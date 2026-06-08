İstanbul Havalimanı uçuş ağını genişletiyor: 4 yeni uluslararası uçuş hattı eklendi
İGA İstanbul Havalimanı, ulaşım ağına eklenen dört yeni uluslararası hatla küresel bağlantı gücünü daha da artırdı. Özbekistan'ın Termez, İran'ın Tahran ve Irak'ın Bağdat kentlerine yönelik yeni seferlerle İstanbul'un Orta Asya, Orta Doğu ve İran coğrafyasıyla entegrasyonu güçlenirken, bölgesel ticaret ve turizme de önemli katkı sağlanması hedefleniyor. Fly Khiva, Varesh Airlines, Fly Kish ve Basra Airlines'ın başlattığı veya başlatacağı seferlerle İGA'nın 340'tan fazla destinasyona uzanan uçuş ağı daha da genişledi.
Hızlı Özet Göster
- İGA İstanbul Havalimanı'na Özbekistan, İran ve Irak'tan 4 yeni hat eklendi.
- Özbekistanlı Fly Khiva, 30 Mayıs'tan itibaren Termez-İstanbul hattında haftada 2 sefer düzenlemeye başladı.
- İranlı Varesh Airlines ve Fly Kish, 3 Haziran'da Tahran-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferlerine başladı.
- Iraklı Basra Airlines, 12 Haziran'da Bağdat-İstanbul hattında haftada 5 sefer düzenlemeye başlayacak.
- İGA İstanbul Havalimanı, 100'ün üzerinde havayolu iş birliği ve 340'tan fazla destinasyona erişim sunuyor.
İGA İstanbul Havalimanı'nın uçuş ağına eklenen dört yeni uluslararası hat, İstanbul'un Orta Asya, Orta Doğu ve İran ile hava ulaşımındaki bağlantılarını daha da güçlendirdi.
100'ün üzerinde havayolu iş birliği ve 340'tan fazla destinasyona erişim sunan İGA İstanbul Havalimanı, küresel bağlantı gücündeki liderliğini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.
SEFERLER 757 TİP UÇAKLAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Özbekistanlı havayolu şirketi Fly Khiva, 30 Mayıs itibarıyla Termez (TMJ) - İstanbul hattında haftada 2 frekans ile doğrudan seferlere başladı.
Boeing 757 tipi uçaklarla gerçekleştirilen bu seferlerle birlikte Özbekistan'dan İGA İstanbul Havalimanı'na operasyon düzenleyen havayolu sayısı, Türk Hava Yolları dahil olmak üzere 5'e yükseldi.
Kadim şehir Termez ise İGA'nın destinasyon ağına eklenen en yeni uçuş noktası oldu. Fly Khiva'nın İstanbul seferlerinin açılışı, 3 Haziran'ı 4 Haziran'a bağlayan gece özel bir törenle kutlandı.
TAHRAN-İSTANBUL HATTINDAKİ YOLCU KAPASİTESİ ARTIYOR
İranlı havayolu şirketi Varesh Airlines, 3 Haziran 2026 itibarıyla Tahran (THR)-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferlerine başladı. Haftanın her günü düzenlenecek olan bu seferlerle İGA'nın Tahran bağlantısı daha da güçleniyor.
Fly Kish, Tahran (THR)-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferlerini 3 Haziran'da başlattı. Haftada 2 frekans (3. ve 6. günler) olarak planlanan bu seferler, Tahran-İstanbul hattındaki yolcu kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.
BASRA AİRLİNES İLE BAĞDAT'A HAFTADA 5 FREKANS İLE OPERASYONLAR BAŞLIYOR
Iraklı havayolu şirketi Basra Airlines, 12 Haziran itibarıyla Bağdat (BGW) - İstanbul hattında haftada 5 frekans ile operasyonlarına başlayacak. Bu yeni hattın İGA İstanbul Havalimanı'nın Irak ile olan bağlantısını derinleştirirken, bölgesel ticaret ve turizme de önemli katkı sağlaması bekleniyor.