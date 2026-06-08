Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İGA İstanbul Havalimanı'na Özbekistan, İran ve Irak'tan 4 yeni hat eklendi.

Özbekistanlı Fly Khiva, 30 Mayıs'tan itibaren Termez-İstanbul hattında haftada 2 sefer düzenlemeye başladı.

İranlı Varesh Airlines ve Fly Kish, 3 Haziran'da Tahran-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferlerine başladı.

Iraklı Basra Airlines, 12 Haziran'da Bağdat-İstanbul hattında haftada 5 sefer düzenlemeye başlayacak.

İGA İstanbul Havalimanı, 100'ün üzerinde havayolu iş birliği ve 340'tan fazla destinasyona erişim sunuyor.

İGA İstanbul Havalimanı'nın uçuş ağına eklenen dört yeni uluslararası hat, İstanbul'un Orta Asya, Orta Doğu ve İran ile hava ulaşımındaki bağlantılarını daha da güçlendirdi. 100'ün üzerinde havayolu iş birliği ve 340'tan fazla destinasyona erişim sunan İGA İstanbul Havalimanı, küresel bağlantı gücündeki liderliğini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.

İGA İstanbul Havalimanı'na Özbekistan, İran ve Irak'tan 4 yeni hat eklendi.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.) SEFERLER 757 TİP UÇAKLAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK Özbekistanlı havayolu şirketi Fly Khiva, 30 Mayıs itibarıyla Termez (TMJ) - İstanbul hattında haftada 2 frekans ile doğrudan seferlere başladı. Boeing 757 tipi uçaklarla gerçekleştirilen bu seferlerle birlikte Özbekistan'dan İGA İstanbul Havalimanı'na operasyon düzenleyen havayolu sayısı, Türk Hava Yolları dahil olmak üzere 5'e yükseldi. Kadim şehir Termez ise İGA'nın destinasyon ağına eklenen en yeni uçuş noktası oldu. Fly Khiva'nın İstanbul seferlerinin açılışı, 3 Haziran'ı 4 Haziran'a bağlayan gece özel bir törenle kutlandı.