bir oyuncunun projede yer alması, başka oyuncuların da aynı projeye dahil edilmesi şartına bağlanamayacak.
Söz konusu düzenlemenin, sektörde yeni yüzlerin ve genç oyuncuların daha fazla fırsat bulmasının önünü açabileceği değerlendiriliyor.
ŞİRKETLERE ÜÇ AY SÜRE
Karar doğrultusunda birden fazla faaliyeti birlikte yürüten şirketlerin üç ay içinde tercih yapması gerekecek. Şirketler, sürdürmek istemedikleri faaliyeti ana sözleşmelerinden çıkarmak ve fiilen sonlandırmak zorunda olacak.
Rekabet Kurulu, alınan kararlarla sektörde daha şeffaf, adil ve rekabetçi bir yapının oluşturulmasını amaçlıyor.