Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: İslahiye Gümrük Kapısı açılıyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için hazırlıkların tamamlandığını ve Nusaybin-Kamışlı sınır kapısı açılması teklifinin Suriye yetkililerine iletildiğini açıkladı.

Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusunda mutabakat sağlandı ve Suriye'de bankacılık mevzuatı değişikliği çalışmaları ile merkez bankaları arasında görüşmeler sürüyor.

Türkiye-Suriye ticaret hacmi 2024'te 3,7 milyar dolara ulaştı, iki yıl içinde 5 milyar dolara, 2030'lu yılların başında 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Sınır bölgelerinde ortak endüstri bölgeleri kurulması için müzakereler devam ediyor ve TOBB'un Serakib'de organize sanayi bölgesi hazırlığı yapıyor.

Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan transit koridorunda Türk tır şoförlerine yönelik vize sorunu 15 Nisan'da çözüldü ve araçlar Körfez ülkelerine kesintisiz ulaşabiliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep programında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla derinleştiğini belirterek İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bolat, "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz." dedi. Bakan Bolat ayrıca, Nusaybin ile Kamışlı arasındaki sınır kapısının açılması için de Türkiye'nin hazır olduğunu ve bu konudaki teklifin Suriyeli yetkililere iletildiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep programına katıldı. (Fotoğraflar AA,İHA'ya aittir) TÜRK BANKALARI SURİYE'YE GİDİYOR Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik normalleşmenin en önemli başlıklarından birinin finans sektörü olduğunu vurgulayan Bolat, Türk bankalarının Suriye'de faaliyet göstermesinin önünün açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bolat, "Türk bankalarının Suriye'de şubeler açması konusunda mutabıkız. Suriye'de bankacılık mevzuatıyla ilgili değişim çalışmaları yapılıyor, merkez bankalarımız karşılıklı görüşüyorlar, Suriye milli parasının basılması noktasında temaslar devam ediyor." ifadelerini kullandı.