Çetenin paylaşımı ATEŞ AÇTIĞI ANLARI VİDEO KAYDINA ALMIŞ İsmini dahi bilmediği şahsı vurmak için keşiflerde bulunan Altun, bahçe çitlerinden atlayarak içeri girdiğini, ışığı yanan pencereden fotoğraflarda gördüğü kişiyi koltukta otururken gördüğünü ifade etti. Talimat üzerine cep telefonuyla video kaydı başlattığını, tabancayı kişinin ayaklarına doğru yönelterek ateş ettiğini söyledi. SİM KARTI KIR, SİLAHI YOK ET

Altun, "Hayatımda ilk kez silah kullandığım için ateş etmem ile birlikte silah yukarı doğru tepti. Koşarak beni bekleyen araca doğru ilerledim. Araca geçtiğimde çektiğim video kaydını Golfo'ya gönderdim. O da videoyu izledikten sonra bana 'Sen muhtemelen adamı öldürdün, hemen telefonunun içerisindeki sim kartı kırıp at, silahı da parçalayıp uygun bir yere atın' şeklinde talimat verdi."

100 BİN TL KARŞILIĞINDA SUİKASTI İŞLEDİ Daha sonra Adana'ya geçtiklerini anlatan Altun, burada yaklaşık beş gün boyunca bir evde saklandıklarını anlattı. Golfo'nun kendisine vurduğum şahsın karşılığı olarak 100 bin TL ve masraflarım için 20 bin TL verdiğini söyledi. YENİ GÖREV YÜKSEK RİSKLİ Altun, kısa süre sonra kendisine İstanbul'da yeni bir iş olduğu yönünde mesaj gönderildiğini belirtti. 23 Nisan'da otobüsle İstanbul'a gittiğini ve bir süre Alibeyköy çevresindeki bir otelde kaldığını, "Golfo" kod adlı kişinin, "Riskli ancak kazancı yüksek" bir operasyondan söz ettiğini söyledi. Bir süre sonra Airbnb üzerinden Ataşehir'de bulunan bir evde konakladığını ve bedellerinin de hesabına gönderilen paralarla ödendiğini belirtti.

Engin Polat, Dilan Polat ENGİN POLAT TAKİBE ALINDI Serhat Altun, "Birkaç gün sonra Golfo bana işin Engin Polat'ın vurulması olduğunu söyledi. Ben Polat'ı sosyal medyada duymuştum. Daha sonra Golfo'ya bu işin zor olduğunu nasıl yapacağımızı sorduğumda yanıma motosikletli bir şahıs vereceklerini, ayrıca utaş/akrep tarzında silah vereceklerini söyledi. Bende işi kabul ettim. İlerleyen günlerde Polat'ın sık sık uğradığı yerleri bana bildirdi. Golfo'nun gönderdiği adreslere belirli günlerde giderek keşif yapıyordum. Harici olarak Instagram üzerinden Engin Polat'ın attığı hikayeleri takip ediyordum." dedi. AKREP TİPİ SİLAHI TESLİM ALDI Altun, bir gün kaldığı evin yanındaki ağacın altına siyah bir çanta bırakıldığını, çantanın yanında yaklaşık 50-60 yaşlarında bir erkeğin beklediğini söyledi. Bu kişinin çantayı göstererek "O senin" dediğini ve bölgeden ayrıldığını anlatan Altun, çantanın içerisinde "Akrep" tipi olduğunu bir silah bulunduğunu, ancak mermi olmadığını belirtti.

KEŞİF İÇİN ENGİN POLAT'IN BULUNABİLECEĞİ YERLERE GİTTİ Daha sonra bu kişinin mermi ve çelik yelek getirirken polis tarafından yakalandığının kendisine söylendiğini ifade eden Altun, yaklaşık bir hafta sonra bir taksiyle gelen başka bir kişiden çelik yelek ve 40 adet 9 milimetre mermi aldığını anlattı. Farklı bir tarihte küçük yaşta bir çocuğun kendisine yeni bir SIM kart getirdiğini söyleyen Altun, silahı ve mermileri teslim aldıktan sonra Engin Polat'ın bulunabileceği yerlere silahlı olarak keşfe çıktığını kaydetti. "ÖLDÜRMEYECEK ŞEKİLDE TARAYACAKTIM" Serhat Altun ifadesine "Keşif sürecimde Engin Polat'a hiç rastlamadım. Rastlamış olsaydım Daltonlar ve Golfo'dan aldığım talimat ile Engin Polat'ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım. Yaklaşık 1 ay sonra eve 'Cin Ali' lakaplı Ömer Faruk Çoban olarak söyleyen erkek şahıs geldi. Bu şahıs Engin Polat'ı vuracağımız iş ile ilgili benimle birlikte hareket edecek, motosikleti kullanacak şahıstı." şeklinde devam etti. Birlikte kaldıkları sırada bu kişinin, Engin Polat'ın daha önce Daltonlar'dan bir kişiyi vurdurmak amacıyla ödeme yaptığını, daha sonra ödemeleri kestiğini ve hedef seçilmesinin nedeninin bu olduğunu söylediğini ileri sürdü.