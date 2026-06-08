Bakan Fidan’dan barış mesajı: ABD-İran savaşı geride bırakılmalı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından bölgesel iş birliğinin Güney Kafkasya'da barış ve istikrar için kritik rol üstlendiğini belirtti.

Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının tam kapasiteye ulaşmasıyla orta koridorun üçlü iş birliğinin stratejik omurgalarından biri haline geldiğini açıkladı.

Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediğini ve barış anlaşmasının gecikmeksizin imzalanmasını temenni ettiğini ifade etti.

Fidan, İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmelerinin gündemde olduğunu ve Türkiye'nin her iki tarafla temaslarını sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşılmasının bölgenin istikrarı için elzem olduğu vurgulanırken, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki saldırılarda hayatını kaybedenler için Azerbaycan'a başsağlığı dilendi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Toplantının stratejik adımlar atılmasına zemin teşkil ettiğini vurgulayan Fidan, üçlü iş birliği mekanizmasının sadece tarafların müşterek menfaatleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda bölge barışı ve refahı için de kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Dünyanın jeopolitik kırılmaların yaşandığı zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti; Stratejik adımlar atmamıza bu platform zemin teşkil etmiştir. Bu iş birliğine yüklediğimiz anlam; üç ülkenin müşterek menfaatleriyle de sınırlı değil. Biz bu mekanizmayı aynı zamanda Güney Kafkasya'da barışın, istikrarın ve sürdürülebilir refahın teminatlarından biri olarak görüyoruz. Bugün de ülkelerimizin ortak gündeminde yer alan konuları etraflıca ele almakta ve bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunmaktayız.

"ENERJİ GÜVENLİĞİ HER ZAMANKİNDEN DAHA HASSAS" Dünyanın farklı bölgelerinde jeopolitik kırılmaların aynı anda yaşandığı nadir dönemlerden birini yaşamaktayız. Ekonomik belirsizlikler artmış, enerji güvenliği her zamankinden daha hassas bir mesele haline gelmiştir. İşte böyle bir dönemde bölgemizde tesis ettiğimiz huzur ve iş birliği ortamı hakiki bir stratejik değer ifade etmektedir. Bu ortam; Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada istikrara, bağlantısallığa, enerji arzı güvenliğine ve ulusal ekonomilere güç katmaktadır. Özellikle ülkelerimizin arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesi, bölgesel istikrara da katkı sağlayacak stratejik ve jeopolitik bir öncelik olarak öne çıkmaktadır. Enerji başlığı da bu anlamda bilhassa önem arz etmektedir. Enerjiye makul maliyetle ve kesintisiz erişim, bugün tüm dünya için hayati bir mesele haline gelmiştir. Birlikte hayata geçirmiş olduğumuz enerji altyapı projeleri sayesinde bu alanda yaşanan krizlerin bizlere etkisi asgari düzeyde kalmıştır. Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz; enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu bütünleşme, Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, daha hızlı ve daha öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturulması bakımından da ayrıca stratejik önem taşımaktadır. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta, orta koridorun güçlenen rolüdür. Orta koridor, üçlü iş birliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının tam kapasiteye ulaşması vesilesiyle 2 Haziran günü hattın Gürcistan kesiminde yapılan tören önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu stratejik hattan azami ölçüde istifade ederek bölgemize daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyoruz.