İstanbul'da sahte doları ATM’den aklayan şebekeye operasyon: 9 gözaltı
İstanbul’da sahte 50 dolarlık banknotları ATM’ler aracılığıyla sisteme dahil ederek haksız kazanç elde eden bir şebekeye yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde, sahte dolarların banka ATM’lerine yatırıldıktan sonra farklı ATM’lerden Türk lirası olarak çekildiği ve bu yöntemle 102 bin 750 dolar zarara yol açıldığı belirlendi. İstanbul merkezli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda sahte 50 dolarlık banknotları ATM'lerden sisteme sokarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüpheliler sahte dolarları banka ATM'lerine yatırdıktan sonra farklı ATM'lerden Türk lirası olarak çekerek toplam 102 bin 750 dolar zarara neden oldu.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdi.
- Operasyon İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak düzenlendi.
İstanbul'da sahte 50 dolarlık banknotları ATM'ler aracılığıyla sisteme dahil ederek haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
EMNİYET DÜĞMEYE BASTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte döviz kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
102 BİN 750 TL HAKSIZ KAZANÇ
Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte olduğu belirlenen 50 dolarlık banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, ardından farklı banka ATM'lerinden dövizi Türk lirası olarak çekip haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
Çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin, bu yöntemle toplam 102 bin 750 dolar tutarında zarara neden oldukları saptandı.
9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.