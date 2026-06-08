İstanbul'da sahte doları ATM’den aklayan şebekeye operasyon: 9 gözaltı

Operasyon İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak düzenlendi.

Şüpheliler sahte dolarları banka ATM'lerine yatırdıktan sonra farklı ATM'lerden Türk lirası olarak çekerek toplam 102 bin 750 dolar zarara neden oldu.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

102 BİN 750 TL HAKSIZ KAZANÇ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte olduğu belirlenen 50 dolarlık banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, ardından farklı banka ATM'lerinden dövizi Türk lirası olarak çekip haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin, bu yöntemle toplam 102 bin 750 dolar tutarında zarara neden oldukları saptandı.