Bakan Fidan'dan dikkat çeken İsrail çıkışı: Barış görüşmelerini sabote ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore merkezli JTCB kanalına verdiği röportajda, "İsrail şu anda, ABD ve İran arasında şu anki haliyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın kendi çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyor. Bu yüzden müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

"Bildiğiniz gibi, Kore Savaşı'ndan bu yana Türkiye ve Kore müttefiklerdir ve resmi olarak 2012 yılında iş birliğimizi stratejik düzeye yükselttik. Dolayısıyla kurumsal olarak stratejik bir iş birliği mekanizmamız var. Her geçen yıl, her iki tarafta başa gelen yönetimler, bence her alanda iş birliğini ilerletmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son 24 yıldır her düzeydeki iş birliğine büyük önem veriyor. Her iki taraf da üst düzey ziyaretler gerçekleştiriyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Lee Türkiye'yi ziyaret etti. Bence bu, halihazırda var olan iyi ilişkilerimizi daha da ilerletmek için bir dönüm noktası oldu. Her iki tarafın liderleri bir araya gelerek, iş birliğinin düzeyini ve günümüz dünyasının gerekliliklerini gözden geçiriyorlar. Böylece, hangi alanlarda ve nasıl ilişkiler kurmamız gerektiği konusunda güncelleme yapıyorlar. Ticaret, savunma sanayii ve teknoloji alanlarında iş birliğimizin doğru yolda olduğunu düşünüyorum ve küresel zorluklar konusunda da giderek daha fazla fikir ve düşünce alışverişinde bulunuyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore merkezli JTCB kanalına verdiği röportajda, ʺİsrail şu anda, ABD ve İran arasında şu anki haliyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın kendi çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyor. Bu yüzden müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlarʺ dedi. (Haberin fotoğrafları İHA ve Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)

"HER İKİ TARAF DA SİNOP NÜKLEER SANTRALİ KONUSUNDA MUHTEMEL BİR İŞ BİRLİĞİNİ GÖRÜŞMEYE BAŞLADI"

Sinop nükleer projesi ile ilgili görüşmelere değinen Fidan, "Her iki taraf da şu anda Sinop Nükleer Santrali konusunda muhtemel bir iş birliğini görüşmeye başladı. Aslında, 2008-9 yıllarında Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) ile ileri düzeyde bir iş birliği yapmak istiyorduk.

O dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalışırken bu proje üzerinde görevliydim. Dolayısıyla ilk tercihimiz KEPCO'ydu, ancak daha sonra bu proje bir sonuca varamadı.

Umarız bu sefer ortak projemizi gerçekleştirebiliriz, çünkü Kore teknolojisinin Türkiye'deki nükleer santral inşaatlarında önemli bir rol oynamasını gerçekten çok istiyoruz" diye konuştu.