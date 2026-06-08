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MHP Konya İl Teşkilatı feshedildi: Sedat Göncü il başkanı oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca Konya il teşkilat organlarının feshedildiğini, Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü’nün atandığını açıkladı.

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MHP Konya İl Teşkilatı feshedildi: Sedat Göncü il başkanı oldu
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  • MHP Konya il teşkilat organları parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedildi.
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
  • MHP Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetki çerçevesinde alındığını bildirdi.

Yalçın, açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.

MHP KONYA İL BAŞKANLIĞINA SEDAT GÖNCÜ ATANDI

Aynı maddelerin verdiği yetki kapsamında MHP Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığını belirten Yalçın, yeni görevlendirmeyi kamuoyuna duyurdu.

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