FARKLI İSİMLERLE TEMAS KURULMUŞ

HTS incelemelerinde İbrahim Ibrahim'in olay öncesinde Suriye uyruklu Fawaz Alabdullah ile yoğun irtibat halinde olduğu, telefonun kullanıldığı gün ise Fawaz Alabdullah ve Abdullah Hamek ile Gaziantep'te buluştuğu belirlendi.

Yapılan teknik çalışmalar sonucunda maktule ait telefona hattın bu buluşmanın ardından takıldığı tespit edildi.

SİNYALLER BAZ İSTASYONUNU İŞARET ETTİ

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Yasin Kocabıyık ve Abdurrahim Kolkurdu'ya yaptırılan fotoğraf teşhisinde, Abdullah Hamek isimli şahsın Şeref Kocabıyık'ın çalıştığı inşaatta görev yapan kişi olarak teşhis edildiği öğrenildi.

Ayrıca HTS ve baz istasyonu kayıtlarının incelenmesinde, Fawaz Alabdullah adına kayıtlı hattın olay günü ve saatinde maktulle aynı baz istasyonundan sinyal verdiği, bu hattı Abdullah Hamek'in kullanmış olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.