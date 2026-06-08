DMM Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türk savaş uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bazı Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, 7 Haziran'da Yunanistan-GKRY rotasında uçuş yapan 6 hava trafiğinden 4'ünün KKTC hava sahasını ihlal ettiğini, bunun üzerine KKTC'de görev yapan iki Türk F-16'sının tedbir amaçlı havalandırıldığını belirtti. Açıklamada, Türk uçaklarının GKRY hava sahasını ihlal etmediği ve söz konusu uçaklara herhangi bir tacizde bulunmadığı vurgulanarak, kamuoyunun provokatif ve manipülatif haberlere itibar etmemesi istendi.
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- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddialarını yalanladı.
- 7 Haziran 2026'da Yunanistan-GKRY rotasında uçuş yapan 6 hava trafiğinden 4'ü KKTC hava sahasını ihlal ettiği için KKTC'de konuşlu 2 Türk F-16 uçağı tedbir amaçlı kaldırıldı.
- Türk uçakları KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş ve bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır.
- 6 Haziran 2026'da Hava Kuvvetleri Komutanlığının 115'inci Kuruluş Yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen uçuşların tamamı 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edilmiş ve Yunanistan hava sahası ihlal edilmemiştir.
- Yunan ve Rum medyasında Türk jetlerinin Fransa ve Hollanda savunma bakanlarını taşıyan uçakları da hedef aldığı iddia edilmişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği" iddialarını yalanladı.
İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI
Yunan ve Rum medyasında yer alan haberlerde "Türk jetleri, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı Kıbrıs'a götüren askeri uçağı taciz etti. Fransa ve Hollanda savunma bakanlarını taşıyan uçaklar da hedef alındığı" iddia edildi. Ancak iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya ilişkşin açıklama yaparak gerçekleri gün yüzüne çıkardı.
Açıklamada, 7 Haziran 2026'da Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4'ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal ettiği, bu nedenle KKTC'de konuşlu A/R nöbeti tutan 2 Türk F-16 uçağının derhal tedbir amaçlı kaldırıldığı ifade edildi.
DMM'DEN AÇIKLAMA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirdi.
PROVOKASYONA GEÇİT YOK
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır. Öte yandan 6 Haziran 2026'da Hava Kuvvetleri Komutanlığının 115'inci Kuruluş Yıldönümü ve 'Gençlik ve Havacılık Festivali' kapsamında gerçekleştirilen uçuşların tamamı 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edilmiş olup, Yunanistan hava sahası herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek ve provokasyon oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.
NE OLMUŞTU?
Yunan ve Rum medyasında geçen asılsız iddialar şu şekildeydi:
Kıbrıs'a gitmekte olan bazı Avrupa ülkelerine ait resmi uçakların uçuşları sırasında Türk savaş uçaklarının bölgede faaliyet gösterdiği ve uçakları uzaktan takip ettiği öne sürüldü. Söz konusu iddialar, Fransa ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanması planlanan askeri iş birliği anlaşması öncesinde gündeme gelirken, anlaşmanın Doğu Akdeniz'deki dengeler ve bölgesel gerilimler üzerindeki etkileri de tartışma konusu oldu.