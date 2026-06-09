Bir oyuncunun projede yer alması, başka oyuncuların da aynı projeye dahil edilmesi şartına bağlanamayacak.

Kast ajansları ve menajerler, yetenek sağladıkları projelerde yapımcı adına başka herhangi bir görev üstlenemeyecek.

Rekabet Kurulu, komisyon oranlarının birlikte belirlenmesi ve rekabete hassas bilgi paylaşımı gerekçesiyle 37 teşebbüs ile Kast Ajansları Derneği'ne toplam 42 milyon TL idari para cezası verdi.

Kurulun aldığı karara göre artık kast direktörlüğü ve kast menajerliği faaliyetleri aynı çatı altında yürütülemeyecek. Kast direktörlüğü yapan kişi veya şirketler menajerlik hizmeti veremeyecek, iki faaliyetten birini tercih etmek zorunda kalacak.

Rekabet Kurulu, kast ajansları ve menajerlik şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda komisyon oranlarının birlikte belirlendiği ve rekabete hassas bilgi paylaşımında bulunulduğu gerekçesiyle 37 teşebbüs ile Kast Ajansları Derneği'ne toplam 42 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu, kast ajansları ve menajerlik şirketlerine yönelik soruşturmasını tamamladı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

YAPIMCI VE AJANS İLİŞKİLERİNE YENİ SINIR

Karar kapsamında yapımcılık faaliyetleri ile kast ajansı ve menajerlik faaliyetleri de birbirinden ayrıldı. Bundan böyle kast ajansları ve menajerler, yetenek sağladıkları projelerde yapımcı adına başka herhangi bir görev üstlenemeyecek.

Oyuncuları temsil eden ajans ve menajerlik şirketleri aynı zamanda oyuncu seçimini yapan veya projeyi üreten taraf olarak faaliyet gösteremeyecek.

YENİ OYUNCULARIN ÖNÜ AÇILABİLİR

Rekabet Kurulu'nun dikkat çeken kararlarından biri de oyuncu seçim süreçlerine ilişkin oldu. Buna göre bir oyuncunun projede yer alması, başka oyuncuların da aynı projeye dahil edilmesi şartına bağlanamayacak.

Söz konusu düzenlemenin, sektörde yeni yüzlerin ve genç oyuncuların daha fazla fırsat bulmasının önünü açabileceği değerlendiriliyor.