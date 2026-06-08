"İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir. Kudüs, 3.000 yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Siz ve Erdoğan'ın hayalini kurduğu Osmanlı İmparatorluğu ise çökmüştür ve bir daha asla geri dönmeyecektir."

ATATÜRK'Ü KİRLİ SİYASETİNE ALET ETTİ

Gazze'deki katliamların gölgesinde Türkiye'nin iç siyasi dinamikleri üzerinden ucuz bir algı oluşturmaya çalışan Katz, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını da açıklamasına dahil ederek "Ne yazık ki, Türkiye'yi modern bir devlete dönüştürmek için çalışan Atatürk'ün mirasından hiçbir ders çıkarmadınız; aksine, Türkiye'yi yeniden karanlık ve geri kalmış bir döneme sürüklemek için çalışıyorsunuz." dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ NE DEMİŞTİ?

İsrail sömürgeci yönetiminde büyük bir paniğe ve rahatsızlığa yol açan süreç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin geçmişte yaptığı bir açıklamayla başlamıştı. Çiftçi, "Çorum'da beş yıl görev yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. O yıllarda Cenab-ı Hak'tan içten içe bir niyazım vardı. Rabb'im bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye dua ediyordum. O günleri göreceğimize bütün kalbimle inanıyorum. İnancımı da sürdürüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel