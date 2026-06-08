Kapalıçarşı'yı karıştıran vurgun! 50 milyon dolarlık tezgahın şifresi çözüldü
Kapalıçarşı'da 45 yıllık baba mesleği sarraf dükkanının güvenini kullanarak 200'den fazla kişiyi "Faiz değil kâr payı" vaadiyle tuzağa düşüren 'Çalışkurlar Suç Örgütü'nün, 50 milyon dolarlık dev fon vurgununun ayrıntıları ortaya çıktı. Kameraları söküp kaçan şüphelilerin topladıkları paraları ABD'de altın endeksli hesaplara ve Belçika'ya aktardığı belirlenirken, mağdurlardan Uğur Altun, "Genellikle elden ödeme yaptım. Kar ödemeleri istisnasız bir şekilde elden oluyordu. Sistemin çöktüğünü söylediklerinde inanamadık" dedi.
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- Kapalıçarşı'da İstanbul Sarrafiye markası altında fon sistemi kuran Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşlerin liderliğindeki örgüt, 200'ün üzerinde mağduru toplamda 50 milyon dolar dolandırdı.
- Örgüt 2021'den Mart 2024'e kadar mağdurlara paralarının altın ve döviz alım-satımıyla işletileceği ve yüksek kâr payı dağıtılacağı garantisi vererek para topladı.
- Ömer Faruk Çalışkur 28 Mart 2024'te İngiltere'ye kaçtı, ardından Türkiye'ye dönerek mağdurlardan bir hafta süre istedi ancak dükkandaki tüm varlıkları alıp kayıplara karıştı.
- Toplanan fonların 50 milyon dolarlık kısmının ABD'de altın endeksli hesaplara yatırıldığı, 30 milyon Euro'nun Belçika'ya taşındığı iddia edildi.
- Operasyonlarda Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur'un da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçundan yakalandı.
Kapalıçarşı'da kendilerine köklü esnaf imajı vererek kurdukları 'fon sistemi' ile 200'ün üzerinde mağduru toplamda 50 milyon dolar dolandıran 'Çalışkurlar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.
Liderliğini Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşlerin yaptığı örgüt, babalarından kalan 45 yıllık "İstanbul Sarrafiye" markasını kullanarak güven tesis etti.
Mağdurlara paralarının altın ve döviz alım-satımıyla işletileceği, yüksek kâr payı dağıtılacağı ancak ana paranın hiçbir zaman eksilmeyeceği garantisi verildi. Sistemin faiz olmadığını iddia eden şüpheliler, kâr paylarını elden dağıtarak mağdurları daha fazla para yatırmaya teşvik etti. 2021'den Mart 2024'e kadar işleyen sistem, şikayetçiler Hasan Gültekin ve Uğur Altun'u tek başına 25 milyon dolar zarara uğrattı.
KAPATIP KAÇTILAR
25-27 Mart 2024 tarihleri arasında dükkandaki güvenlik kameraları 3 gün boyunca kapatılarak kaçış planları devreye sokuldu. 28 Mart'ta örgüt lideri Ömer Faruk Çalışkur İngiltere'ye kaçtı. 29 Mart'ta ise mağdurlara Whatsapp üzerinden videolu ses kaydı gönderen Çalışkur, "Yanlış işler yaptım. Hacminden fazla para aldım. Parayı batırdım, bitirdim" dedi.
Mağdurların "Yurda dön bir şey yapmayacağız" telkini üzerine Türkiye'ye dönen Çalışkur, yatırımcılardan bir hafta süre istedi ancak dükkandaki tüm varlıkları alıp kayıplara karıştı. 25 milyon dolar dolandırılan mağdurlardan Hasan Gültekin, "Tek istediğim şey vereceğim paraların kaldıraçlı sistem, hisse, forexte kullanılmamasıydı" derken, Uğur Altun ise, "Genellikle elden ödeme yaptım. Kar ödemeleri istisnasız bir şekilde elden oluyordu. Sistemin çöktüğünü söylediklerinde inanamadık" dedi.
MİLYON DOLARLIK TRAFİĞİ
Örgütün toplanan fonların 50 milyon dolarlık kısmını ABD'de altın endeksli hesaplara yatırdığı, bir diğer yöneticinin ise Belçika'ya 30 milyon Euro taşıdığı iddia edildi. Paravan şirketler ve lüks araçlar üzerinden aklandığı saptanan paraların bir kısmının borsada kullanıldığı, dükkan kapandıktan sonra ise eski çalışanlar üzerinden farklı isimlerle gizlice faaliyete devam edildiği öğrenildi.
Operasyonlarda aralarında Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur'un da bulunduğu 11 şüpheli "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından yakalandı. Örgüt lideri Ömer Faruk Çalışkur ifadesinde susma hakkını kullandı.
Haber: Mustafa Sait Özkan