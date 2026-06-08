DMM Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği iddialarını yalanladı

Yunan ve Rum medyasında Türk jetlerinin Fransa ve Hollanda savunma bakanlarını taşıyan uçakları da hedef aldığı iddia edilmişti.

Türk uçakları KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş ve bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır.

7 Haziran 2026'da Yunanistan-GKRY rotasında uçuş yapan 6 hava trafiğinden 4'ü KKTC hava sahasını ihlal ettiği için KKTC'de konuşlu 2 Türk F-16 uçağı tedbir amaçlı kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği" iddialarını yalanladı.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Yunan ve Rum medyasında yer alan haberlerde "Türk jetleri, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı Kıbrıs'a götüren askeri uçağı taciz etti. Fransa ve Hollanda savunma bakanlarını taşıyan uçaklar da hedef alındığı" iddia edildi. Ancak iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.