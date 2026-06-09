Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: İslahiye Gümrük Kapısı açılıyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suriye ekonomik entegrasyonunda yeni dönemin kapılarının aralandığını belirterek, İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusunda mutabakat sağlandığını da duyuran Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin önce 5 milyar, ardından 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.
Hızlı Özet Göster
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için hazırlıkların tamamlandığını ve Nusaybin-Kamışlı sınır kapısı açılması teklifinin Suriye yetkililerine iletildiğini açıkladı.
- Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusunda mutabakat sağlandı ve Suriye'de bankacılık mevzuatı değişikliği çalışmaları ile merkez bankaları arasında görüşmeler sürüyor.
- Türkiye-Suriye ticaret hacmi 2024'te 3,7 milyar dolara ulaştı, iki yıl içinde 5 milyar dolara, 2030'lu yılların başında 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
- Sınır bölgelerinde ortak endüstri bölgeleri kurulması için müzakereler devam ediyor ve TOBB'un Serakib'de organize sanayi bölgesi hazırlığı yapıyor.
- Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan transit koridorunda Türk tır şoförlerine yönelik vize sorunu 15 Nisan'da çözüldü ve araçlar Körfez ülkelerine kesintisiz ulaşabiliyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep programında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla derinleştiğini belirterek İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
Bolat, "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz." dedi.
Bakan Bolat ayrıca, Nusaybin ile Kamışlı arasındaki sınır kapısının açılması için de Türkiye'nin hazır olduğunu ve bu konudaki teklifin Suriyeli yetkililere iletildiğini söyledi.
TÜRK BANKALARI SURİYE'YE GİDİYOR
Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik normalleşmenin en önemli başlıklarından birinin finans sektörü olduğunu vurgulayan Bolat, Türk bankalarının Suriye'de faaliyet göstermesinin önünün açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Bolat, "Türk bankalarının Suriye'de şubeler açması konusunda mutabıkız. Suriye'de bankacılık mevzuatıyla ilgili değişim çalışmaları yapılıyor, merkez bankalarımız karşılıklı görüşüyorlar, Suriye milli parasının basılması noktasında temaslar devam ediyor." ifadelerini kullandı.
HEDEF ÖNCE 5 MİLYAR, SONRA 10 MİLYAR DOLAR
İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Bolat, önümüzdeki döneme ilişkin yeni hedefler ortaya koydu.
Bolat, "İki yıllık bir perspektifte hedefimiz 5 milyar dolar yıllık dış ticaret hacmine ulaşmak. Türkiye ile Suriye arasında 2030'lu yılların başlarında da 10 milyar dolar ticarete ulaşmak hayal olmayacaktır, bunu hedef olarak belirledik." diye konuştu.
ORTAK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türk yatırımcıların önemli rol üstleneceğini ifade eden Bolat, sınır bölgelerinde ortak endüstri bölgeleri kurulması için müzakerelerin devam ettiğini söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Serakib'de organize sanayi bölgesi hazırlığı yaptığını belirten Bolat, gümrükler, ulaştırma, yatırımlar ve teknik iş birliği alanlarında çok sayıda anlaşmanın hayata geçirildiğini kaydetti.
YENİ TRANSİT KORİDOR KÖRFEZ'E AÇILIYOR
Bolat, Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan hattının bölgesel ticaret açısından stratejik önem kazandığını belirterek, kara yolu taşımacılığında önemli engellerin kaldırıldığını söyledi.
15 Nisan'da Suudi Arabistan ile Türk tır şoförlerine yönelik vize sorununun çözüldüğünü hatırlatan Bolat, Türkiye'den çıkan araçların Suriye üzerinden Ürdün, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine kesintisiz ulaşabildiğini ifade etti.
"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNCELİĞİMİZ OLDU"
Bolat, Türkiye'nin Suriye politikasındaki temel önceliğin ülkenin birlik ve bütünlüğünün korunması olduğunu vurgulayarak, yeni yönetime siyasi, diplomatik ve ekonomik alanlarda destek verdiklerini söyledi.
Suriye'de iç savaş sonrası dönemde ekonomik kalkınmanın hız kazanmasının bölgesel istikrar açısından kritik önem taşıdığını belirten Bolat, Türkiye'nin yeniden inşa sürecinde Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.