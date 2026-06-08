Kapalıçarşı'yı karıştıran vurgun! 50 milyon dolarlık tezgahın şifresi çözüldü

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kapalıçarşı'da İstanbul Sarrafiye markası altında fon sistemi kuran Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşlerin liderliğindeki örgüt, 200'ün üzerinde mağduru toplamda 50 milyon dolar dolandırdı.

Örgüt 2021'den Mart 2024'e kadar mağdurlara paralarının altın ve döviz alım-satımıyla işletileceği ve yüksek kâr payı dağıtılacağı garantisi vererek para topladı.

Ömer Faruk Çalışkur 28 Mart 2024'te İngiltere'ye kaçtı, ardından Türkiye'ye dönerek mağdurlardan bir hafta süre istedi ancak dükkandaki tüm varlıkları alıp kayıplara karıştı.

Toplanan fonların 50 milyon dolarlık kısmının ABD'de altın endeksli hesaplara yatırıldığı, 30 milyon Euro'nun Belçika'ya taşındığı iddia edildi.

Operasyonlarda Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur'un da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçundan yakalandı.

Kapalıçarşı'da kendilerine köklü esnaf imajı vererek kurdukları 'fon sistemi' ile 200'ün üzerinde mağduru toplamda 50 milyon dolar dolandıran 'Çalışkurlar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

200'ün üzerinde mağduru toplamda 50 milyon dolar dolandıran örgütle ilgili yeni detaylarortaya çıktı. (Fotoğraflar AA Arşiv ve Takvim'e aittir.) Liderliğini Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşlerin yaptığı örgüt, babalarından kalan 45 yıllık "İstanbul Sarrafiye" markasını kullanarak güven tesis etti. Mağdurlara paralarının altın ve döviz alım-satımıyla işletileceği, yüksek kâr payı dağıtılacağı ancak ana paranın hiçbir zaman eksilmeyeceği garantisi verildi. Sistemin faiz olmadığını iddia eden şüpheliler, kâr paylarını elden dağıtarak mağdurları daha fazla para yatırmaya teşvik etti. 2021'den Mart 2024'e kadar işleyen sistem, şikayetçiler Hasan Gültekin ve Uğur Altun'u tek başına 25 milyon dolar zarara uğrattı.