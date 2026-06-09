12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde düğüm çözüldü: 4 gözaltı | Ölümünden sonra ceset yakılmış
Antalya'da 2014 yılında inşaat bekçi kulübesinde öldürüldükten sonra cesedi yakılmış halde bulunan Şeref Kocabıyık cinayetinde 12 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, maktule ait cep telefonlarından elde edilen izler, HTS kayıtları, baz çalışmaları ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Suriye'de olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında ise yakalama işlemi başlatılacak.
Hızlı Özet Göster
- Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014'te kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık cinayetinde 4 şüpheli gözaltına alındı.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu şüpheliler yakalandı.
- Maktule ait cep telefonunun olay sonrası Gaziantep'te Suriye uyruklu İbrahim İbrahim tarafından kullanıldığı tespit edildi.
- Gaziantep'te yapılan operasyonda Abdullah Hamek, İbrahim İbrahim, Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak gözaltına alındı.
- Suriye'de olduğu belirlenen Fawaz Alabdullah hakkında yakalama kararı çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014 tarihinde meydana gelen ve yıllardır faili meçhul olarak kalan Şeref Kocabıyık cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
EMNİYET SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olay, 25 Kasım 2014 günü saat 21.45 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki bir inşaata ait bekçi kulübesinde meydana geldi.
Eks olarak çalışan Şeref Kocabıyık'ın cesedi çıkan yangının ardından bulunurken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
CESEDİN ÜSTÜNDE ŞÜPHELİ BULGULAR
Antalya Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin 27 Ocak 2015 tarihli otopsi raporunda, Kocabıyık'ın vücudunda iki adet kesici-delici alet yarası bulunduğu, bu yaraların tek başına öldürücü nitelikte olduğu, cesetteki yanıkların ise ölümden sonra meydana geldiği tespit edildi.
ÖLÜM NEDENİ: GÖĞÜS İÇİ KANAMA
Raporda ölüm nedeninin göğüs içi organ harabiyeti, büyük damar yaralanması ve göğüs içi kanama olduğu belirtildi.
Yürütülen soruşturmada, maktule ait iki cep telefonunun olay sonrası alındığı değerlendirildi. Telefonlardan Samsung marka olanın hiç kullanılmadığı belirlenirken, Nokia marka telefona olaydan yaklaşık dört ay sonra, 15 Mart 2015 tarihinde Gaziantep'te Suriye uyruklu İbrahim Ibrahim tarafından hat takıldığı tespit edildi.
FARKLI İSİMLERLE TEMAS KURULMUŞ
HTS incelemelerinde İbrahim Ibrahim'in olay öncesinde Suriye uyruklu Fawaz Alabdullah ile yoğun irtibat halinde olduğu, telefonun kullanıldığı gün ise Fawaz Alabdullah ve Abdullah Hamek ile Gaziantep'te buluştuğu belirlendi.
Yapılan teknik çalışmalar sonucunda maktule ait telefona hattın bu buluşmanın ardından takıldığı tespit edildi.
SİNYALLER BAZ İSTASYONUNU İŞARET ETTİ
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Yasin Kocabıyık ve Abdurrahim Kolkurdu'ya yaptırılan fotoğraf teşhisinde, Abdullah Hamek isimli şahsın Şeref Kocabıyık'ın çalıştığı inşaatta görev yapan kişi olarak teşhis edildiği öğrenildi.
Ayrıca HTS ve baz istasyonu kayıtlarının incelenmesinde, Fawaz Alabdullah adına kayıtlı hattın olay günü ve saatinde maktulle aynı baz istasyonundan sinyal verdiği, bu hattı Abdullah Hamek'in kullanmış olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.
TELEFON KONUŞMALARI DİNLENDİ
Elde edilen deliller doğrultusunda Abdullah Hamek, Fawaz Alabdullah ve İbrahim Ibrahim'in Şeref Kocabıyık'ın öldürülmesi olayına iştirak ettikleri değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında Abdullah Hamek'in kullandığı iki telefon numarası hakkında 27 Nisan 2026 tarihinde iletişimin dinlenmesi tedbirine başlandı.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 Haziran 2026 tarihinde Abdullah Hamek, İbrahim Ibrahim (İbrahim Hemmek), Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak'ın adreslerinde arama yapıldı.
4 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Suriye'de bulunduğu tespit edilen Fawaz Alabdullah hakkında ise yakalama kararı çıkarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 Haziran 2026 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edilecekleri bildirildi.
GÜRLEK'TEN MÜCADELE VURGUSU
Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın katilleri ise telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir.
Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, suçlunun cezasız kalmayacağını bu iki soruşturmayla bir kez daha görülmüştür. Cinayetlerin aydınlatılmasında emeği geçen Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, İstanbul ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum.
Vatandaşlarımız müsterih olsun; tek bir faili meçhul dosya kalmayana dek adalet mücadelemiz kesintisiz sürecektir." ifadelerini kullandı.